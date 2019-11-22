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Россия заигралась, Таблетки в кредит, Кусочек Газпрома // Галопом по Европам #120

21:32. 22 ноября 2019 93 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- Минэкономики публикует новые данные по закредитованности граждан. Половина заемщиков отдает банкам больше половины того, что зарабатывает в месяц;
- В то же время помощник Путина Белоусов назвал дешевый кредит одним из трех рецептов экономического роста;
- У жителей столицы появилась возможность покупать лекарства в долг, прямо в аптеках;
- Центральная Россия и Украина вымирают с одинаковой скоростью;
- Россия заигралась. Страна стала третьим в Европе рынком видеоигр — после Англии и Германии;
- Газпром опять продал кусочек себя со скидкой. 3,59% акций были выставлены на торги внезапно и также внезапно нашли покупателя;
- Жители городов-миллионников все чаще ходят в кафе и рестораны в одиночку;
- С 2014 года США и Евросоюз выделили Украине больше 20 миллиардов долларов по различным программам помощи;
- Сто тысяч демонстрантов исполнили обещание и вышли на улицы Боготы — несмотря на дождь;
- Два американских военных корабля демонстративно прошли мимо Парацельсовых островов, которые Китай считает своими;
- Боинг впервые выкатил из ангара новый космический корабль Старлайнер, который должен будет отправиться с мыса Канаверал к МКС;
- Сотрудники остановившегося ногинского хлебокомбината отказываются покидать рабочие места, чтобы не быть уволенными за прогул.



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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=envi9LILmV4

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