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Мозговой центр „Centre for American Progress” Сороса доложил: США – страна уголовников

13:46. 23 ноября 2019 162 просмотра 3 коммент. Опубликовал:
Полстраны сидит, полстраны стережёт…

Это не про Россию или СССР, это про США. Аналитический центр "Центр американского прогресса" (Centre for American Progress) опубликовал данные в которых сообщается, что 19 миллионов американцев имеют судимости за тяжкие преступления.

Кроме этого, каждый третий взрослый американец, а это около 70-100 миллионов человек, имеет судимость. В эпоху цифровых технологий это становится большой проблемой для экономики США.

Государственные файлы про судимость легко искать в интернете без каких-либо затрат. 90% работодателей, четыре из пяти арендодателей, а также все ипотечные кредиторы, университеты и школы проводят такие проверки и дают отказы людям имеющим судимость. Никто не обращает внимание на сроки давности, даже если прошло 10-15 лет и отсутствовали рецидивы. Такие древние записи накладывают большие издержки, искажая рынки труда, отбивая у многих охоту искать работу.


В последние годы в 35 штатах и более 150 городах были приняты законы, которые запрещают некоторым работодателям (в основном в государственном секторе) спрашивать соискателей работы о судимости до конца процесса найма, но этот закон практически никто не исполняет.

Убрать запись из реестра можно, но этой возможностью воспользовалось всего 6,5% из тех, кто получил право по закону удалить свою запись. Например в Мичигане всего 3 000  воспользовались этим правом в течении года, из 500 000, кто имел право это сделать. Ответ простой, это утомительная процедура, которая может занять девять месяцев и может стоить 2 000$ юридических сборов.



shinshilo
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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4758185.html

Метки: статистика, США

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