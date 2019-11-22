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Огненный обряд очищения у славян.

11:51. 22 ноября 2019 192 просмотра 5 коммент. Опубликовал:

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Огонь — стихия обширная и прежде всего, способная очищать. Может, по этой причине "гуманная" христианская церковь в средние века жгла людей на кострах, очищала от чего-то. Хорошо, что мир меняется, развивается наука и вместе с ней меняется представление о вере и месте человека в этом мире.

Стихия огня сильная и потому она принимает важное участие в жизни человека. Так, в славянских обрядах огонь применяется не только для принесения требы богам, перехода человека в другой мир после смерти, но и для снятия негативного воздействия на человека.

На праздниках почитания Света разжигался большой костёр, вокруг него водился хоровод, а когда огонь становился не так жарок, через него прыгали. Это действительно сжигало болезни, озлобленность, и даже зависть, проявленную к вам людьми.

Такие обряды очищения огнём проводили наши Предки на дне солнечных переходов: Зимнее и Летнее солнцестояние и Весеннее и Осеннее равноденствие.

Но самым сильным по своим очищающим свойствам является летнее солнцестояние.

В день летнего солнцестояния, когда сходится Огонь Земной и Огонь Небесный, проводится огненный обряд очищения всех телес человека.

Считается, что только во время такого очищения возможно убрать глубокие нарушения в работе ДНК, накопленные предыдущими поколениями, называемые в народе "Родовое проклятие", "Венец безбрачия", " Печать одиночества", "Родовое безденежье", "Порча на деньги" и др.

Во время этого обряда через огонь не прыгают — сквозь огонь ходят.     

Создаётся сооружение — это два ряда больших костров высотою более двух и длинною до шести метров с расстоянием между ними не более полутора метров.

После предварительной энергетической подготовки и настроя это сооружение зажигается, получается своего рода огненный коридор.

Укрывая тело х/б тканью, по огненному коридору проходят не более 9 раз, каждый проход с определённым мысленным настроем об изменении в судьбе и в судьбе всего своего рода.

Перед каждым прохождением обращаются к огню с просьбой сжечь из души всех мороков и все отрицательные качества характера: обиду, гордыню, ревность, зависть и т.п.

 

Физиологический эффект.

Во время прохождения огненного коридора температура, в котором достигает 750 градусов, температура тела человека резко повышается до 42 градусов. Продолжительность такого нагрева длиться всего 3–5 секунд, но именно за это время в организме вырабатываются белки теплового шока (БТШ), которые и начинают "ремонтировать" ДНК.

Эти новые белки, которые появлялись во время нагревания, учёные назвали стрессовыми.

Поэтому в результате такого резкого нагревания начинают "работать" новые гены, и возникают новые белки, а часть генов, которые были активны раньше, снижают активность или вообще перестают работать.

"Выключается" прежняя накопленная предыдущими поколениями деструктивная информация, все проклятия, порчи и т.д.

Теперь, в результате нагрева, когда появились белки теплового шока, они кодируются уже новой информацией, новым эмоциональным настроем человека, им как бы задаётся новая программа, и они её внедряют в ДНК. И как следствие меняется энергетика человека, его поведение и его Судьба.

 

Энергетический эффект.

После прохождения огненного обряда очищения, после устранения всех блокировок, открываются энергоинформационные каналы, особенно ощутима работа родового канала; человек начинает слышать подсказки от своих Предков из Небесной обители своего Рода.

Меняется энергетика человека, его поведение, что влияет на взаимоотношения с противоположным полом. Одинокие очень быстро находят свою вторую половинку. Семейные же ощущают прилив энергии и гармонию во взаимоотношениях.

Учёные волновой генетики допускают, что если один представитель рода каким-то образом изменяет информацию у себя в ДНК, то волновым способом информация об этом изменении распространяется на весь его род, в первую очередь, конечно, на самых близких родственников…

Источник: https://www.liveinternet.ru/users/2930900/post269603991/

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5 Комментариев » Оставить комментарий


  • 1811 1483
    Женечка 22 ноября 2019 в 12:13

    Белки теплового шока не выделяются (они встроены в клетку), а активизируются.
    А для того, чтоб их активировать – огня не надо. Высокие уровни белков теплового шока в клетке наблюдают после воздействия различных стрессирующих факторов — при инфекциях, воспалительных процессах, внешних воздействиях токсинов (этанол, мышьяк, тяжелые металлы), при ультрафиолетовом облучении, голодании, гипоксии, недостатке азота (у растений) или нехватке воды.
    И кто сказал, что это хорошо?

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    3
    • 4499 1895
      BlackCatЖенечка 22 ноября 2019 в 12:29

      Не забывайте про эффект оздоровления клеток. Эпителий – верхний слой. “Отжиг” – это обновление эпителия. Ну а что такое “аура” и как она связана с эпителием в гранях физического и энергетического – думаю объяснять не нужно.
      Баня русская – еще один пример управляемого стресса для организма, когда температура сначала повышается, выводятся токсины, а кожа буквально “слазит” после веника, а потом в полынью – образуется мощная синусоида состояния организма – норма – перегрев – переохлаждение.
      Из огня да в полымя.

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      -1
  • 10465 1099
    ХОХОЛ 22 ноября 2019 в 13:00

    белки теплового шока (БТШ) начинают “ремонтировать” ДНК
    ——-
    Мощно))
    Это специально написано чтоб Не Шариков плюнул и посмеялся))

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