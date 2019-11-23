«Ничего общего с реальной демократией»: какую роль в истории Украины сыграла «оранжевая революция»

15 лет назад на Украине началась так называемая оранжевая революция. На улицы Киева и других крупных городов страны вышли сторонники проигравшего второй тур президентских выборов Виктора Ющенко. По словам экспертов, под давлением улицы украинские власти были вынуждены согласиться на проведение противозаконного «третьего тура» выборов, по итогам которого Ющенко всё-таки стал главой государства. Новая команда не смогла справиться с социально-экономическими трудностями, из-за чего проиграла следующие парламентские и президентские выборы. «Оранжевая революция», по мнению политологов, стала для прозападных сил на Украине той самой школой, которая позволила им совершить государственный переворот в 2014 году.

24 августа 1991 года Верховный совет УССР провозгласил независимость Украины. 1 декабря того же года бывший председатель Верховного совета УССР Леонид Кравчук был избран президентом страны.

В начале 90-х Украина оказалась в глубоком экономическом кризисе. Валовой внутренний продукт резко снизился, приватизация промышленности сопровождалась ростом коррупции, у предприятий возникла огромная задолженность по зарплате перед работниками. В стране начался расцвет национализма.

Эти факторы вызвали серьёзное разочарование у значительной части населения. И во втором туре новых президентских выборов, состоявшихся 10 июля 1994 года, победу одержал баллотировавшийся под пророссийскими лозунгами экс-директор Южного машиностроительного завода Леонид Кучма.

Расстановка сил

Заняв президентское кресло, Кучма стал проводить политику, известную как «многовекторность», которая не предусматривала однозначного выбора интеграционных устремлений Украины. Кризисные явления в экономике страны наблюдались до конца 1990-х годов. На парламентских выборах в это время лидировали левые силы. Однако Конституция 1996 года, наделявшая президента широкими полномочиями, позволяла Леониду Кучме занимать лидирующее положение в политической системе Украины.

В 1999 году премьер-министром был назначен Виктор Ющенко, до этого почти семь лет занимавший пост главы Национального банка и отличавшийся прозападными взглядами. Он был женат на бывшей высокопоставленной сотруднице Государственного департамента США Екатерине (в девичестве — Кэтрин-Клэр Чумаченко). В 2001 году его правительству был вынесен вотум недоверия, инициированный Коммунистической партией. Коммунисты обвинили команду Ющенко в разрушении традиционных связей с Россией, а центристы — в непоследовательности в вопросе экономических реформ.

Незадолго до этого, в 2000 году, в средствах массовой информации были опубликованы расшифровки аудиозаписей, якобы свидетельствующие о причастности Леонида Кучмы к ряду преступлений, в частности к организации покушения на журналиста Георгия Гонгадзе и его убийства. Это вызвало серию уличных протестов, проходивших под лозунгом «Украина без Кучмы», и привело к падению популярности президента.

После отставки Ющенко стал одним из лидеров украинской оппозиции. На парламентских выборах 2002 года возглавляемый им прозападный блок партии «Наша Украина» получил 23,6% голосов избирателей.

Премьер-министром страны в 2002 году был назначен бывший глава Донецкой областной государственной администрации Виктор Янукович. Его правительство смогло добиться значительных успехов. Темпы роста экономики составляли в среднем более 7% в год. К 2004 году существенно выросли пенсии и зарплаты населения.

18 марта 2004 года Верховная рада Украины приняла постановление о назначении президентских выборов на 31 октября 2004 года, а 3 июля официально началась избирательная кампания. Виктор Янукович был выдвинут в кандидаты на пост главы государства возглавляемой им Партией регионов. Он обещал углубить сотрудничество с Россией и обеспечить свободное развитие на Украине русского языка. Его главным конкурентом стал Виктор Ющенко, идущий на выборы как самовыдвиженец.

Первый тур не позволил выявить победителя: Ющенко набрал 39,9% голосов, а Янукович — 39,26%. Третье, четвёртое и пятое места заняли выдвиженцы от различных левых сил: Александр Мороз, Пётр Симоненко и Наталья Витренко.

