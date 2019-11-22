80 лет назад нынешние министры РФ мели бы дворы. Евгений Спицын
Почему не работают проекты Путина
Известный историк Евгений Спицын рассказывает о готовящейся книге и отвечает на вопросы аудитории.
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Хрущёвская слякоть. Советская держава в 1953−1964 годах, Евгений Спицын
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/80-let-nazad-nyneshnie-ministry-rf-meli-by-dvory-evgeniy-spitsyn
Спицмн боится. Его скоро будут бить. И возможно ногами.))