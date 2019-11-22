Новости Украины и Новороссии 22 ноября 2019
- 09:07 Мария Захарова: Боеспособность украинской армии зависит от наличия сантехники?.
- 09:04 Иллюзорная победа Украины на море.
- 09:04 Унитазы все на месте: ФСБ показала состояние украинских кораблей на момент их передачи Киеву.
- 08:19 Это Украина: фестиваль еды «Голодомор» пройдёт в Киеве.
- 07:04 Под Одессой терпит бедствие танкер (+ФОТО, КАРТА).
- 04:16 Не хватает средств: На Украине приостановили важные социальные выплаты.
- 02:30 Особый статус Донбасса: глава Рады рассказал детали.
- Вчера 23:21 Чтобы жили, как в Европе.
- Вчера 21:25 Туалетный скандал 2.0.
- Вчера 20:49 Дни гидности начались.
- Вчера 19:42 Как неправ я был насчет продажи земли.
Мария Захарова: Боеспособность украинской армии зависит от наличия сантехники?
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Иллюзорная победа Украины на море
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Унитазы все на месте: ФСБ показала состояние украинских кораблей на момент их передачи Киеву
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Это Украина: фестиваль еды «Голодомор» пройдёт в Киеве
В эту субботу, 23 ноября, на Софийской площади Киева пройдёт фестиваль еды «Непораховані з 1932» (непосчитанные — прим. РВ), где все желающие смогут попробовать «блюда» времен так называемого голодомора.
Каждый желающий сможет попробовать «худший в мире суп», который помогал выживать в дни голода, который, напомним, в те годы имел место не только в УССР.
«Мы готовим пищу, которую вынуждены были есть украинцы из-за преступлений советской власти. Мы накормим желающих худшим в мире супом, который помог немногим выжить. А также дадим почувствовать на что похоже, когда возле тебя умирают люди», — рассказали организаторы акции.
Плохой урожай и как следствие голод 1932–1933 годов на Украине после 1991 года стал своего рода жупелом и тараном против советской власти. Украинские «историки» в один голос заговорили об искусственном характере этого явления и заявили, что граждан УССР намеренно морили голодом, называя цифры жертв от 4,5 млн до 7 млн человек.
Напомним, МИД Германии выступил против признания так называемого голодомора геноцидом.
Как сообщала «Русская Весна», Народного депутата от фракции «Европейская солидарность» Владимира Вятровича обвинили в том, что он украл около полумиллиона гривен, когда в прошлом году устраивал «банкет» на День Голодомора.
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Под Одессой терпит бедствие танкер (+ФОТО, КАРТА)
Танкер Delfi под флагом Молдавии терпит бедствие в Одесском заливе.
Судно находилось в акватории порта Южный, но его сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы, к Ланжерону.
Около 02.00 судно село на мель примерно в километре от пляжа «Дельфин». Люди на борту эвакуироваться отказались. Опасности для экосистемы залива пока нет.
Из порта на спасение вышел большой частный буксир «Австралия», который попытался снять людей с танкера, так и не смог подойти к «Делфи» из-за шторма. Волны в том районе сейчас достигают 2,3 м, а ветер — 12 м/с. Кроме того, по сообщениям региональный СМИ, у бункеровщика нет топлива. Пока судно сидит на мели. Спасательная операция возобновится с утра.
Точное количество человек на борту танкера неизвестно, предположительно, от трех до 15 членов экипажа.
Длина судна — 60 метров, ширина — 10 метров, водоизмещение около 1600 тонн.
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Не хватает средств: На Украине приостановили важные социальные выплаты
На Украине приостановили выплаты по больничным и пособия по беременности и родам. Об этом сообщает Фонд социального страхования Украины.
Как отметили в пресс-службе ФССУ, перечисление средств остановлено, так как не хватает средств.
