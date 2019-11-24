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“Диво Евразии”. Севастополь

17:57. 24 ноября 2019 134 просмотра 3 коммент. Опубликовал:


На международном конкурсе "Диво Евразии" ролик про Севастополь занял 3-е из 738 работ из 10 стран.
Ролик неплохой, хотя фрагмент про квадроциклы выглядел несколько странно.
В остальном же, учитывая сколько у нас тут всего, трудно снять плохой ролик про местные красоты.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5450092.html

Метки: Видео, крым, севастополь

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