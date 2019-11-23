Открытым текстом 22.11.2019

Надежда на шантаж нормандским форматом

Меня поздравили с днём рождения: очередная — впервые с семнадцатого года — встреча в нормандском формате состоится девятого декабря.

Открытым текстом напомню: известнейшая встреча руководителей Российской Федерации, Британии, Франции, Украины состоялась в феврале пятнадцатого в Минске. Тогда Порошенко пришлось для спасения укровояк, захлопнутых в дебальцевском котле, подписать фактическую капитуляцию: взамен на мир предоставить автономию Донбассу и сделать Украину федерацией.

С тех пор и по сей день Киев саботирует тогдашние соглашения: мира нет и не предвидится!

Перед поездкой президент Зеленский заявил немало прямо противоречащего минским соглашениям. В частности, потребовал передать контроль над границей народных республик Донбасса вооружённым формированиям, подчинённым Киеву, и пообещал поднять вопрос возвращения Украине Крыма.

Открытым текстом утверждаю: Зеленскому, как и Порошенко, нужен не мир, а именно сорванная встреча. Чтобы обвинить во всех смертных грехах Москву. И продолжить конфликт в Донбассе в нынешнем виде.

Это и выгодно, и безопасно. Война всё спишет, а заодно как магнит отвлекает воинствующих наци от самого Зеленского. По крайней мере, так он думает. Прямой путь срыва встречи — заявлять перед нею, что Владимир Александрович хочет сперва занять весь Донбасс и выйти на границу с РФ, а уж потом объяснять тамошним жителям, что им, как и всему русскому большинству граждан Украины, надлежит стать антирусскими — или погибнуть.

Неужто президент Украины наивно думает, что на сей раз Германия и Франция будут на его стороне? И все вместе они надавят на Путина и заставят его пересмотреть свою позицию.

Отвечу за президента открытым текстом: давить на Путина — давилка сломается!!! Путин не прогнётся. Минские соглашения в Париже не перепишут. Хотя бы потому, что Украина стала троянским конём Соединённых Государств Америки. А те в последние годы давят на Европейский Союз так открыто и нахраписто, что у многих европейцев понемногу включается инстинкт самосохранения.

Открытым текстом надеюсь, что и у русского большинства граждан Украины он включится.

Самоубийство Европы мигрантами

Германия ещё помнит, как глава её правительства Ангела Доротея Хорстовна Каснер — по мужу Меркель — в ответ на перечисление общественных осложнений, порождённых массовой миграцией от “арабской весны” — волны цветных бунтов по американскому наущению — бодро пообещала “Мы справимся”. Увы!

Сын президента Германии (с 1984 – 1994 гг..) 59-тилетний главврач берлинской клиники Шлосспарк Фридрих Рихардович фон Вайцзеккер убит ножом во время своей лекции в клинике. Убийце пятьдесят семь лет. Пока предполагают, что он душевнобольной.

Открытым текстом напоминаю: когда общественное мнение Германии возмутилось ростом числа преступлений, совершаемых понаехавшими, министерство внутренних дел запретило сообщать происхождение преступников. Но даже если убийца не иммигрант, а поехавший крышей немец — он повторил пугающе периодичные преступления на улицах стран ЕС во имя “всемирного Джихада”.

Налицо провал концепции мультикультурализма, объявившей равноценными все варианты поведения. Ещё в 1992 году Фрэнсис Ёсихирович Фукуяма в книге “Конец истории и последний человек” объявил, что обществу больше некуда и незачем развиваться. С тех пор все, кому не по нутру неизбежные перемены, поддерживают самые отсталые формы бескультурья и даже объявляют их продвинутыми и полезными…

Один из активистов запрещённой в России и повсеместно террористической группировки “Исламское государство”, руководивший массовыми убийствами, в том числе женщин и детей, в прошлом году въехал в Европейский Союз и совершенно официально без проверок и подозрений получил в Греции статус беженца. В декабре он задержан в Венгрии за подделку документов. Расследование выявило его преступную деятельность.

Открытым текстом напомню: он не один такой — ИГИЛовцы* наводнили Европу и чувствуют себя там прекрасно.

Только швейцарские кантоны сбрасываются на штрафы в миллиарды евро, чтобы не впускать “несчастных беженцев”. Потому что банкиры, запустившие процесс ради увеличения собственных и без того немалых богатств, чётко понимают, чем всё это уже оборачивается.

*ИГИЛ – запрещенная в России террористическая организация.

Зарабатывать проще на тех, кого ненавидишь

Бухгалтер одной из крупнейших американских банд времён Сухого закона Бидерман вошёл в историю фразой “Ничего личного — только бизнес”. Многие современные творческие и тошнотворческие деятели действуют именно так.

София Михайловна Ротару выступит в концерте “Песня года” в Российской Федерации. Намечено также её участие в нескольких новогодних корпоративах примерно по три миллиона рублей за каждый.

Открытым текстом уверяю: для такой певицы, на мой взгляд истинно великой, гонорар вполне заслуженный. Беда только в том, куда он пойдёт.

С момента начала террористической операции вооружённых формирований, подконтрольных Киеву, против Донбасса Ротару пожертвовала на действия боевиков сумму, ощутимую даже при её доходах. Теперь приедет в Москву пополнить свой счёт: на Украине заработки актёров и певцов куда меньше, чем в остальной России.

Понятно, далеко не каждый захочет из своего кошелька пополнять — через посредничество Ротару — бюджет киевских террористов. Но ей хватит и тех, кто просто не задумывается о политических последствиях своих решений. А некоторые вполне сознательно поддерживают тех, кому само существование русского народа в нынешнем его виде не по нутру.

Поэт, сценарист и публицист Андрей Анатольевич Орлов, работающий под псевдонимом Орлуша, сообщил украинскому крайне антирусскому изданию “Обозреватель”, что перечислял деньги воюющим против Донбасса.

Открытым текстом повторяю вопрос Владимира Ильича Ульянова: с кем вы, мастера культуры? Да может ли вообще считаться мастером культуры тот, кто сознательно действует против неё, против её носителей?

Кстати, в Соединённых Государствах Америки тем, кто против официальной политики, в последние пару десятилетий трудновато найти заработки на общефедеральных телерадиоканалах. А ещё полвека назад за подозрение в симпатии к коммунистам и СССР буквально выдавливали из страны.

Великий Чарлз Спенсёр Чарлзович Чаплин, например, получил в 1952 году запрет на возвращение в СГА и смог ненадолго заехать только в 1972-ом. А нам всем нужно крепко подумать, прежде чем идти на концерт Ротару или мараться виршами Орлуши. Думать вообще очень полезно!

Источник: https://vassermans.ru/otkrytym-tekstom/otkrytym-tekstom-22-11-2019/