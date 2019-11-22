Протестная солянка. 22.11.2019
21:55. 22 ноября 2019 97 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Мир протестный.
Протесты в Боливии против фашистского переворота.
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Протесты в Чили против неолиберального проамериканского правительства.
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Протесты в Колумбии против неолиберального проамериканского правительства.
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Протесты на Гаити против неолиберального проамериканского правительства.
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Протесты в Ираке против коррупции и нищеты.
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Протесты в Иране против повышения цен на бензин
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Протесты в Гонконге против местного правительства и закона об экстрадиции в Китай.
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Проамериканские протесты в Венесуэле с целью свержения Мадуро
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Протесты против израильской оккупации на Западного берега реки Иордан
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Протесты студентов в Индии против повышения платы за обучение
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Антиправительственные протесты прозападной оппозиции в Грузии.
И так далее.
Военно-политическая ситуация в мире развивается очень быстро и во многом в неблагоприятном направлении. (с) глава СБ РФ Патрушев
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5445935.html