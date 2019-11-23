Сводки от ополчения Новороссии 23 ноября 2019

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Рината Айгистова.

За прошедшие сутки украинские боевики 9 раз открывали огонь по районам населенных пунктов Республики.

На горловском направлении каратели Шаповалова из 59-й бригады из ручных противотанковых гранатомётов обстреляли район н. п. Доломитное.

На донецком направлении боевики Марченко из 28-й и Иванова из 56-й бригад ВФУ, вели обстрелы районов н. п. Еленовка, Спартак, посёлка шахты Трудовская и аэропорта г. Донецка из 120-мм минометов, вооружения БМП, гранатомётов различного типа и крупнокалиберных пулеметов.

В результате обстрела н. п. Еленовка повреждение получило жилое домостроение по адресу ул. Шевченко, 5 и хозяйственная постройка по ул. Южная, 38.

На мариупольском направлении боевики Гнатова из 36-й бригады открывали огонь из гранатомётов различного типа и крупнокалиберных пулеметов по районам н. п. Ленинское и Саханка.

Всего по территории Республики украинские боевики выпустили 40 различных боеприпасов. Информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется.

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В преддверии окончания осенней призывной кампании министерство обороны Украины в очередной раз столкнулось с проблемой недобора призывников. Согласно неофициальным данным недобор составляет более 70 процентов.

В целях доукомплектования в срок соединений и частей, Генеральный штаб ВС Украины обязал областные военкоматы активизировать меры по набору приписного личного состава под угрозой снятия военкомов с должностей.

В этой связи внутри страны отмечаются массовые случаи рейдов и облав на молодых людей призывного возраста. Подростков призывного возраста буквально хватают на остановках транспорта, ждут у метро, на вокзалах, у баров. Тут же везут в военкоматы, где призывники менее чем за час проходят медицинские комиссии и затем отправляются на пункты сбора.

Военкоматы теперь не просто ведут охоту на призывников, но и подают на них в суды. Если еще год назад такие дела были единичны, то теперь их сотни.

Нежелание украинцев служить в армии обусловлено низкими зарплатами, дедовщиной и плохими бытовыми условиями. При этом отмечается, что молодёжь уже не воспринимает политические лозунги о «российской агрессии» всерьёз и не хочет «воевать ради олигархов».

Однако, поскольку в центральной и более «богатой» Украине есть возможность «откосить» от армии путем дачи взятки в размере 20 тыс.гривен, или уехать в Европу, военкоматы сделали упор на южные и восточные области Украины, где уровень жизни не позволяет откупиться от армейской службы. Кроме того, активно проводится пропаганда, направленная не только на престиж срочной службы в ВСУ, но и контрактной.

Агитаторы из числа заместителей командиров по работе с личным составом ежедневно проводят «промывание мозгов» срочникам о необходимости подписания контрактов, обещая при этом высокое денежное довольствие, бесплатное жилье, другие социальные гарантии, а также обещая не отправлять на службу в зоне «ООС».

Однако такие обещания по-прежнему остаются только на словах, и мало кто из здравомыслящих украинцев продолжает верить этим пустым обещаниям. И заявление пресс-секретаря Командования Сухопутных войск ВСУ Ивана Арефьева, что в Сухопутных войсках служат всего 1,5 тысяч военнослужащих-срочников по контракту тому подтверждение.

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По уточненным данным, количество раненых военнослужащих в результате диверсии, устроенной националистами в отношении военнослужащих 59 омпбр составляет четверо человек, один из которых позже скончался в госпитале.

Напомним, 21 ноября украинскими националистами в районе н. п. Шумы выстрелом из ПТУР был уничтожен автомобиль «Зил-131», осуществлявший подвоз воды на позиции 59 омпбр. Штаб «ООС», оправдываясь в собственной беспомощности что-либо сделать с неуправляемостью националистов, согласно установленной традиции, возложил всю ответственность за содеянное на Народную милицию. Тем самым командование «ООС» продолжает дезинформировать общественность не только количеством потерь, но и самой причиной произошедшего.

Причиной данного сокрытия является попытка недопущения эскалации напряженности внутриполитической обстановки на фоне вооруженного противостояния между радикалами и командованием «ООС».

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