«20.11.2019 приостановлен пересчет средств для выплаты больничных и помощи по беременности и родам застрахованным гражданам. На данные выплаты не хватает средств, и мы вынуждены приостановить материальное обеспечение», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в Фонд было подано на финансирование заявления-расчеты на 13,573 млрд гривен, а смета всего 1, 038 млрд гривен. Как сообщил исполнительный директор ФССУ Евгений Баженков, проблема не в том, что средств не хватает, а в бюрократии. Деньги на счетах у Фонда есть, но чиновники не имеют права их перечислять до внесения необходимых изменений в бюджете.
В Министерстве социальной политики уже отреагировали на проблему и объяснили, что остановить выплаты — это инициатива Евгения Баженкова.
«Каждый день в Фонд социального страхования поступает от 60 до 250 миллионов гривен. 20 ноября на счетах фонда было 429 миллионов гривен, а 21 ноября — уже 550 миллионов гривен. То есть, деньги у них есть», — рассказал на брифинге заместитель министра социальной политики Олег Коваль.
Также в Минсоцполитики заявили, что Евгений Баженков был уволен, но через суд смог восстановиться в должности, и сейчас стоит вопрос о том, чтобы изменить запись регистратора о восстановлении Баженкова, и тем самым убрать основания для инициатив о приостановлении выплат.
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Особый статус Донбасса: глава Рады рассказал детали
Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков рассказал, когда возможен запуск подготовки законопроекта об особом статусе Донбасса.
Он выразил надежду, что запуск подготовки законопроекта об особом статусе Донбасса состоится после «нормандской встречи». Он добавил, что после переговоров в «нормандском формате» ожидается много изменений.
Отвечая на вопрос журналистов, Дмитрий Разумков отметил, что ключевой проблемой региона и Украины в целом является вооруженный конфликт.
«Это проблема всего цивилизованного мира, который сегодня понимает, что фактически мы являемся форпостом», — отметил он.
Председатель парламента также прокомментировал позицию Украины относительно стратегии «возвращения» территорий.
«Для того, чтобы вернуть территорию, нужно сначала вернуть людей. Для того, чтобы их вернуть физически, их необходимо вернуть ментально. Сегодня важно им показать, что мы действительно хотим этого — должны быть реализованы конкретные проекты, в частности, информационной и экономической политики», — подчеркнул Разумков.
Также поднимался вопрос разработки законопроекта об особом статусе Донбасса.
«Времени на его разработку действительно немного, но я уверен, что Верховная Рада приложит максимум усилий для того, чтобы этот процесс запустить. Именно от „нормандской встречи” многие ожидают тех изменений, которые позволят выйти из той замороженной ситуации, которую мы с вами наблюдаем и в „минском формате”, и в „нормандском формате” уже несколько лет», — отметил глава Рады.
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что Украина готова ко встрече в «нормандском формате» на уровне лидеров государств, по итогам которой, в том числе, возможно подписание совместного документа. О возможной встрече в «нормандском формате» в течение следующих недель заявил и министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время совместной пресс-конференции с госсекретарем США Майком Помпео в Лейпциге. А вот по словам президента России Владимира Путина украинские власти должны продлить срок действия закона об особом статусе Донбасса, иначе смысла во встрече в «нормандском формате» нет.
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Чтобы жили, как в Европе
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Туалетный скандал 2.0
Туалетный скандал 2.0
Сначала небольшое историческое отступление. В 2006 году в Элисте игрался матч на первенство мира по шахматам между россиянином Владимиром Крамником и болгарином Веселином Топаловым. Оба выдающихся шахматиста были в расцвете сил, и матч был очень сложным для них обоих. В основное время была ничья, а на тай-брейке победил с минимальным перевесом Крамник, сохранив титул чемпиона мира. Но волею судьбы про творческие достижения этого матча мало кто вспоминает, так как в историю он вошел через туалет. В середине матча команда Топалова обвинила Крамника в том, что тот слишком часто ходит в туалет, чтобы получать там подсказки. Несмотря на все усилия, доказать эти обвинения болгарам не удалось, но раздутый ими «туалетный скандал» прочно прилип к матчу в Элисте.
