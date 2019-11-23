Не факт! Экспедиция Александра Гумбольдта

После войны 1812-го года Российская империя переживала экономический кризис. Казна была пуста. Бумажные деньги обесценились. Государству катастрофически не хватало драгоценных металлов. Министр финансов Егор Канкрин задумал глобальную экономическую реформу и предложил чеканить монеты из недавно обнаруженной на Урале платины. Император Николай Первый потребовал найти эксперта, который оценил бы перспективы добычи нового драгоценного металла. В то время мировой знаменитостью в геологии был немецкий ученый Александр фон Гумбольдт. После исследований Южной и Северной Америки его называли «вторым Колумбом». Его экспертное мнение должно было определить финансовое будущее Российской империи. Правда ли, что экспедиция Гумбольдта спасла тогда нашу страну от краха? Зачем немецкому ученому подкинули бразильские алмазы и что сейчас добывают в местах, которые Гумбольдт называл «российским Эльдорадо»? Обо всем этом – новый выпуск программы «Не факт!».



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=C3YCPU_pcJo