По итогам второго тура выборов, состоявшегося 21 ноября 2004 года, победителем был объявлен Виктор Янукович, набравший 49,42% против 46,69% у Ющенко.

«Украина была разделена по диагонали. За Ющенко проголосовали северо-западные области Украины и Киев, а за Януковича — промышленно развитые юго-восточные регионы, в которых преобладает русскоязычное население», — рассказал RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.

«Оранжевая революция»

Однако ещё до официального объявления итогов выборов Виктор Ющенко отказался признавать своё поражение. Он обвинил избиркомы в нарушениях и в ночь с 21 на 22 ноября 2004 года призвал своих сторонников выходить на улицы для участия в акциях протеста. Его поддержали представители других оппозиционных сил, в частности бывший вице-премьер и лидер объединения «Батькивщина» Юлия Тимошенко. В итоге в поддержку Ющенко выступил конгломерат прозападных либеральных и националистических организаций.

«Второй тур выборов прошёл в соответствии с требованиями украинского законодательства. Однако результаты экзитполов оказались неоднозначными. Одни свидетельствовали о победе Януковича, другие — Ющенко. Этим воспользовалась оппозиция, обвинив власть в «фальсификациях», хотя никаких весомых доказательств использования технологий, способных повлиять на результаты волеизъявления, не было, — рассказал Андрей Кошкин. — Однако соответствие обвинений действительности для оппозиционеров не имело значения — они рассчитывали на поддержку западных стран и получили её. А внутри страны оппозиция опиралась на НКО, финансируемые Джорджем Соросом, иностранными посольствами и Госдепом. В частности, одним из драйверов радикальных протестов стала молодёжная организация «Пора! ».

Некоторые органы местного самоуправления на Западной Украине сразу же объявили о том, что признают Ющенко президентом. В центре Киева и на площадях крупных западноукраинских городов стали собираться сторонники проигравшего кандидата. В столице Украины в митингах приняли участие десятки тысяч человек, в том числе приехавших и привезённых из западных регионов страны. Они разбили на центральной площади Киева — майдане Незалежности — палаточный городок и отказались его покидать.

Агитационные материалы, используемые в предвыборной кампании Ющенко, были оформлены в оранжево-красных тонах. Атрибутика такого же цвета стала использоваться и в ходе акций оппозиции. Протесты получили неофициальное название «оранжевая революция».

«В протестах 2004 года не было массовой народной воли. Сработали американские технологии работы с гражданским обществом Украины, в которые США вкладывали деньги долгие годы. Заработала специально разработанная дорожная карта по организации акций массового неповиновения, позволившая мобилизовать определённые социальные группы и собрать их под нужные знамёна», — пояснил в беседе с RT политолог Александр Асафов.

23 ноября в зале заседаний Верховной рады Виктор Ющенко произнёс текст присяги и сам объявил себя президентом страны, но спикер парламента Владимир Литвин заявил, что эта присяга не имеет силы. Однако в поддержку Ющенко массово выступили представители МИД Украины — под соответствующим заявлением поставили свои подписи около 150 украинских дипломатов.

Члены команды Ющенко стали подавать многочисленные жалобы в ЦИК на ход избирательного процесса и иски в суды. Связаны они были, в частности, с тем, что инвалиды и люди преклонного возраста голосовали на дому, а это, по мнению оппозиционеров, создавало возможности для фальсификаций. Кроме того, предъявлялись претензии, что многие люди, находящиеся в день выборов не по месту регистрации, голосовали по открепительным талонам.

25 ноября 2004 года Верховный суд Украины запретил ЦИК публиковать официальные итоги выборов до окончания рассмотрения всех жалоб и исков. В тот же день сторонники Ющенко захватили ряд административных зданий в Киеве.

В ответ на происходящее в столице в южных и восточных регионах Украины начались массовые митинги в поддержку Виктора Януковича.

Команда Ющенко, в свою очередь, заявила о блокаде органов администрации главы государства. 26 ноября сторонники «оранжевой революции» начали объявлять в западных областях Украины забастовки. Представители Ющенко в Верховном суде требовали, вопреки закону, объявить проигравшего кандидата президентом по итогам первого тура выборов.

