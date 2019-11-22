Эффективная энергетическая компания
23:35. 22 ноября 2019 144 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Калифорния: планы регулярного отключения электричества на 10 лет, пока на этой неделе еще больше семей остались без электричества
В начале этой недели компания PG&E (Тихоокеанский газ и электричество) объявила, что отключит электричество 375 000 семьям с утра среды – четвертый раз с октября. Отключения электричества были объявлениы после предупреждения метеослужбы о скорости ветра свыше 80 км/ч наряду с низкой влажностью в долине Северного Сакраменто и в северной и восточной части залива Сан-Франциско.
Из-за более благоприятной, чем ожидалось, погоды, включая дождь в среду, на самом деле отключение коснулось только 48 000 семей к северу от залива Сан-Франциско. В округе Сонома электричество обещали включить с 8 утра до 10 вечера в четверг. В соседнем округе Напа – пока неизвестно когда.
Несмотря на снизившийся вчера риск пожара, скорость ветра превысила 100 км/ч на возвышенностях, и синоптики ожидают падения влажности и повышения температуры в ближайшие дни. Это неминуемо приведет к риску пожаров и новым отключениям электричества компанией PG&E. Синоптик PG&E Скотт Стренфель на пресс-конференции вечером во вторник сказал, что 2019 год был одним из самых сухих по началу сезона дождей за более, чем 100 лет.
«Если посмотреть не общий объем осадков в городах по Северной и Центральной Калифорнии, до 1 октября осадков в некоторых местах вообще не было», – сказал Стренфель журналистам. «Например, на метеостанции в Напе не отметили никаких осадков с 15 сентября (последний раз такое было в 1905).»
Только в прошлом году штат Калифорния вышел из самой длинной засухи (по данным истории) :2011-17. Если в ближайшие месяцы резко не увеличится объем осадков, штат снова окажется в состоянии засухи, что повышает риск пожаров и связанных с ними отключений электричества.
Отключения электричества начались после того, как выяснилось, что PG&E виновата в некоторых из самых крупных и смертоносных пожаров в истории штата, включая пожар 2018 года, уничтоживший город Пэрэдайз (Рай-пер.) с населением в 26 800. Более того, плановые отключения электричества не остановили пожар Кинкэйд в прошлом месяце, который уничтожил 374 зданий и охватил 31 468 гектаров. Отключения электричества, по результатам расследования, были вызваны аварийным состоянием линии электропередач PG&E. Линия продолжала действовать, хотя потребители были отрезаны от электричества, практически без предупреждения со стороны компании.
С тех пор, как беспрецедентные отключения электричества в целых округах и регионах начались в октябре, пострадали свыше 3 миллионов человек, не считая предприятий, школ, больниц , которые зависят от электричества для работы спасающего жизнь оборудования. Сильные ветра и низкая влажность усугубляют пожароопасность оборванных проводов, и поэтому PG&E решила лишить миллионы электричества, вместо того, чтобы починить и модернизировать инфраструктуру.
Но несмотря на отключения электричества, пожары, которые быстро распространяются, вроде Кинкэйда, вынудили свыше 200 000 человек бежать из округа Сонома ночью без электричества, вот так замечательно сработало отключение.
Продолжающиеся отключения и призывы к населению быть готовыми к неожиданным периодам без электричества, или к бегству от пожаров практически без предупреждения – новая норма в самом богатом штате США. Это только подтверждает, что ветхая инфраструктура PG&E – постоянная угроза в пожароопасном регионе.
После первых отключений в октябре управляющий PG&E Билл Джонсон утверждал, что инспекторы нашли более 100 случаев неисправности и опасности на отключенных линиях. Хотя степень повреждений не была озвучена, можно предположить, что эти линии с пущенным по ним током приведут к многочисленным пожарам.
В этом месяце исполняется год с уничтожения Пэрэдайза. Пожар бушевал 2 недели в предгорьях Северной Калифорнии, погибло 85 человек, сгорело 18 804 здания и 61916.9 га.
Многие из плановых отключений отменили в среду, когда люди уже запланировали остаться дома и не идти на работу, чтобы присмотреть за детьми, очистили холодильники от еды и вообще с трудом приготовились к неприятностям отключения.
Отключения прежде всего – попытка переложить стоимость преступлений PG&E на плечи клиентов – рабочего класса. После того, как пострадавшие от пожаров прошлого года подали в суд на компенсацию, фирма объявила банкротство 29 января 2019 года, чтобы не платить более, чем 30 миллиардов долларов. Однако, фирма-банкрот попыталась выплатить в июне 16 миллионов долларов бонусов (за отличную работу-пер.) высшим управляющим, что запретил суд по банкротствам 30 августа. Тем не менее, многие управляющие, которые отказывались вкладывать деньги в необходимую модернизацию инфраструктуры для снижения пожароопасности, и так до сих пор получают миллионные «зарплаты».
Например, Джонсон стал управляющим в мае этого года, за 3 года ему должны выплатить 2,5 миллиона, не считая «переходного платежа» в 3 миллиона за первый день на работе, а также акций на 3,5 миллионов.
В интервью новостям ABC7 3 ноября он сказал тем, чья еда испортилась без электричества обратиться к благотворительности, если у них нет денег на продукты. «В общинах есть такие возможности, можете ими воспользоваться, вроде благотворительной еды, такие вещи».
И, посыпая рану солью, фирма объявила, что жители должны быть готовы жить с вероятностью отключений как минимум еще 10 лет. Это только показывает, что для PG&E важны не клиенты и не работники, а только управляющие и акционеры, при этом фирму полностью поддерживают и демократические, и республиканские политики, которые получают солидные «пожертвования» от PG&E. Один из них – губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, который получил 208 400 долларов на избирательную кампанию в 2018 году.
Недавно тот же Ньюсом демагогически угрожал разделить фирму, если она не улучшит положение с аварийностью. Но даже если это и произойдёт по решению суда, для потребителей и рабочих ничего не изменится – прибыль останется главной, потому, что для капиталистов прибыль всегда важнее всего, так что штат с населением 40 миллионов отдан на милость фирмы и отключений электричества.
Энтони дел Омо и Дэн Конвей
https://www.wsws.org/en/articles/2019/11/21/pgae-n21.html – цинк
Как не трудно догадаться, хищнический капитализм одинаков и в России и в США. В России жадные до нелегальной вырубки леса "черные лесорубы" (некоторые из которых покрывались чиновниками) были причастны к недавним пожарам в Сибири, а в Калифорнии пожарам способствовала жадность крупной энергетической кампании.
Особенно умилили 16 млн. долларов бонусов при 30 млрд. долларов долга за ущерб нанесенный пожарами. Гулять так гулять. Впрочем, многие отечественные эффективные менеджеры также не отказались от подобных вариантов.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5446234.html