Россия заигралась, Таблетки в кредит, Кусочек Газпрома // Галопом по Европам #120

В этом выпуске:

- Минэкономики публикует новые данные по закредитованности граждан. Половина заемщиков отдает банкам больше половины того, что зарабатывает в месяц;

- В то же время помощник Путина Белоусов назвал дешевый кредит одним из трех рецептов экономического роста;

- У жителей столицы появилась возможность покупать лекарства в долг, прямо в аптеках;

- Центральная Россия и Украина вымирают с одинаковой скоростью;

- Россия заигралась. Страна стала третьим в Европе рынком видеоигр — после Англии и Германии;

- Газпром опять продал кусочек себя со скидкой. 3,59% акций были выставлены на торги внезапно и также внезапно нашли покупателя;

- Жители городов-миллионников все чаще ходят в кафе и рестораны в одиночку;

- С 2014 года США и Евросоюз выделили Украине больше 20 миллиардов долларов по различным программам помощи;

- Сто тысяч демонстрантов исполнили обещание и вышли на улицы Боготы — несмотря на дождь;

- Два американских военных корабля демонстративно прошли мимо Парацельсовых островов, которые Китай считает своими;

- Боинг впервые выкатил из ангара новый космический корабль Старлайнер, который должен будет отправиться с мыса Канаверал к МКС;

- Сотрудники остановившегося ногинского хлебокомбината отказываются покидать рабочие места, чтобы не быть уволенными за прогул.







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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=envi9LILmV4