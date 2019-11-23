Булганин и балерины

К вопросу о панталонах фисташкового цвета

Уваж.

спрашивает об источнике документа о похождениях маршала Булганина:

Служба утерянных цитат отвечает: по нашим данным, цитата была впервые опубликована 29 января 2007 года Владимиром Николаевым на его странице на сайте

В оригинале она сопровождалась "ответом Сталина", который при дальнейших перепечатках был утерян.

– плодовитый автор, сочинитель множества стихов, рассказов, юморесок и эротических миниатюр.

Однако, в данном случае он вполне честно поместил миниатюру про Булганина в раздел похожих псевдодокументальных рассказов, которые озаглавил "

", по соседству с другими миниатюрами, например, об организации из членов ЦК ансамбля песни и пляски народов СССР под руководством Н.И. Ежова в составе М.И. Калинина – балалайка, С.М. Буденного – гармонь, Л.М. Кагановича – художественный свист, Н.И. Бухарина – гитара и М.Н. Тухачевского – фортепьяно.

Таким образом, вопрос происхождения цитаты прояснен, теперь осветим вкратце ее триумфальный путь к славе. Началось все, конечно, с блогов и форумов.

В феврале 2009 г. "цитату" перепечатали

и

, в августе 2010 г.

(Е. Просвирнин), что добавило ей популярности. К 2015 году она дошла до газет. Евгений Черных поместил ее в статье "Сталинский маршал заставлял генералов целовать панталон балерин" в газете "Комсомольская правда" (там было добавлено, что писатель Г. Соколов нашел этот документ "в архивах Лубянки", где ему "не разрешили его сфотографировать, но позволили наговорить на диктофон"), а полугодом позже Александр Головков использовал ее в статье "

" в издании "Частный корреспондент".

В 2017 году настал черед книг, где цитата использовалась на полном серьезе, без ссылки или с ссылкой на публикацию в "Частном корреспонденте": В. Кузнечевский "Сталин и «русский вопрос» в политической истории Советского Союза. 1931–1953 гг.", он же "Сталин. Феномен вождя: война с собственным народом", Г. Соколов (см. выше) "Шпионаж и политика. Тайная хрестоматия", А. Громов "Нарком Берия. Злодей развития", А. Ушаков "Утомленные вином".

Разумеется, не прошло мимо и издание "Дилетант", славящееся тем, что без него не обходится ни одна лужа.

, будущий, как сообщает Википедия, главный редактор телеканала "Дождь".

Напоследок отметим, что успех цитаты обусловлен помимо прочего ее универсальностью: она легко вписывается как в антисталинский, так и в просталинский (в котором Булганин – участник заговора против Вождя) дискурсы.

Разбор фейка средней известности. https://labas.livejournal.com/1206524.html – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5446905.html