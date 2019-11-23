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Казаки России и украинское казачество: 5 главных отличий и история казачества.

11:21. 23 ноября 2019 141 просмотр 2 коммент. Опубликовал:

Источник: https://youtu.be/6H4XfsZoBbg

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 10534 1072
    ХОХОЛ 23 ноября 2019 в 12:01

    Муть.
    Автор разделил казачество на некое “русское” и некое “украинское” ещё до смутного времени.
    А были просто БАНДИТЫ на Дону и на Днепре.
    Которые за денешку нанимались на любые разборки.
    Понятно донцам наняться в Польшу было проблематичнее потому служили чаще ТУРКАМ.
    Но с Сагайдпчным грабили и донцы Москву с радостью.
    И Платов при Наполеоне с Москвы вернулся богатеем и начал церкви строить.
    Откуда денешки?
    И москвичи не на французов жаловались а на казачков.

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