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24 ноября 1730 года родился Александр Суворов

19:10. 24 ноября 2019 172 просмотра 4 коммент. Опубликовал:


Великий русский полководец Александр Васильевич Суворов (1730–1800) родился в семье генерала, приверженца Петровских реформ. С детства мечтал о военной службе. Получив домашнее образование, поступил в лейб-гвардии Семёновский полк. Участник Семилетней войны. В сражениях с прусской армией проявил себя как талантливый кавалерийский командир. В чине бригадира, а затем и генерал-майора участвовал в войне против Барской конфедерации в Польше. Одержал победы при Ландскроне (1771) и Кракове (1772).

В русско-турецкой войне 1768–1777 годов разбил противника при Туртукае (1773) и Козлуджах (1774). В русско-турецкой войне 1787–1791 годов в звании генерал-аншефа разгромил турок в сражениях при Кинбурне (1787), Фокшанах (1789), Рымнике (1789), приступом взял неприступную крепость Измаил (1790). В 1794-м разгромил повстанческую армию в Польше, приступом взял крепость Прага и вошёл в Варшаву. В 1799-м в Италии разбил французскую республиканскую армию в сражениях при Адде, Треббии и Нови. Совершил беспримерный переход через Альпы с победными боями. Генералиссимус, граф Рымникский, князь Италийский.


Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9456185.html

Метки: история россии, личность, суворов

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4 Комментария » Оставить комментарий


  • 10630 1060
    ХОХОЛ 24 ноября 2019 в 19:21

    Ещё один 100% перевранный персонаж.
    Про него написано ТОННЫ и почти ничего не известно кроме ФУФЛА или лжи.
    Оф титул
    Князь Италийский (1799), граф Рымникский, граф Священной Римской империи, генералиссимус , генерал-фельдмаршал австрийских и сардинских войск, гранд Сардинского королевства и принц королевской крови (с титулом «кузен короля»)
    —–
    Т.е Суворов итальянский князь ))
    Двоюродный брат короля Сардинии )0
    Фельдмаршал и генералисимус Австрии и Сардинии ))

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    • 35153 18029
      СтепанычХОХОЛ 24 ноября 2019 в 22:07

      Читай внимательно,а не поверхностно,князя италийского он получил за итальянский поход.Когда не дал бонапартику забрать половину Италии.То же и с князем Австрийским и Сардинским.Спас от разгрома австрийскую армию,а ты дур.ку включаешь.)

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  • 159 108
    Иван 24 ноября 2019 в 19:21

    А почему ни слова, про то, как Суворов подавлял русский бунт Пугачева?

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    • 10630 1060
      ХОХОЛИван 24 ноября 2019 в 19:35

      Ордынский бунт.
      Русские это подданные Российской империи а Пугачёв выступал против.
      За веру старую и доимперские ордынские порядки.
      Потому Пугачёв русским не был.
      Как не русские сегодня украинцы или беларусы или казахи хоть и были когда-то подданными РИ а значит русскими.

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