Копнуть поглубже: как путь из Индии в Европу стал короче

Суэцкий канал сделал мир компактнее

Это было одно из событий, изменивших судьбу человечества. 17 ноября 1869 года, ровно 150 лет назад, был торжественно открыт Суэцкий канал. Индия и Китай стали почти вдвое ближе к Европе, экономические связи стали теснее, а мир компактнее. «Известия» — о том, как создавали Суэцкий канал.





Канал фараонов

Считается, что идея соединения Красного моря с Нилом и далее со Средиземноморским бассейном возникла ещё в XIX веке до н.э. во времена фараона Сенусерта III. Правда, известно об этом лишь со слов Аристотеля, жившего на полторы тысячи лет позже и никогда в Египте не бывавшего. К тому же великий греческий мыслитель говорил именно об идее, которая не была реализована из-за опасения, что морские воды пойдут в Нил и превратят цветущие плодородные поля в безжизненное болото.

Однако на некоторых древнеегипетских изображениях идущие от Горького озера к Нилу каналы присутствуют, причем не один, а несколько. Строительство их связывают с именем фараона Сети I (XIII век до н.э.), одного из ярчайших государственных деятелей Древнего Египта. Потом эти каналы вроде бы оказались заброшены и поглощены пустыней. Возродить их уже на рубеже VI–V веков до н.э. пытался фараон Нехо II, о чем сообщает Геродот, указывая, что жрецы выступали против этой грандиозной стройки и она не была завершена, чтобы не гневить богов. На сегодняшний день история так называемого канала фараонов загадочна, но остается надежда, что ученым удастся пролить на нее свет: в последнее время ведутся археологические раскопки.

Есть отдельные сведения, что начатую при фараоне Нехо работу закончил завоевавший Египет в начале V века до н.э. персидский царь Дарий I. Об этом сообщают как возведенные по его приказу Шалуфские стелы, так и некоторые письменные источники, например всё тот же «отец истории» Геродот. Но другие древние авторы — Аристотель, Страбон, Плиний Старший, Диодор Сицилийский — сомневались, что работа по строительству канала была персами завершена. Пока не находят подтверждений этому и археологи. Не исключено, что Дарий отдал приказ о строительстве, в честь чего и были поставлены стелы, но завершить стройку по каким-то причинам персы не смогли или не захотели.

Честь создания документально подтвержденного канала принадлежит Птолемею II Филадельфу — сыну сподвижника Александра Великого Птолемея I Сотера. Диодор Сицилийский пишет, что в 277 году до н.э. инженерам царя удалось создать какой-то хитрый шлюз, который пропускал корабли, но препятствовал морской воде попасть в Нил. Канал функционировал несколько столетий, но к середине I столетия до н.э. когда в Александрии правила знаменитая Клеопатра, он уже перестал быть судоходным. При императоре Траяне римляне отремонтировали канал, и он отлично функционировал ещё несколько столетий.

После арабского завоевания канал некоторое время существовал, но в 767 году халиф Аль-Мансур решил, что вреда от него больше, чем пользы: товары из Индии и Китая могли идти в Европу морским путем в обход Халифата, что лишало правителей налогов, а арабских купцов и караванщиков доходов от транзитной торговли. Канал засыпали, и на тысячу лет он был забыт…

Новый Египет

1798 год. Молодой генерал Наполеон Бонапарт должен одержать победу над Англией, но первый удар он решает нанести не в Европе. Армия Наполеона высаживается в Египте, который он воспринимает в качестве форпоста для движения в Индию. Французы собирались продвигаться через Палестину и Сирию, но встретили серьезное сопротивление местных жителей, на которое не рассчитывали. И тогда находившиеся в войске ученые поведали Наполеону о древних каналах между Средиземным и Красным морями. Изучение вопроса и производство предварительных изысканий генерал поручил особой комиссии во главе с инженером Жан-Батистом Лепером, но к тому времени, когда проект и смета были готовы, Наполеон уже покинул Египет и надобность в канале отпала.

Интересно, что в выводах комиссии содержалась ошибка: из-за несовершенства измерительных приборов французские ученые посчитали, что уровень воды в Красном море почти на 10 м выше, чем в Средиземном, поэтому канал нельзя построить без шлюзов. А поскольку никто это утверждение не опровергал, оно надолго стало общепризнанным для европейской науки.

Естественно, строительство канала с системой шлюзов обошлось бы многократно дороже, поэтому к идее долгое время никто не обращался. Между тем в Египте стали происходить серьезные перемены, после того как к власти в 1805 году пришел амбициозный паша Мухаммед-Али. Правил он без малого 45 лет. Временами дружил с османскими султанами, которым формально подчинялся, а временами вел независимую политику и даже воевал с Портой. Хотя по происхождению правитель Египта был малограмотным албанским воином, который выдвинулся в период сражений с французами и англичанами, позже он много сделал для модернизации своей страны. Он активно приглашал к себе иностранных специалистов, а молодых египтян отправлял учиться в европейские университеты.

