В Лубянском Андерграунде

Сейчас набирает популярность такая просоветская струя, ностальгическая…

Вы знаете – нет. Далеко не ностальгическая. То есть, дело не в том, что тогда и голова с похмелья меньше болела, и за девушками можно было угнаться. Дело в том, что капитализм сделал всё от него зависящее, чтобы доказать правоту пропаганды советских времён. Во-первых, после исчезновения, так сказать противовеса, немедленно началось свёртывание тех социальных программ, которые развивались по сути именно по нашему образцу. Во-вторых отпала необходимость рассказывать что-то хорошее и одевать овечьи шкуры. То есть эта волна тяги к социализму, она не ностальгическая на мой взгляд. Она продиктована вполне реальными обстоятельствами. Собственно капитализм на глазах откатывается во всём мире к тому состоянию которое принято называть диким.

И вот тут, раз уж начал, развернусь чуть подробней. Дело в том, что у меня значительная часть моих собственных работ так или иначе посвящена, так сказать техническим основам социализма. Что это такое? Во-первых, у меня есть много статей о двух принципиально разных логиках: торговой и производственной. И вот оказывается, что последовательное применение производственной логики так или иначе приводит к социализму. Собственно, немалая часть не только организации производства, но и социальных программ опиралась на опыт Форда. Человека, так сказать с самой образцовой производственной логикой. И кстати говоря, те политические и экономические теории, которыми руководствуется сейчас экономический блок правительства Российской Федерации, эти все теории сочинены исходя из торговой логики. Поэтому производственникам приходится продавливать свои интересы через силовой блок не в такой мере пораженный этими теориями. Но к сожалению у производственной логики есть свои ограничения. Ограничения чисто технические. Ещё в июне 1996 года вышла моя статья “Коммунизм и компьютер”. Где я показал, что в обозримом на тот момент будущем, в мире просто не хватит вычислительной мощности для того, чтобы в сколько-нибудь разумные сроки планировать всё производство, как единое целое.

А зачем?

А затем, что теоретически именно такое планирование при условии, что оно быстрое и точное, обеспечивает наилучшее возможное использование всех доступных ресурсов. Включая кстати самый дефицитный производственный ресурс – людей. Всё остальное несравненно легче добыть или создать.