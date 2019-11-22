Генетические портреты четырех групп казачества: анализ гаплогрупп Y-хромосомы.

В зоне контакта восточных славян с кочевыми народами «Дикого поля» и народами Кавказа сформировалось несколько групп казачества. Нами исследованы генофонды кубанских (объем выборки N=95), донских (N=323), запорожских (N=86) и терских (N=125) казаков.



При анализе полиморфизма Y-хромосомы использована широкая панель SNP маркеров, позволяющая фиксировать миграции мужского населения.



Значительную часть – 95% – обобщенного генофонда казаков (N=629) составили Y-гаплогруппы R1a1a, I2a, R1a1a1g, G2a, N1c1, R1b1b2, J2a, I1 (перечислены в порядке убывания частот). Остальные гаплогруппы – G1, E1b1a, E1b1b1, E1b1b1a, J1, J1e, J2b, L2, N1, N1c, O3, Q, R1b, T – составляют суммарно лишь 5%. При этом кубанские, донские и запорожские казаки имеют типичный для восточных славян паттерн гаплогрупп Y-хромосомы; на графике многомерного шкалирования их популяции образуют компактный кластер вместе с русскими, украинцами и белорусами, дистанцируясь от народов Кавказа и татар; на дендрограмме генетических расстояний они представляют единый кластер, который далее объединяется с кластером восточных славян.



Таким образом, обнаружено значительное генетическое сходство между кубанскими, донскими и запорожскими казаками и близость их обобщенного генофонда к русским, украинцам и белорусам. Генофонд кубанских, донских и запорожских казаков образует единый южный фрагмент восточнославянского генофонда, что согласуется с историческими сведениями об их происхождении и взаимных миграциях. Генофонд терских казаков занимает обособленное положение, указывающее на включение представителей коренных народов Кавказа в состав терского казачества.



УТЕВСКАЯ Ольга Михайловна,

НОВИКОВА Оксана Юрьевна,

АТРАМЕНТОВА Любовь Алексеевна

Харьковский национальный университет, г. Харьков (Украина)



ДИБИРОВА Хадижат Дибирова,

БАЛАНОВСКИЙ Олег Павлович,

КУЗНЕЦОВА Марина Александровна,

ЗАХАРОВА Татьяна Александровна

Медико-генетический научный центр РАМН, г. Москва



ПОЧЕШХОВА Эльвира Аслановна

Адыгейский государственный университет, г. Майкоп



ЧУХРЯЕВА Марина Игоревна

Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону



Петрозаводск, 4–8 июля 2011 г.

Источник: https://terskiykazak.livejournal.com/830552.html