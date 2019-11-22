Целостное восприятие

В настоящее время существует множество различных тренингов и секретных техник, как управлять вселенной (не привлекая внимания санитаров). Где говорят правду, а где обманывают?



Сегодня мы с вами порассуждаем о целостном восприятии, которое поможет отличить действительность от иллюзии.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Ds6Iw9OkMkY