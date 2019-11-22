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Чѣловекъ – иероглиф Вселенной. Елена Ромская, Виктор Луговой, Валерий Симонян и Дмитрий Жуков

12:54. 22 ноября 2019 Нет просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Программа “Зеркало”. Выпуск 9

Елена Ромская, Виктор Луговой, Валерий Симонян и Дмитрий Жуков

О чем будем говорить в этом выпуске:

- о Чѣловеке в разрезе эволюции сознания,
- о семилетнем и других циклах в развитии Чѣловека,
- о природе Эго, Ума и других. Кто в доме хозяин?
- об иллюзии отделенности и космических взаимосвязях,
и еще о некоторых откровениях мы побеседуем в диалогах со сказителями.
Если для вас интересна и актуальна эта тема и вы хотите задать голосовой вопрос в прямом эфире, т.е. позвонить в студию, и в форме диалога со сказителем получить на него ответ, присылайте, пожалуйста, заранее на почту Программы “Зеркало” zerkalo-HCP@mail.ru свой адрес скайпа для установления предварительной связи и проверки ее качества.

При желании, вы также можете написать свой адрес скайпа вместе с вопросом в чате во время эфира и мы предоставим вам возможность его самому задать в прямом эфире. Голосовые вопросы будут транслироваться в эфир через скайп по предварительной проверки качества связи с автором вопроса.

Письменные вопросы во время передачи как всегда будут приниматься в чате прямого эфира и озвучиваться  по ходу передачи.

На адрес почты Программы «Зеркало» вы также можете присылать заранее свои вопросы по теме передачи.

Предварительные вопросы по данной теме передачи и ваш адрес скайпа для звонка в студию (при желании такового) принимаются на почту Программы “Зеркало” до 12.00  11 ноября. 

Адрес почты Программы “Зеркало” zerkalo-HCP@mail.ru С радостью ответим на ваши вопросы, до встречи в эфире!

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше! 

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=nlfpLqyFf_k

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