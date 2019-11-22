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Протестная солянка. 22.11.2019

21:55. 22 ноября 2019 97 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Мир протестный.

Протесты в Боливии против фашистского переворота.



* * *

Протесты в Чили против неолиберального проамериканского правительства.



* * *

Протесты в Колумбии против неолиберального проамериканского правительства.



* * *

Протесты на Гаити против неолиберального проамериканского правительства.



* * *

Протесты в Ираке против коррупции и нищеты.



* * *

Протесты в Иране против повышения цен на бензин



* * *

Протесты в Гонконге против местного правительства и закона об экстрадиции в Китай.



* * *

Проамериканские протесты в Венесуэле с целью свержения Мадуро



* * *

Протесты против израильской оккупации на Западного берега реки Иордан



* * *

Протесты студентов в Индии против повышения платы за обучение



* * *

Антиправительственные протесты прозападной оппозиции в Грузии.



И так далее.

Военно-политическая ситуация в мире развивается очень быстро и во многом в неблагоприятном направлении. (с) глава СБ РФ Патрушев

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5445935.html

Метки: боливия, гаити, грузия, Израиль, империализм, индия, ирак, иран, колумбия, Митинги, Палестина, протесты, Россия, США, чили

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