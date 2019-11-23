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Реклама бананов и апельсинов при Сталине

21:20. 23 ноября 2019 86 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Источник: LiveJournal @ burckina_new

Согласно антисоветским методичкам рекламы в СССР не было, так как нечего было рекламировать. Ну, что можно рекламировать при тотальном дефиците и пустых полках? Однако пустые полки, как массовое явление возникли под конец СССР, когда в экономику был запущен яд рыночных отношений и частной собственности, залитый сверху соусом антисоветизма.

Но так было не всегда. Например, при Сталине, благодаря разумной финансовой политике, полки магазинов были полны, а торговля нуждалась в рекламе. Вот о ней и поговорим.
Реклама бананов и апельсинов при Сталине
Реклама советского гематогена. 1936 год. «Рабочий путь» (г. Смоленск), 24 февраля1936 г.
Реклама бананов и апельсинов при Сталине
1937 год. Реклама минского мороженого. «Звязда», 1 ноября1937 г.

А вот реклама бананов, которые описываются, как носители витаминов, сахара и крахмала, 1939 год, между прочим:
Реклама бананов и апельсинов при Сталине
«Звязда», 24.03.1939 г.

Испанские апельсины в продаже и которые даже можно выписать по почте:
Реклама бананов и апельсинов при Сталине
«Звязда», 30.03.1938

Кроме колбасы «Докторской» есть даже «Докторский» хлеб:
Реклама бананов и апельсинов при Сталине

А вот легендарная реклама “Летайте самолетами Аэрофлота! ” в связи с тем, что в июле 1936 года было налажено регулярное авиационное сообщение между Москвой и Минском. Самолет делал посадку в Смоленске.
Реклама бананов и апельсинов при Сталине
Вылет из Минска осуществлялся ежедневно в 14 часов, прибытие в Москву — в 18 ч. 36 мин., из Москвы в Минск — в 7 часов утра (в Минске — в 11 ч. 40 мин.). Помимо пассажироперевозок, самолеты осуществляли доставку грузов, почты, багажа. Билет на самолет можно было приобрести в Минске в кассе железнодорожного вокзала и у дежурного по аэропорту. Из Минска в аэропорт курсировали автомашины от гостиницы «Европа» (площадь Свободы) — ежедневно в 12 ч. 30 мин.

Предложение заказать такси, легковое или грузовое:
Реклама бананов и апельсинов при Сталине

А вот, что называется социальная реклама с призывом водителям быть осторожнее при гололеде:
Реклама бананов и апельсинов при Сталине

Послевоенная реклама с призывами покупать легковые автомобили и мотоциклы. 1949 год, между прочим:
Реклама бананов и апельсинов при Сталине
Реклама бананов и апельсинов при Сталине

Ну и реклама сакрального продукта всех антисоветчиков — колбасы:
Реклама бананов и апельсинов при Сталине
Продукция Минского мясокомбината. «Звязда», 29.12.1950 г.
Сейчас такой колбасы не найдешь ни за какие деньги.

Материал для поста почерпнул отсюда.

Источник: https://nstarikov.ru/reklama-bananov-i-apelsinov-pri-staline-110668

Метки: чит.клуб

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