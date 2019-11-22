Товарищ Сталин запретил работать
16:13. 22 ноября 2019 236 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Из воспоминаний танкиста Зигрфрида Кнаппе, который в 1945 году попал в плен в ходе Берлинской операции Красной Армии.
…время от времени комендант лагеря пытался заставить старших офицеров работать. Тем не менее, мы знали номер и дату подписанного Сталиным приказа о том, что старшие офицеры не обязаны работать, и когда бы русские не пытались говорить нам о том, что надо потрудиться, мы цитировали им этот приказ. Когда это случилось в первый раз, нам было приказано выйти из барака и построиться. Затем комендант заявил, что нас отправляют на работу. Мы процитировали ему приказ Сталина, и он начал орать на нас: "Вы – преступники! Вы будете делать то, что вам говорят!". [Затем немецкий полковник, знавший приказ досконально, процитировал приказ с большей детальностью. Какое-то время комендант продолжал орать, но затем сдался...]
По наводке с Вотта https://vott.ru/entry/559836
На эту же тему у историка Игоря Пыхалова – "Воспоминания пленного эсэсовца" https://pyhalov.livejournal.com/150058.html
Достаточно большое интервью с Кнаппе можно почитать вот здесь https://vn-parabellum.com/battles/berlin-knappe.html
Кнаппе там утверждает, что у него был порыв застрелить Гитлера, но он не стал этого делать, чтобы не сотворить из него мученика.
Еще один "осознавший все" лишь в самом конце войны.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5445307.html