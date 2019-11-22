Новости Украины и Новороссии 22 ноября 2019

В эту субботу, 23 ноября, на Софийской площади Киева пройдёт фестиваль еды «Непораховані з 1932» (непосчитанные — прим. РВ), где все желающие смогут попробовать «блюда» времен так называемого голодомора.

Каждый желающий сможет попробовать «худший в мире суп», который помогал выживать в дни голода, который, напомним, в те годы имел место не только в УССР.

«Мы готовим пищу, которую вынуждены были есть украинцы из-за преступлений советской власти. Мы накормим желающих худшим в мире супом, который помог немногим выжить. А также дадим почувствовать на что похоже, когда возле тебя умирают люди», — рассказали организаторы акции.

Плохой урожай и как следствие голод 1932–1933 годов на Украине после 1991 года стал своего рода жупелом и тараном против советской власти. Украинские «историки» в один голос заговорили об искусственном характере этого явления и заявили, что граждан УССР намеренно морили голодом, называя цифры жертв от 4,5 млн до 7 млн человек.

Напомним, МИД Германии выступил против признания так называемого голодомора геноцидом.

Как сообщала «Русская Весна», Народного депутата от фракции «Европейская солидарность» Владимира Вятровича обвинили в том, что он украл около полумиллиона гривен, когда в прошлом году устраивал «банкет» на День Голодомора.

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