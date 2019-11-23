Мозговой центр „Centre for American Progress” Сороса доложил: США – страна уголовников

Полстраны сидит, полстраны стережёт…

Это не про Россию или СССР, это про США. Аналитический центр "Центр американского прогресса" (Centre for American Progress) опубликовал данные в которых сообщается, что 19 миллионов американцев имеют судимости за тяжкие преступления.



Кроме этого, каждый третий взрослый американец, а это около 70-100 миллионов человек, имеет судимость. В эпоху цифровых технологий это становится большой проблемой для экономики США.

Государственные файлы про судимость легко искать в интернете без каких-либо затрат. 90% работодателей, четыре из пяти арендодателей, а также все ипотечные кредиторы, университеты и школы проводят такие проверки и дают отказы людям имеющим судимость. Никто не обращает внимание на сроки давности, даже если прошло 10-15 лет и отсутствовали рецидивы. Такие древние записи накладывают большие издержки, искажая рынки труда, отбивая у многих охоту искать работу.