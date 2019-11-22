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Целостное восприятие

17:16. 22 ноября 2019 140 просмотров 4 коммент. Опубликовал:

В настоящее время существует множество различных тренингов и секретных техник, как управлять вселенной (не привлекая внимания санитаров). Где говорят правду, а где обманывают?

Сегодня мы с вами порассуждаем о целостном восприятии, которое поможет отличить действительность от иллюзии.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Ds6Iw9OkMkY

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4 Комментария » Оставить комментарий


  • 5953 4621
    Айва 22 ноября 2019 в 18:27

    Что вдруг про пирамиды? В них участвуют только жадные дураки. Непрошибаемые, причём. Вряд ли тут есть пирамидопоклонники.

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    1
    • 10493 1083
      ХОХОЛАйва 22 ноября 2019 в 18:56

      Пирамиды разные бывают.
      И глазик в масонской пирамидке это АЭС которая продаёт электричество и ВСЕ ей несут денешку))
      А АЭС это ЗНАНИЯ ))
      Вот тебе и пирамидка в котрой умные имеют денешку с глупцов.

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  • 2193 1353
    чужой 22 ноября 2019 в 19:11

    Своевременная инфа когда уже все вляпались. Самая главная беда это сами люди.
    Чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки.

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