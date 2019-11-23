Сводки от ополчения Новороссии 23 ноября 2019
- 18:14 Жители западной окраины Донецка: “ВСУ нас не забывают, стреляют!”.
- 15:45 Призыв в ВСУ провален, недобор — 70%: сводка о военной ситуации.
- Вчера 23:36 Точный удар: На Донбассе ракета влетела в грузовик с карателями (ФОТО).
- Вчера 23:20 Киев готовится к полному разоружению радикалов в Донбассе.
Жители западной окраины Донецка: “ВСУ нас не забывают, стреляют!”
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Призыв в ВСУ провален, недобор — 70%: сводка о военной ситуации
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Рината Айгистова.
За прошедшие сутки украинские боевики 9 раз открывали огонь по районам населенных пунктов Республики.
На горловском направлении каратели Шаповалова из 59-й бригады из ручных противотанковых гранатомётов обстреляли район н. п. Доломитное.
На донецком направлении боевики Марченко из 28-й и Иванова из 56-й бригад ВФУ, вели обстрелы районов н. п. Еленовка, Спартак, посёлка шахты Трудовская и аэропорта г. Донецка из 120-мм минометов, вооружения БМП, гранатомётов различного типа и крупнокалиберных пулеметов.
В результате обстрела н. п. Еленовка повреждение получило жилое домостроение по адресу ул. Шевченко, 5 и хозяйственная постройка по ул. Южная, 38.
На мариупольском направлении боевики Гнатова из 36-й бригады открывали огонь из гранатомётов различного типа и крупнокалиберных пулеметов по районам н. п. Ленинское и Саханка.
Всего по территории Республики украинские боевики выпустили 40 различных боеприпасов. Информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется.
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В преддверии окончания осенней призывной кампании министерство обороны Украины в очередной раз столкнулось с проблемой недобора призывников. Согласно неофициальным данным недобор составляет более 70 процентов.
В целях доукомплектования в срок соединений и частей, Генеральный штаб ВС Украины обязал областные военкоматы активизировать меры по набору приписного личного состава под угрозой снятия военкомов с должностей.
В этой связи внутри страны отмечаются массовые случаи рейдов и облав на молодых людей призывного возраста. Подростков призывного возраста буквально хватают на остановках транспорта, ждут у метро, на вокзалах, у баров. Тут же везут в военкоматы, где призывники менее чем за час проходят медицинские комиссии и затем отправляются на пункты сбора.
Военкоматы теперь не просто ведут охоту на призывников, но и подают на них в суды. Если еще год назад такие дела были единичны, то теперь их сотни.
Нежелание украинцев служить в армии обусловлено низкими зарплатами, дедовщиной и плохими бытовыми условиями. При этом отмечается, что молодёжь уже не воспринимает политические лозунги о «российской агрессии» всерьёз и не хочет «воевать ради олигархов».
Однако, поскольку в центральной и более «богатой» Украине есть возможность «откосить» от армии путем дачи взятки в размере 20 тыс.гривен, или уехать в Европу, военкоматы сделали упор на южные и восточные области Украины, где уровень жизни не позволяет откупиться от армейской службы. Кроме того, активно проводится пропаганда, направленная не только на престиж срочной службы в ВСУ, но и контрактной.
Агитаторы из числа заместителей командиров по работе с личным составом ежедневно проводят «промывание мозгов» срочникам о необходимости подписания контрактов, обещая при этом высокое денежное довольствие, бесплатное жилье, другие социальные гарантии, а также обещая не отправлять на службу в зоне «ООС».
Однако такие обещания по-прежнему остаются только на словах, и мало кто из здравомыслящих украинцев продолжает верить этим пустым обещаниям. И заявление пресс-секретаря Командования Сухопутных войск ВСУ Ивана Арефьева, что в Сухопутных войсках служат всего 1,5 тысяч военнослужащих-срочников по контракту тому подтверждение.
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По уточненным данным, количество раненых военнослужащих в результате диверсии, устроенной националистами в отношении военнослужащих 59 омпбр составляет четверо человек, один из которых позже скончался в госпитале.
Напомним, 21 ноября украинскими националистами в районе н. п. Шумы выстрелом из ПТУР был уничтожен автомобиль «Зил-131», осуществлявший подвоз воды на позиции 59 омпбр. Штаб «ООС», оправдываясь в собственной беспомощности что-либо сделать с неуправляемостью националистов, согласно установленной традиции, возложил всю ответственность за содеянное на Народную милицию. Тем самым командование «ООС» продолжает дезинформировать общественность не только количеством потерь, но и самой причиной произошедшего.
Причиной данного сокрытия является попытка недопущения эскалации напряженности внутриполитической обстановки на фоне вооруженного противостояния между радикалами и командованием «ООС».
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Точный удар: На Донбассе ракета влетела в грузовик с карателями (ФОТО)
На оккупированной территории ДНР военный грузовик ВСУ был подбит точным выстрелом из противотанкового управляемого ракетного комплекса на территории населенного пункта Шумы близ Торецка, передаёт пропагандистский центр штаба оккупационной операции.
Уточняется, что удар был нанесён накануне — в четверг, 21 ноября. Грузовая машина якобы развозила продукты питания и воду для членов карательных формирований, находящихся на дальних позициях.
«Данный автомобиль на момент обстрела даже не находился на передовой линии обороны, а находился в населенном пункте Шумы… Такой подлости, чтобы в мирном населенном пункте, где проживают только гражданские, будет применено такое мощное оружие, никто просто не ожидал», — утверждает «расстроенный» инцидентом военный ВСУ по имени Виктор.
Киевский каратель утверждает, что пуск противотанковой ракеты был произведён со значительного расстояния — примерно в 2,5 км и на такой дальности управлять боеприпасом достаточно сложно.
Оператор ПТРК попал в борт грузовой машины, пояснил оккупант.
Также сообщается, что в результате ракетного удара трое незваных гостей Донбасса получили контузии. Среди них — была и участника карательной операции женского пола. В настоящее время все они находятся на лечении в военном госпитале.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Киев готовится к полному разоружению радикалов в Донбассе
К оглавлению | Источник: www.youtube.com