1 декабря 2004 года украинский парламент в нарушение Конституции при тайном голосовании объявил вотум недоверия правительству Януковича. Вскоре после этого представители оппозиции на переговорах с властью согласились в рамках урегулирования политического кризиса разблокировать деятельность органов исполнительной власти, но уже на следующий день отказались от своих слов.

3 декабря 2004 года Верховный суд Украины принял решение частично удовлетворить иск Ющенко и заявил о невозможности «установить результаты реального волеизъявления избирателей». Суд назначил «переголосование второго тура выборов» на 26 декабря.

«Объявление фактически «третьего тура» выборов президента не было предусмотрено никакими законами и стало грубейшим нарушением Конституции Украины», — отметил в разговоре с RT эксперт Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Итоги «оранжевой революции»

8 декабря 2004 года Верховная рада Украины проголосовала за внесение изменений в Конституцию, предусматривающих сокращение полномочий президента Украины и расширение прав парламентариев. Сторонники Ющенко согласились не настаивать на отставке Виктора Януковича с поста премьер-министра до выборов в обмен на согласие исполнительной власти на «третий тур» и внесение изменений в избирательное законодательство. Была резко усложнена процедура голосования по открепительному удостоверению, а голосование на дому сохранили только для инвалидов I группы.

По словам Андрея Кошкина, пролоббированные сторонниками Ющенко изменения фактически лишали права голоса миллионы людей преклонного возраста, инвалидов, украинцев, работающих не по месту своей регистрации. Аналитик отмечает, что это в конечном итоге сказалось на результатах выборов.

В ходе голосования 26 декабря явка избирателей в юго-восточных регионах Украины сократилась, а в западных областях, напротив, возросла. В итоге Виктор Ющенко набрал 51,99% голосов избирателей, а Виктор Янукович — 44,2%.

«Ющенко стал президентом Украины. Он не особо скрывал, что видит главой правительства своего кума Петра Порошенко, однако вместо этого вынужден был согласиться на премьерство ситуативной союзницы — Юлии Тимошенко. Последняя, в свою очередь, не скрывала президентских амбиций, и это настораживало Ющенко. Для того чтобы контролировать «союзницу», президент превратил в орган с монструозными полномочиями Совет национальной безопасности и обороны, секретарём которого он поставил Порошенко», — рассказал Андрей Кошкин.

По словам эксперта, популизм нового руководства государства, его неспособность решать экономические проблемы, а также публичные ссоры между высшими должностными лицами быстро привели к обвалу рейтинга «оранжевой команды».

«На Украине после «оранжевой революции» началась экономическая стагнация. Поэтому заручиться поддержкой населения в вопросе смены внешнеполитического курса у команды Ющенко не вышло», — отметил Богдан Безпалько.

Главным итогом «оранжевой революции» специалист называет то, что сторонники прозападного курса Украины почувствовали возможность смены власти в стране силовым путём.

По словам Андрея Кошкина, «оранжевая революция» была проявлением чудовищного правового нигилизма со стороны прозападной оппозиции, однако сам Ющенко оказался человеком значительно более мягким, чем многие представители его команды, и не стал удерживать власть силовым путём. В итоге «оранжевая команда» проиграла сначала парламентские выборы 2006 года, а затем и президентские выборы 2010 года.

«Конечно, события 2004 года не имели ничего общего с реальной демократией, но они хотя бы камуфлировались ссылками на итоги переговоров и решения судов. Однако в 2014 году прозападные силы на Украине использовали в ходе так называемого евромайдана опыт «оранжевой революции», сделав при этом своеобразную работу над ошибками. Они окончательно перестали считаться с какими-либо нормами закона и совершили антиконституционный переворот, установив в Киеве жестокий репрессивный режим», — подытожил Андрей Кошкин.

Источник: https://nstarikov.ru/nichego-obshhego-s-realnoj-demokratiej-kakuju-rol-v-istorii-ukrainy-sygrala-oranzhevaja-revoljucija-110644