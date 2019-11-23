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Как взорвать ядерную бомбу в Южно-Китайском море за ноль долларов, не привлекая внимания санитаров

17:27. 23 ноября 2019 193 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Как взорвать ядерную бомбу в Южно-Китайском море за ноль долларов, не привлекая внимания санитаров.

В нашем киберпанковском мире есть множество сервисов, данным которых, с одной стороны, принято доверять даже без дополнительной проверки. Их постоянно используют их при различных OSINT-расследованиях, ссылаются на них в статьях, строят на них обвинения, а с другой — эти сервисы целиком и полностью зависят от добровольцев, сливающих в них неизвестной достоверности данные через открытый API.

Пару таких сервисов вы все знаете – это flightradar24 и marinetraffic. Какие с ними можно проделать шутки в своё время не показал только ленивый, ставя, например, крейсер Москва на Москву-реку, напротив Кремля. По научному это называется спуфинг.

Теперь мы узнали, что есть такая "глобальная сеть радиационного контроля" uradmonitor (https://www.uradmonitor.com/). На самом деле – краудсорсинговый проект, который предлагает всем покупать свои радиационные датчики, подключать их к сети и передавать данные. Девайсы можно не покупать, а передавать данные со своих — спаянных на коленке из arduino и доступных на рынке трубок гейгера (https://pikabu.ru/story/schetchik_geygera_dlya_arduino_4990796). А так же вообще без каких либо устройств, просто с компьютера, используя в качестве показаний случайные числа. Данные передаются через API, подробности которого можно узнать у них в аккаунте на гитхабе (https://github.com/radhoo/uradmonitor_kit1).

Итак, не покидая своего уютного кресла где нибудь в Далласе, или в Киеве, или в Петербурге… Мы пишем простенький скрипт, который представляется сервису расположенными в Китае датчиками и выставляем в нескольких точках повышенную радиацию.

Ну как повышенную… На самом деле это карта из серии "РАДИАЦИЯ ОПАСНОСТЕ". 0,24 мкзв/ч – не тот радиационной фон, который говорит о хоть каком-то радиационном происшествии. Все нормальные специалисты посмотрев на цифру пожали плечами и продолжили перекладывать отработанное ядерное топливо в новые деревянные ящики вместо старых прохудившихся. Флуктуации меньше 1 мкзв/ч, будь там реальные датчики, можгут быть и по совершенно естественным причинам и по причине плохой метрологии датчиков (метрология – это такая наука, которая подтверждает, что результаты измерений датчиком совпадают с реальностью. Но этим в сервисе uradmonitor никто вообще не заморачивается). Тому, кто сделал вброс это всё было не важно, потому, что от таких невероятных цифр сервис на своей карте показывает это место ярко оранжевым, что его вполне устроило.

Теперь вбрасываем в твиттер и на свой стрёмнфй новостной ресурс новость: в центре ЮКМ взорвалась ядерная бомба 20 килотонн. Со ссылкой на невнятные военные источники и на вполне себе существующую карту радиационной обстановки, которой все немедленно начинают доверять.

Дальше с наслаждением смотрим, как на это реагируют СМИ, а после СМИ и государственные органы. Вон, Роспотребнадзор, Минобороны РФ и даже Служба Внешней Разведки вынуждены были провести замеры и опровергнуть. И это при том, что Россия обладает довольно серьёзными возможностями в части обнаружения ядерных взрывов и уж 20 килотонн Служба Специального Контроля МО РФ точно бы зафиксировала.

Ватфор, когда начался этот кипиш, конечно, первым делом глянул на marinetraffic и убедился, что в этой точке ЮКМ идёт нормальное движение кораблей. Потом один из наших читателей обратил внимание, что точка – это просто дефолтные координаты, в которые приводит google maps по запросу "Южно-Китайское море" и мы расслабились окончательно. И даже почти не завидуем авторам — мы тут, всё таки, тоже те ещё солдаты информационных фронтов и сами так умеем. Хотя делаем это строго на первое апреля.

А информационные круги от этого вброса продолжают распространяться по информационной воде и будут делать это ещё очень долго.

(с) Ватфор https://t.me/vatfor

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5447811.html

Метки: СМИ, южно-китайское море, ядерное оружие

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