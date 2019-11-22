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Генетические портреты четырех групп казачества: анализ гаплогрупп Y-хромосомы.

13:49. 22 ноября 2019 141 просмотр 11 коммент. Опубликовал:

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В зоне контакта восточных славян с кочевыми народами «Дикого поля» и народами Кавказа сформировалось несколько групп казачества. Нами исследованы генофонды кубанских (объем выборки N=95), донских (N=323), запорожских (N=86) и терских (N=125) казаков. 

При анализе полиморфизма Y-хромосомы использована широкая панель SNP маркеров, позволяющая фиксировать миграции мужского населения.

Значительную часть – 95% – обобщенного генофонда казаков (N=629) составили Y-гаплогруппы R1a1a, I2a, R1a1a1g, G2a, N1c1, R1b1b2, J2a, I1 (перечислены в порядке убывания частот). Остальные гаплогруппы – G1, E1b1a, E1b1b1, E1b1b1a, J1, J1e, J2b, L2, N1, N1c, O3, Q, R1b, T – составляют суммарно лишь 5%. При этом кубанские, донские и запорожские казаки имеют типичный для восточных славян паттерн гаплогрупп Y-хромосомы; на графике многомерного шкалирования их популяции образуют компактный кластер вместе с русскими, украинцами и белорусами, дистанцируясь от народов Кавказа и татар; на дендрограмме генетических расстояний они представляют единый кластер, который далее объединяется с кластером восточных славян.

Таким образом, обнаружено значительное генетическое сходство между кубанскими, донскими и запорожскими казаками и близость их обобщенного генофонда к русским, украинцам и белорусам. Генофонд кубанских, донских и запорожских казаков образует единый южный фрагмент восточнославянского генофонда, что согласуется с историческими сведениями об их происхождении и взаимных миграциях. Генофонд терских казаков занимает обособленное положение, указывающее на включение представителей коренных народов Кавказа в состав терского казачества.

УТЕВСКАЯ Ольга Михайловна,
НОВИКОВА Оксана Юрьевна,
АТРАМЕНТОВА Любовь Алексеевна
Харьковский национальный университет, г. Харьков (Украина)

ДИБИРОВА Хадижат Дибирова,
БАЛАНОВСКИЙ Олег Павлович,
КУЗНЕЦОВА Марина Александровна,
ЗАХАРОВА Татьяна Александровна
Медико-генетический научный центр РАМН, г. Москва

ПОЧЕШХОВА Эльвира Аслановна
Адыгейский государственный университет, г. Майкоп

ЧУХРЯЕВА Марина Игоревна
Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону

Петрозаводск, 4–8 июля 2011 г.

Источник: https://terskiykazak.livejournal.com/830552.html

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11 Комментариев » Оставить комментарий


  • 10465 1099
    ХОХОЛ 22 ноября 2019 в 14:07

    Гениально.
    Надо было ещё сравнить генофонд танкистов с генофондом артиллеристов ))
    И окажется они одинаковые ))
    Кретины мл.

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  • 1067 823
    Sergey64 22 ноября 2019 в 14:09

    Внешне казак — это чистой воды тюрок: от шаровар, трубки, овечьей папахи до усов и серьги до узконосых сапог и кривой сабли. Хотя кафтаны явно европейские (польский), шапки тоже не всегда папахи, узконосые сапоги+галифе носили все конники, а оружие было трофейным. Собственно, трофейным было все, отсюда и облик. Кстати, «казак» — изначально тюркское слово, означающее «свободный наёмник».

    По первому зову казачьего сердца готовы сбираться на помощь всяким братушкам из Крыма, Донбаса, Осетий, Абхазий и прочих Сербий-Хорватий. Особым шиком считают добровольную организацию видимости охраны различных церковных праздников, чтобы верующие не начали буянить и дубасить простых прохожих, и разгоны немногочисленных демонстраций, но в основном всё же тусуются по дачным массивам. (Лурк)

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  • 12241 7371
    Maleos 22 ноября 2019 в 14:19

    Кто-нибудь из дебилов генетикой занимается?.. Да это же смех на палке! генетикой занимаются жыды, они же хазаро-ашкеназы, и понакуярили такого, что сами ржут до икоты, когда дебилы это хавают и обсуждают. Можно было бы поржать вместе с ними, но как-то нехорошо смеяться над убогими…

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    -1
    • 4499 1895
      BlackCatMaleos 22 ноября 2019 в 14:22

      Есть смысл подумать о том, что они ищут в генетике своей и не только. Для себя ответы уже явно нашли, потому и разваливается у них все. Придумав христианство всему миру они вдруг осознали, что и их исключительность так же придумали. Такая вот ирония судьбы.

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      1

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