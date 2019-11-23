Казаки России и украинское казачество: 5 главных отличий и история казачества.
11:21. 23 ноября 2019 141 просмотр 2 коммент. Опубликовал: BlackCat
Источник: https://youtu.be/6H4XfsZoBbg
Источник: https://youtu.be/6H4XfsZoBbg
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Бог разумно скрывает во мраке ночи грядущее; и ему смешно, если смертный трепещет больше, чем подобает. Тот независим и счастлив, кто может сказать о сегодняшнем дне: "Пережит. Завтра пусть отец занимает свод хоть черною тучей, хоть ясным солнцем".
Муть.
Автор разделил казачество на некое “русское” и некое “украинское” ещё до смутного времени.
А были просто БАНДИТЫ на Дону и на Днепре.
Которые за денешку нанимались на любые разборки.
Понятно донцам наняться в Польшу было проблематичнее потому служили чаще ТУРКАМ.
Но с Сагайдпчным грабили и донцы Москву с радостью.
И Платов при Наполеоне с Москвы вернулся богатеем и начал церкви строить.
Откуда денешки?
И москвичи не на французов жаловались а на казачков.
Служили тем, на кого нападали. Весьма логично.