Экс-глава администрации Кремля рассказал, почему Ельцин выбрал Путина своим преемником (ВИДЕО)

Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году. Об этом он рассказал в интервью Владимиру Познеру в Ельцин-центре.

«Ельцин видел в Путине человека, который продолжит его либеральные реформы. Для Ельцина было важно, что Путин из другого поколения — нельзя оставлять страну тем, кто был при СССР», — сказал Юмашев.

Он добавил, что для Ельцина был важен характер преемника, и в Путине он увидел человека со стержнем, который сможет принимать правильные решения и продолжать либеральные реформы.

Юмашев объяснил, что Ельцин подал в отставку за полгода до президентских выборов, «чтобы Путину дать фору против Примакова и Лужкова, чтобы была возможность с еще большей гарантией выиграть выборы».

По его словам, Ельцин «выстрадал» решение о собственной отставке.

«Вы не представляете, как он радовался 31 декабря 1999 года, вроде бы как в тяжелейший для него день», — пояснил он.

Валентин Юмашев руководил администрацией первого президента в период с 11 марта 1997 по 7 декабря 1998 года.

Ельцин возглавил Россию в 1991 году. Спустя пять лет его переизбрали на второй срок. Об отставке с поста президента он сообщил 31 декабря 1999 года.

Исполняющим обязанности главы государства стал премьер-министр Владимир Путин. Двадцать шестого марта 2000 года Путин выиграл президентские выборы в первом туре с 52,94% голосов, а официально он вступил в должность 7 мая того же года.

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