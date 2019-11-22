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Танцы под чужую музыку. Как в РФ проводятся реформы

08:29. 22 ноября 2019 76 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
И.Я. Медведева и Т.Л. Шишова – педагоги-психологи, активные общественницы, выступающие против ювенальной юстиции.

И если благодаря этим активным гражданам, а также и всем тем, кто создавал необходимый общественный фон, – ювенальная юстиция не смогла войти в Россию с парадного входа, то Запад свои попытки нагадить гражданам нашей страны не прекращает. Как говорится, его в дверь – а он в окно…

Широко обсуждаемый закон о семейном насилии не так безобиден, как видится из названия. Законодатель вводит понятие насилия „психологического”. Что позволяет осудить вообще любого человека, причём не предоставляя для обвинения никаких доказательств!

Сатанинский Запад через разных федемессеров навязывает нам свои ублюдочные нормы. И это не лексический перебор! Посудите сами: жена привела в квартиру, принадлежащую её мужу, – привела любовника. Муж высказал, гм, неудовольство. Вполне вероятный итог: мужа выселяют, квартиру передают жене.

Абсурд, скажете? Да, с нашей точки зрения. Но на Западе это становится нормой. Потому он и назван сатанинским, а его нормы – ублюдочными.

И не будем забывать: одна из основных целей сатанистов Запада – уменьшить народонаселение планеты. Ювенальная юстиция и примыкающие к ней законы и положения – один из методов западных ублюдков.




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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4755967.html

Метки: закон, Запад, общество, Россия, семья, ювенальная

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