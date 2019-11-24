24 ноября 1730 года родился Александр Суворов

Великий русский полководец Александр Васильевич Суворов (1730–1800) родился в семье генерала, приверженца Петровских реформ. С детства мечтал о военной службе. Получив домашнее образование, поступил в лейб-гвардии Семёновский полк. Участник Семилетней войны. В сражениях с прусской армией проявил себя как талантливый кавалерийский командир. В чине бригадира, а затем и генерал-майора участвовал в войне против Барской конфедерации в Польше. Одержал победы при Ландскроне (1771) и Кракове (1772).В русско-турецкой войне 1768–1777 годов разбил противника при Туртукае (1773) и Козлуджах (1774). В русско-турецкой войне 1787–1791 годов в звании генерал-аншефа разгромил турок в сражениях при Кинбурне (1787), Фокшанах (1789), Рымнике (1789), приступом взял неприступную крепость Измаил (1790). В 1794-м разгромил повстанческую армию в Польше, приступом взял крепость Прага и вошёл в Варшаву. В 1799-м в Италии разбил французскую республиканскую армию в сражениях при Адде, Треббии и Нови. Совершил беспримерный переход через Альпы с победными боями. Генералиссимус, граф Рымникский, князь Италийский.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9456185.html