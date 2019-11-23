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Награжден Сталиным, разжалован Пилсудским и… Горбачевым

08:53. 23 ноября 2019 175 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Маршал прошел три войны и не пережил перестройки

Маршал Михал Роля-Жимерский (1890–1989) с 1944 по 1949 год командовал войском Польским, участвовал во взятии Берлина и в 1945-м был удостоен ордена Победы.

Полководческие способности Роля-Жимерского проявились еще в польско-советской войне 1919–1921 годов.

В 1926 году не поддержал военный переворот маршала Ю. Пилсудского и даже участвовал в военных действиях против сторонников маршала, за что военным трибуналом был приговорён к 5 годам тюрьмы и разжалован в рядовые.

И он радикально изменил политические взгляды: в 1931-м вступил в компартию Польши.

В конце 1943 года ему поручили формирование регулярной польской армии (Гвардии Людовой), взаимодействовавшей с советскими войсками. Уже к февралю 1944-го она была создана. С мая 1944 года это войско Польское под командованием Роля-Жимерского.

9 июня 1945 года Указом ПВС СССР маршал был награжден советским орденом Победы, врученным ему в канун июньского парада в Москве.

В 1946–1949 годах Роля-Жимерский – министр обороны страны. В целом поддерживал просталинскую линию в Польше. Но14 мая 1953 года арестован по ложному обвинению и брошен в тюрьму. В 1955 году освобождён.


Но его не лишили наград и воинского звания. В 1955-м маршал был освобожден из заключения, но получил назначение на должность всего лишь вице-президента Польского народного банка, на которой находился по 1967 год, когда вынужденно подал в отставку.

Однако в 1981–1986 годах Роля-Жимерский был членом ЦК ПОРП, правящей партии. Он поддержал введение в Польше военного положения в 1980-м. В начале 1987 года был выведен из Центрального комитета за осуждение горбачевской перестройки.

Орден Победы маршала после его кончины передан в Алмазный фонд. Ордена Ленина (1970) и Дружбы народов (1973) хранит семья Роля-Жимерского.


А. Чичкин


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Источник.
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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4757264.html

Метки: война, Горбачёв, история, коммунисты, партия, перестройка, польша, сталин

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