В Египте была проведена реформа управления, появились банки, с помощью французских и британских инженеров и промышленников строили фабрики и заводы, города обретали европейский облик. Именно в правление Мухаммеда-Али-паши в Египте снова всерьез заговорили о восстановлении канала через Суэц. В 1840-е годы по поручению правителя британские офицеры провели новые изыскания и доказали, что выводы французов были ошибочными и канал вполне можно строить без шлюзов.

Вскоре появились и первые проекты сооружения. Но его созданию мешал запутанный узел политических и материальных проблем, и должен был появиться незаурядный и энергичный человек, который смог бы организовать это транснациональное предприятие. И он нашелся. Звали его Фердинанд Мари, виконт де Лессепс.

Французы против англичан

Это был представитель старинного аристократического рода. Окончил престижный лицей Генриха IV в Париже, получил степень юриста, но выбрал дипломатическую стезю. В 1830-е годы работал в посольстве в Египте и по просьбе Мухаммеда-Али-паши обучал европейским светским манерам его детей. Особенно подружился с четвертым сыном правителя Саид-пашой.

Потом Лессепс работал в других странах, стал послом Франции в Мадриде. В 1849 году из-за несогласия с правительством по итальянскому вопросу в расцвете карьеры был вынужден выйти в отставку. Жил 44-летний пенсионер в своем поместье Ла-Шене, воспитывал детей, скучал. Безвременно потерял любимую жену и совсем было загрустил. Но тут произошли два события, изменивших жизнь ещё молодого и деятельного вдовца: в 1853 году его близкая родственница Евгения де Монтихо вышла замуж за императора Наполеона III, а в следующем году правителем Египта стал его давний приятель Саид-паша. Пасьянс сложился.

Императрица после первой же беседы загорелась идеей постройки канала и пообещала призвать в союзники мужа, новый правитель Египта тоже выразил большую заинтересованность в проекте. Так, уже в 1854 году появилась «Всеобщая компания Суэцкого канала», получившая от Саида-паши концессию на сооружение канала на самых льготных условиях. Юридически фирма считалась египетским предприятием, а возглавлял ее, конечно, Лессепс. Но существовало одно большое препятствие: Египет оставался частью Османской империи, которая в те годы была в очень тесных отношениях с Британией, а последняя категорически не желала строительства канала.

Поколебать этот союз было невозможно, поскольку Турция воевала с Россией и ей требовалась военная поддержка сильнейшей морской державы мира. Однако вскоре началась Крымская война, в которой Франция стала союзницей Турции и Англии. Египетские корабли и войска тоже участвовали в войне, что было ещё одним козырем Саид-паши и Лессепса. Несколько лет опытный дипломат провел в нескончаемых вояжах между Парижем, Лондоном, Каиром и Стамбулом. В итоге султан всё же дал фирман (разрешение) на строительство канала, но нужно было ещё найти для этого средства. Французское и египетское правительства необходимых денег не имели, Стамбул — тем более. Самой богатой страной тогда была Англия, но британский парламент наотрез отказался участвовать в предприятии и запретил размещать акции на бирже. Англичан можно понять: они в это время строили железную дорогу от Каира до Суэца, которая в случае открытия канала стала бы бесполезной.

Лессепс нашел выход. Используя конкуренцию с Британией, он развернул во Франции кампанию по сбору средств под патриотическими лозунгами. Типичные рекламные призывы звучали примерно так:

«Британия препятствует осуществлению самого крупного проекта века. Но неужели это нас остановит? » «Мы проиграли при Ватерлоо, но можем победить в Суэце». «Раз проект плох для англичан, значит, он хорош для французов! »

Была объявлена открытая подписка, которая дала отличные результаты, причем покупателями акций ценой 500 франков за штуку стали в основном представители французского среднего класса — чиновники, офицеры, интеллигенция, буржуа и т.д. В итоге во Франции было размещено 53% всех акций. Египетское правительство приобрело 44%, ещё 3% разошлись по другим странам. Общий акционерный капитал компании составил 200 млн франков, что в пересчете составляет 3 млрд современных долларов. По условиям заключенной на 99 лет концессии акционерам полагался 71% от прибыли компании, Египту — 15%, основателям компании — 10. 25 апреля 1859 года прозвучал первый удар кирки по каменистой почве Суэцкого полуострова.

