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В России появятся группировки боевых роботов, — источник

10:00. 23 ноября 2019 116 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
В России появятся группировки боевых роботов, — источник | Русская весна

Группировки многофункциональных роботов, способных решать также боевые задачи, могут быть созданы в России к 2025 году, автономно, с минимальной помощью операторов смогут действовать до пяти машин.

Об этом РИА Новости сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. Сегодня технологии взаимодействия роботов в группировке отрабатываются на экспериментальной платформе «Маркер», который впервые публично представили в октябре 2019 года на Магнитогорском испытательном полигоне робототехнических систем и комплексов.

«Задача формирования группировок в дорожной карте развития военной робототехники обозначена с 2020 года.

К 2025 году мы должны эту задачу в фундаментальном и опытно-конструкторском плане закрыть, а потом уже перейти к интеграции этих роботизированных группировок в существующую автоматизированную систему управления Вооруженных сил», — сказал собеседник агентства.

По словам источника, пока речь идет о беспилотных подразделениях из пяти платформ. Каждый робот в такой группировке будет выполнять свои специфические задачи, на базе «Маркера», среди прочего, можно создать транспортно-заправочную машину и машину охранения. Все они будут обладать высокой автономностью.

«Это шасси позволяет делать массу вещей — это не как раньше была одна беспилотная машина, и за ней пять человек бегают, ее обслуживают — это, наоборот, группировка из пяти роботов, и один только оператор, который заправил их, рутинно включил, и они поехали работать», — подчеркнул он.

Собеседник агентства, говоря о полезной нагрузке перспективных роботов, отметил, что сегодня рассматривается возможность оснастить их стрелково-гранатометным модулем, 120-миллиметровыми минометами, уже сегодня они способны запускать одноразовые беспилотники и летающие гранаты.

«В будущем эти машины столкнутся с себе подобными. Мы считаем, что такие роботы будут воевать с роботами. Ценность робота состоит в том, чтобы заменить человека, превышать его возможности», — отметил источник.

Экспериментальную робототехническую платформу «Маркер» представили на полигоне в Магнитогорске в середине октября. Ее разработчиком является НПО «Андроидная техника», платформа предназначена для полномасштабной отработки технологий и базовых элементов перспективных наземных роботов.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1574491630

Метки: Новости

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