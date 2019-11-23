Мозговой центр „Centre for American Progress” Сороса доложил: США – страна уголовников
Это не про Россию или СССР, это про США. Аналитический центр "Центр американского прогресса" (Centre for American Progress) опубликовал данные в которых сообщается, что 19 миллионов американцев имеют судимости за тяжкие преступления.
Кроме этого, каждый третий взрослый американец, а это около 70-100 миллионов человек, имеет судимость. В эпоху цифровых технологий это становится большой проблемой для экономики США.
Государственные файлы про судимость легко искать в интернете без каких-либо затрат. 90% работодателей, четыре из пяти арендодателей, а также все ипотечные кредиторы, университеты и школы проводят такие проверки и дают отказы людям имеющим судимость. Никто не обращает внимание на сроки давности, даже если прошло 10-15 лет и отсутствовали рецидивы. Такие древние записи накладывают большие издержки, искажая рынки труда, отбивая у многих охоту искать работу.
В последние годы в 35 штатах и более 150 городах были приняты законы, которые запрещают некоторым работодателям (в основном в государственном секторе) спрашивать соискателей работы о судимости до конца процесса найма, но этот закон практически никто не исполняет.
Убрать запись из реестра можно, но этой возможностью воспользовалось всего 6,5% из тех, кто получил право по закону удалить свою запись. Например в Мичигане всего 3 000 воспользовались этим правом в течении года, из 500 000, кто имел право это сделать. Ответ простой, это утомительная процедура, которая может занять девять месяцев и может стоить 2 000$ юридических сборов.
shinshilo
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А Израиль – уголовное гнездо, где уголовников (евреев) не судят.
А Брит-Ания -такое же, других.
Убрать запись из реестра можно, но этой возможностью воспользовалось всего 6,5% из тех, кто получил право по закону удалить свою запись.
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Т.е им это НЕ НАДО. Запись жить НЕ МЕШАЕТ.
И 20 млн это не пол. страны.
Опять НАБРОС.