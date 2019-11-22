Протестная солянка. 22.11.2019

Мир протестный.* * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * *И так далее.Военно-политическая ситуация в мире развивается очень быстро и во многом в неблагоприятном направлении. (с) глава СБ РФ Патрушев

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5445935.html