Теперь вернемся к нашим украинским баранам. Когда Порошенко запускал свою провокацию в Керченском проливе, им преследовались вполне прозрачные цели. Если бы Россия пропустила эти корабли с нарушениями правового режима прохода через Керченский пролив, это позволило бы Порошенко изобразить перемогу перед своей сжимающейся аудиторией.
Если бы эти корабли потопили, то это выдали бы за «акт агрессии России» и тогда бы Порошенко смог добиться введения военного положения на 2 месяца и сорвать проведение выборов президента весной 2019 года.
Но все пошло не так, пограничники ФСБ, получив приказ из Москвы, просто задержали исполнителей провокации вместе с кораблями, а попытки Порошенко использовать факт захвата для введения двухмесячного военного положения провалились, потому что все прекрасно понимали, что весь поход в Керченский пролив был предпринят исключительно для срыва выборов. Поэтому военное положение ввели, но только на один месяц, чтобы оно не наползало на выборы, а самого Порошенко обязали подтвердить, что выборы пройдут в срок. Как нетрудно догадаться, если бы Порошенко не планировал сорвать выборы, его оппоненты в Верховной раде не требовали от него публичного подтверждения, что он не будет их срывать. Запад также не одобрил идею введения военного положения для срыва выборов, на что прямо или косвенно Порошенко намекнули Столтенберг и Меркель. Конечно, при Клинтон Порошенко мог бы получить дозволение со стороны США на всю эту авантюру, но как уже всем понятно, Трамп не забыл участия Порошенко в предвыборной компании демократов, поэтому Вашингтон не предпринял серьезных усилий, чтобы поддержать Порошенко.
В итоге, Порошенко не смог сорвать выборы, военное положение оказалось бесполезным, а Россия пополнила свой обменный фонд. Весной Порошенко проиграл выборы, ввиду чего сидение провокаторов в российской тюрьме потеряло всякий смысл даже с пропагандистской точки зрения, так как Россия подчеркнуто игнорировала требования Запада отпустить моряков в одностороннем порядке. В конечном итоге их пришлось обменивать.
Казалось бы, история завершилась, но Украина решила поставить жирную коричневую точку, решив увенчать всю эту историю рассказом про ворованные унитазы. И если бы это было лишь поводом для шуток в сети. Но в кампанию включились даже официальные лица, включая Зеленского, ввиду чего тема «ворованных унитазов» вышла на государственный уровень.
ФСБ поступила очень цинично и жестоко, не выкладывая видео осмотра кораблей перед передачей, поэтому «унитазная виктория» весьма быстро превратилась в зраду, когда выяснилось, что ВМСУ корабли передали с унитазами, но в Одессу привели без унитазов. Куда они делись, не суть важно.
Тут примечательнее тот дискурс, в который с упоением плюхнулась «новая украинская власть», которая по своему содержанию не сильно отличается от того, что творила предыдущая. Как и говорилось ранее, «широких жестов» из Москвы в Киеве не оценят. Поэтому доставшаяся Зеленскому по наследству от Порошенко история с «прорывом волчьей стаи через Керченский пролив», как и положено во время «правления» комика зиц-председателя, закончилась пропажей унитазов и попытками выяснить, кто их украл.
В итоге история, начавшаяся, как хитроумная авантюрная комбинация Порошенко по сохранению власти, закончилась поисками унитазов при Зеленском. Как говорится – замахнулись на великое, а в итоге мелко нагадили под дверью.
Это еще один достаточно характерный маркер, указывающий на то, что события на Украине развиваются на данном этапе по «грузинскому варианту», когда на смену Саакашвили поставили несколько менее русофобское правительство, но общий антироссийский дискурс и полная ориентация на США никуда не исчезли. В этом отношении в пропавшем военно-морском унитазе, как в грязном зеркале отразилась глубина того дна, к которому устремилась евромайданная Украина.
Специально для "Аналитической Службы Донбасса"
https://asd.news/articles/ukraina/tualetnyy-skandal-2-0/ – цинк
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Дни гидности начались
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Как неправ я был насчет продажи земли
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