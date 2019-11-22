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Американский след Олимпийской войны

11:52. 22 ноября 2019 161 просмотр Нет комментариев Опубликовал:


Активный участник Русской весны, а также Олимпийской войны Ян Гагин, комментируя недавнюю историю с вывешиванием американских флагов над позициями ВСУ на фронте в ЛНР, выложил большую подборку интересных фотографий из личного архива посвященных роли США и украинских нацистов в грузино-российской войне 2008 года.




На сообщение о том, что над украинскими позициями в Донбассе подняли американский флаг, оперативно отреагировал эксперт в области безопасности, военно-политический аналитик Ян Гагин.



«Так сложилось, что мне пришлось бывать во многих горячих точках в России и за ее пределами. Но везде, в каждом конфликте, под чутким руководством тех же спецслужб участвовали украинцы. Это были и кадровые военные, и сотрудники украинских спецслужб, и неонацисты-добровольцы…
Яркий пример — грузино-абхазский конфликт (7 августа 2008 год). Боевые действия, которые велись в августе 2008 года между Грузией, с одной стороны, и самопровозглашёнными республиками Южной Осетией и Республикой Абхазия, а также Россией, с другой. Грузинские вооружённые силы устроили резню и геноцид южноосетинского народа.
В той войне принимали участие и сами хозяева (США направили в Грузию своих инструкторов, военную технику и имущество), а также целый интернационал (впрочем, как обычно, ведь, нападая на Южную Осетию, они атаковали в ее лице Россию).
Так что меня ничуть не удивляет регулярный подъем американских флагов представителями ВСУ и украинскими националистами наравне с флагами фашисткой Германии, что обычно для потомков и преемников «еще тех самых полицаев».

Не удивляет необходимость обучения «пушечного мяса» из Украины, Грузии, Польши, Болгарии и других «бывших наших братьев» в военных академиях США и Великобритании.
Есть среди таких «счастливчиков и мои бывшие товарищи по военно-морскому лицею при ЧВВМУ им. Нахимова П.С.

Не удивляет радость президентов «бывших братских стран», когда они получают ярлык от президента США на правление в своей стране, ведь все они ждут одобрения именно оттуда», — полагает Гагин.
По его словам, вся та же компания активно, с оружием в руках, отстаивает интересы США и НАТО во всех конфликтах по всему миру, превратив свои вооруженные силы в некие карманные ЧВК НАТО, получая назад убитых и покалеченных сыновей.
«К сожалению, все эти «бывшие наши братья», как бродячие собаки, прибившиеся к новому хозяину, не понимают, что не возьмет их хозяин в счастливое будущее, они ему нужны исключительно как источники ресурсов – как природных, так и людских. Американский солдат вступает в бой только после того, как на земле пролили кровь «наши бывшие братья». США и НАТО уже много лет воюют с Россией руками ее «бывших братьев» — на полях сражений и в медиапространстве. Подъем флагов США вооруженными силами Украины и других их собратьев говорит лишь об отсутствии государственности и внутриполитических ориентиров», — считает эксперт в области безопасности, военно-политический аналитик.

Ян Гагин напомнил историю отношений Украины и НАТО.

В ноябре 1998 экс-президент Украины Леонид Кучма подписал «Программу сотрудничества Украины с НАТО».
В апреле 1999-го в Киеве открылось посольство НАТО. А в июне того же года Украина поддержала операцию блока на Балканах, закрыв своё воздушное пространство для российских самолётов, летевших в Приштину.
В 2000, впервые в истории НАТО, ежегодная встреча Североатлантического совета прошла за пределами альянса, в Киеве.
В 2002 Леонид Кучма заключает «Индивидуальный план партнёрства с НАТО».

