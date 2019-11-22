Казаки. Запорожские и Донские татары. Запрещенная история Украины и России. Русь

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... значения, представленного как нечто запрещенное и отрицательное, привело к ...аорсы, авары, хазары, албанцы, казаки и татары – это было название воинов,...В среде запорожского и донского казачества титул «товарищ» использовался рядовыми казаками, полноправными ...
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Видео не смотрел, но заголовок интересный.