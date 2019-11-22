Генпрокуратура назвала ошибкой новые правила медосмотра водителей

Замгенпрокурора Александр Буксман заверил, что эта ошибка будет исправлена. Президент Владимир Путин ранее назвал инициативу Минздрава «какой-то чушью». После этого ведомство перенесло срок вступления новых правил в силу на лето

Первый замгенпрокурора Александр Буксман считает, что Минздрав допустил ошибку при изменении правил медосмотра водителей. Об этом сообщает «РИА Новости».



«Видимо, Минздрав <...> совершил ошибку, которая будет исправлена», — сказал он.



По словам Буксмана, водительские удостоверения зачастую получают люди, которые состоят на учете как алкоголики или наркоманы. «По нашим заявлениям лишены прав вождения более 80 тыс. человек», — отметил он.



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https://www.rbc.ru/society/22/11/2019/5dd7a7b59a7947fa61df7ae0?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

Источник: https://www.rbc.ru/society/22/11/2019/5dd7a7b59a7947fa61df7ae0?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=httpsyandex.runews