С 8 февраля 1994 года началось сотрудничество Украины и НАТО по программе «Партнёрство ради мира».
21-28 октября 1994 года в рамках программы НАТО «Партнёрство ради мира» на территории Нидерландов прошли учения сухопутных войск Великобритании, Литвы, Польши, Словакии, США, ФРГ, Чехии, Швеции, Украины и Эстонии.
Целью учений являлась организация взаимодействия в звене «взвод — рота» в ходе миротворческих операций. Военные учения подразделений и военнослужащих вооружённых сил Украины с участием военнослужащих и войсковых частей стран НАТО начались в 1995 году. В дальнейшем проходили на территории Украины, в акватории Чёрного моря и на территории других государств.
С 1995 по 2002 Украина и США ежегодно проводили учения «Щит мира» (в 2003 году они были проведены ещё раз под наименованием «Щит мира-2003»).
В августе 1995 года Украина направила усиленный взвод (50 военнослужащих) в объединенный центр боевой подготовки для участия в учениях «Cooperative Nugget 95» в штате Луизиана.
С 1996 года началось проведение ежегодных учений «Казацкая степь» и «Казацкий экспресс».
В 1997 прошли командно-штабные учения «Cooperative Neighbour-1997». В этом же году началось проведение ежегодных военно-морских учений «Sea Breeze» (но ежегодными они не являлись — с 1997 до конца 2014 года были проведены 12 учений дважды их проведение было сорвано).
9 июля 1997 года НАТО и Украина подписали «Хартию об особом партнёрстве».
В 2000 году было подписано «Соглашение о статусе сил».
В 2002 году НАТО и Украина приняли план действий НАТО-Украина. После на территории Украины были проведены учения «Cooperative Adventure-2002», которые стали самыми масштабными учениями НАТО на территории стран СНГ.
С 2004 года регулярно проводятся совместные канадско-польско-литовско-украинские военные учения «Maple Arch». После победы «оранжевой революции» в 2004 году и прихода к власти президента Виктора Ющенко сотрудничество с НАТО активизировалось.
С 2005—2006 года Украина ежегодно принимает участие в пяти — шести учениях со странами НАТО: - в течение 2007 года Украина принимала участие в 17 многонациональных военных учениях (в том числе открытых учениях НАТО для стран-партнёров и учениях по программе НАТО «Партнёрство ради мира»).

После избрания президентом В.Ф. Януковича процесс интеграции Украины и НАТО замедлился:

- 2 апреля 2010 года В.Ф.Янукович ликвидировал межведомственную комиссию по вопросам подготовки страны к вступлению в НАТО и национальный центр по вопросам евроатлантической интеграции;
- в сентябре 2011 года В.Ф.Янукович выступил с заявлением, что Украина останется внеблоковым государством, не будет принимать участие в создании европейской системы противоракетной обороны и не намерена вступать в НАТО;
- в 2013 году В.Ф.Янукович подписал закон «Об основах внутренней и внешней политики», который официально закреплял внеблоковый статус Украины и отказ Украины от интеграции в блок НАТО. После смены власти в 2014 году сотрудничество с НАТО вновь активизировалось.

12 марта 2014 украинская военная делегация выехала в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, чтобы обсудить «направления усиления сотрудничества» Украины и НАТО.
1 апреля 2014 Верховная Рада поддержала проект закона об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооружённых сил других государств на территорию Украины.
«В 2014 году для участия в многонациональных учениях Украина, как полицай на оккупированных фашистами территории всю свою историю, с начала девяностых доказывает свою преданность США и НАТО.

Главным местом доказывания становятся войны и локальные конфликты, в которых принимает участие Россия. Блок НАТО был создан для противодействия и борьбы с СССР и остается врагом его преемника — России.
Вот и Украина старается при любой возможности «укусить» своего брата, угодничая новым хозяевам.
Похожая ситуация и с другими «бывшими братьями» — и по варшавскому договору, и по Советскому союзу. Большинство наших «братьев» доказывают нашей кровью преданность новым хозяевам, а хозяева, покровительственно кивая, принимают эти жертвы», — резюмировал Ян Гагин.

Эксперт предоставил «ИНФОРМЕРу» материалы из личного архива.


Ян Гагин в 2008 году. Южная Осетия.








Чешские выстрелы для РПГ.




































Разрушения в столице Южной Осетии. Через 6 лет с подачи США это же произошло на Донбассе и наверняка произошло бы в Крыму, если бы "поезда дружбы" доехали.
















Личные вещи группы украинских боевиков, участвовавших в нападении на Южную Осетию.




















Американский гражданин, задержанный в ходе военного конфликта, передан в консульство (август 2008 год).
Во время допроса представился журналистом, говорил, что не имел отношения к военным действиям.
Но фотографии с его камеры говорили об обратном, заходил в Цхинвал в боевых порядках грузинских ВС
(при задержании одет был по-граждански, оружия не имел, вероятно, военный инструктор)














Сбитый российский самолет.








На обломках российского самолета, сбитого украинским расчетом "Бука",
переброшенного в Грузию за месяц до войны (август 2008 год)


Уничтоженные грузинские танки.




Башню после детонации закинула в соседний дом, где она проломила перекрытия.








Уничтоженные танки Т-72, поставленные в Грузию перед войной (август 2008 год).
Израильское и британское оборудование.


Те же танки Т-72, модернизированные «друзьями» из НАТО

https://ruinformer.com/page/ukraina-pri-ljuboj-vozmozhnosti-pytaetsja-ukusit-rossiju-ugodnichaja-ssha – цинк (полностью по ссылке)

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5444433.html

Метки: 2008, война на украине, гагин, грузия, история, нато, олимпийская война, Россия, США, Украина, фотографии, Южная Осетия

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