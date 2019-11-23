Булганин и балерины
12:25. 23 ноября 2019 91 просмотр Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Разбор фейка средней известности.
К вопросу о панталонах фисташкового цвета
Уваж. berezin спрашивает об источнике документа о похождениях маршала Булганина:
Маршал Булганин в ночь с 6 на 7 января 1948 года, находясь в обществе двух балерин Большого театра в номере 348 гостиницы "Н", напившись пьяным, бегал в одних кальсонах по коридорам третьего и четвертого этажей гостиницы, размахивая привязанными к ручке от швабры панталонами фисташкового цвета одной из балерин и от каждого встречного требовал кричать "Ура маршалу Советского Союза Булганину, министру Вооруженных Сил СССР!". Затем, спустившись в ресторан, Н.А. Булганин, поставив по стойке смирно нескольких генералов, которые ужинали там, потребовал от них "целования знамени", т. е. вышеуказанных панталон. Когда генералы отказались, Маршал Советского Союза приказал метрдотелю вызвать дежурного офицера комендатуры со взводом охраны и дал команду прибывшему полковнику Сазонову арестовать генералов, отказавшихся выполнить приказ. Генералы были подвергнуты арестованию и увезены в комендатуру г. Москвы. Утром Маршал Булганин отменил свой приказ.
Служба утерянных цитат отвечает: по нашим данным, цитата была впервые опубликована 29 января 2007 года Владимиром Николаевым на его странице на сайте Проза.Ру.
В оригинале она сопровождалась "ответом Сталина", который при дальнейших перепечатках был утерян.
Владимир Николаев – плодовитый автор, сочинитель множества стихов, рассказов, юморесок и эротических миниатюр.
Однако, в данном случае он вполне честно поместил миниатюру про Булганина в раздел похожих псевдодокументальных рассказов, которые озаглавил "Байки, высосанные из пальца", по соседству с другими миниатюрами, например, об организации из членов ЦК ансамбля песни и пляски народов СССР под руководством Н.И. Ежова в составе М.И. Калинина – балалайка, С.М. Буденного – гармонь, Л.М. Кагановича – художественный свист, Н.И. Бухарина – гитара и М.Н. Тухачевского – фортепьяно.
Таким образом, вопрос происхождения цитаты прояснен, теперь осветим вкратце ее триумфальный путь к славе. Началось все, конечно, с блогов и форумов.
В феврале 2009 г. "цитату" перепечатали usurero и viking_nord, в августе 2010 г. nomina_obscura (Е. Просвирнин), что добавило ей популярности. К 2015 году она дошла до газет. Евгений Черных поместил ее в статье "Сталинский маршал заставлял генералов целовать панталон балерин" в газете "Комсомольская правда" (там было добавлено, что писатель Г. Соколов нашел этот документ "в архивах Лубянки", где ему "не разрешили его сфотографировать, но позволили наговорить на диктофон"), а полугодом позже Александр Головков использовал ее в статье "Зигзаги судьбы Маршала Победы" в издании "Частный корреспондент".
В 2017 году настал черед книг, где цитата использовалась на полном серьезе, без ссылки или с ссылкой на публикацию в "Частном корреспонденте": В. Кузнечевский "Сталин и «русский вопрос» в политической истории Советского Союза. 1931–1953 гг.", он же "Сталин. Феномен вождя: война с собственным народом", Г. Соколов (см. выше) "Шпионаж и политика. Тайная хрестоматия", А. Громов "Нарком Берия. Злодей развития", А. Ушаков "Утомленные вином".
Разумеется, не прошло мимо и издание "Дилетант", славящееся тем, что без него не обходится ни одна лужа. Отличился Тихон Дзядко, будущий, как сообщает Википедия, главный редактор телеканала "Дождь".
Напоследок отметим, что успех цитаты обусловлен помимо прочего ее универсальностью: она легко вписывается как в антисталинский, так и в просталинский (в котором Булганин – участник заговора против Вождя) дискурсы.
https://labas.livejournal.com/1206524.html – цинк
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5446905.html
Ну и что?
99% цитат фальшак и наброс.
А пока не появились аудио и видеодоказательства и все 100%.