“Диво Евразии”. Севастополь

На международном конкурсе "Диво Евразии" ролик про Севастополь занял 3-е из 738 работ из 10 стран.Ролик неплохой, хотя фрагмент про квадроциклы выглядел несколько странно.В остальном же, учитывая сколько у нас тут всего, трудно снять плохой ролик про местные красоты.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5450092.html