Новые пирамиды

Строить канал решили не через долину Нила, как в древние времена, а по кратчайшему расстоянию от Красного моря до Средиземного. Изгибы связаны лишь с тем, что в строительстве максимально старались задействовать уже существовавшие соленые озера Тимсах, Манзала и углубления от высохших Горьких озер. Длина канала составляла 169 км, ширина от 120 до 380 м. Глубина на фарватере изначально составляла 7,94 м, но позже она была увеличена до 18 м. В Красном море входом в канал стал древний порт Суэц, в Средиземном — возникший на пустом месте Порт-Саид, названный в честь Саид-паши, не дожившего до открытия.

На первых порах техники практически не было, копали простейшим инструментом — кирки, лопаты, тачки. Согласно концессионному договору, работали на стройке египетские крестьяне-феллахи, насильно согнанные властями, — каждый должен был отработать определенное время. Общая численность рабочих менялась, в пиковые моменты достигая 40 тыс. человек. Для каждого работника существовала дневная норма — два кубометра земли, которую нужно было в рогожных мешках или корзинах вытащить из русла будущего канала.

Главной проблемой была пресная вода, которой катастрофически не хватало, несмотря на то что для ее доставки были постоянно задействованы 1600 верблюдов. Люди не выдерживали жутких условий, болели, многие умирали. Точные данные о погибших разнятся, но речь идет о десятках тысяч. Выйти из положения помогли предки: был восстановлен древний водоотводный канал от Нила, который обеспечил потребности строителей, а впоследствии и поселки работников, обслуживавших канал.

С первобытными технологиями стройка шла медленнее, чем ожидалось, и в положенные шесть лет уложиться не удалось. Постепенно от неквалифицированной силы стали отказываться, и на последних этапах на стройке работали паровые экскаваторы и землечерпалки. Обслуживали технику уже не египтяне, а подготовленные европейские рабочие. Через 10 лет грандиозное сооружение было готово к эксплуатации.

Возвращение Британии

Торжественное открытие состоялось 17 ноября 1869 года и, возможно, стало самым грандиозным в истории мероприятием. Исмаил-паша, ставший хедивом (этот титул ввели в 1867 году) Египта после смерти Саид-паши, пригласил на празднование всех коронованных особ цивилизованного мира, артистов и ученых. В числе гостей были французская императрица Евгения, австрийский император Франц-Иосиф с премьер-министром, голландские принц и принцесса, прусский принц, писатели Эмиль Золя, Теофиль Готье, Генрик Ибсен. Россия была представлена послом в Турции графом Николаем Игнатьевым, писателем Владимиром Соллогубом, художником Иваном Айвазовским и плененным имамом Шамилем.

Для 6000 гостей были приглашены 500 поваров и 1000 лакеев. 48 украшенных флагами кораблей прибыли в Порт-Саид, а потом эта великолепная флотилия двинулась через канал. Возглавлял её корабль «Орел», с борта которого императрица Евгения и Фердинанд де Лессепс приветствовали встречающих их людей. Единственным, кто подвел организаторов праздника, стал знаменитый итальянский композитор Джузеппе Верди, который по заказу хедива должен был написать и поставить в Каирском театре оперу на древнеегипетский сюжет. Вдохновение приказам неподвластно — композитор не успел к сроку, и «Аиду» представили только в декабре.

Возможность сократить путь из Азии в Европу на 10 тыс. миль сразу перенаправила торговые потоки в Суэцкий канал. Англичанам оставалось только кусать локти. Впрочем, они признали свою ошибку и быстро исправили ее. Пользуясь политическим бессилием Франции после катастрофы в войне с Пруссией и бедственным положением египетской экономики, они за £4 млн перекупили египетскую долю в капитале канала. Произошло это в 1875 году, а в 1880-м египетское правительство оказалось вынужденным продать и свое право на 15-процентную долю прибыли от Суэцкого канала. Через два года Египет был фактически оккупирован британцами, которые объявили себя гарантами безопасности международной торговли. Это было подтверждено подписанной в 1888 году конвенцией, гарантировавшей судам всех государств свободное плавание по каналу.

В июле 1952 года «свободные офицеры» во главе с Гамалем Абдель Насером свергли королевскую династию и провозгласили Египет республикой. В 1956-м британские войска покинули страну, и правительство объявило о национализации канала. Это вызвало вооруженный конфликт, вошедший в историю как Суэцкий кризис. Хотя египтяне не могли победить объединенные войска Британии, Франции и Израиля, но их решимость заставила стороны сесть за стол переговоров.

В итоге под эгидой ООН была создана египетская государственная администрация Суэцкого канала, а бывшие владельцы компании Суэцкого канала получили компенсации. Правительство Египта взяло на себя выполнение конвенции 1888 года, в которой сказано: «Суэцкий канал будет всегда свободен и открыт, во время войны и в мирное время, для любого судна, для торговли или войны, без различия флага».

Источник: https://nstarikov.ru/kopnut-poglubzhe-kak-put-iz-indii-v-evropu-stal-koroche-110512