Целостное восприятие
17:16. 22 ноября 2019 140 просмотров 4 коммент. Опубликовал: brahman
В настоящее время существует множество различных тренингов и секретных техник, как управлять вселенной (не привлекая внимания санитаров). Где говорят правду, а где обманывают?
Сегодня мы с вами порассуждаем о целостном восприятии, которое поможет отличить действительность от иллюзии.
Что вдруг про пирамиды? В них участвуют только жадные дураки. Непрошибаемые, причём. Вряд ли тут есть пирамидопоклонники.
Пирамиды разные бывают.
И глазик в масонской пирамидке это АЭС которая продаёт электричество и ВСЕ ей несут денешку))
А АЭС это ЗНАНИЯ ))
Вот тебе и пирамидка в котрой умные имеют денешку с глупцов.
Своевременная инфа когда уже все вляпались. Самая главная беда это сами люди.
Чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки.
Так может ты якут но не знаешь об этом?
Едь на Север в юрту. Там никаких людей вокруг оди собаки ездовые.
Может это твоё счастье?