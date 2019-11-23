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Новый ювенальный закон. Путин и Горбачёв. Варварская добыча сланцевой нефти

08:51. 23 ноября 2019 Нет просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В новом видеоблоге отвечали на вопросы, присланные зрителями на vlog@nstarikov.ru, а также провели очередной этап конкурса.

Хронометраж:
00:03 — почему Россия вернула Украине корабли-нарушители
07:20 — обратный эффект санкций США против компаний, строящих «Северный поток-2»
12:45 — почему экологи не протестуют против варварских методов добычи сланцевой нефти
15:49 — о словах Тэтчер про поддержку развала СССР
21:58 — о споре Горбачёва с Путиным о причинах развала СССР
28:53 — как противостоять ювенальной юстиции
36:53 — итоги конкурса

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Если у вас есть вопросы для обсуждения в видеоблоге, присылайте их на электронный адрес vlog@nstarikov.ru с пометкой «Вопросы для видеоблога».

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P.S. Предыдущие выпуски:

Источник: https://nstarikov.ru/novyi-juvenalnyi-zakon-putin-i-gorbachjov-varvarskaja-dobycha-slancevoi-nefti-110651

Метки: блог, Видео

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