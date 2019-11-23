Новый ювенальный закон. Путин и Горбачёв. Варварская добыча сланцевой нефти

Новый ювенальный закон. Путин и Горбачёв. Варварская добыча сланцевой нефти
В новом видеоблоге отвечали на вопросы, присланные зрителями на vlog@nstarikov.ru, а также провели очередной этап конкурса.
Хронометраж:
00:03 — почему Россия вернула Украине корабли-нарушители
07:20 — обратный эффект санкций США против компаний, строящих «Северный поток-2»
12:45 — почему экологи не протестуют против варварских методов добычи сланцевой нефти
15:49 — о словах Тэтчер про поддержку развала СССР
21:58 — о споре Горбачёва с Путиным о причинах развала СССР
28:53 — как противостоять ювенальной юстиции
36:53 — итоги конкурса
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Источник: https://nstarikov.ru/novyi-juvenalnyi-zakon-putin-i-gorbachjov-varvarskaja-dobycha-slancevoi-nefti-110651