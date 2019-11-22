80 лет назад нынешние министры РФ мели бы дворы. Евгений Спицын

Мне грустно, печалят меня люди. Каждый занят собой и не знает, чего хотеть. Они покупают пушистые ковры, украшают дом, люди набивают коврами свои дома, но ковры им не в радость. Они завидуют соседу, у него не дом – королевский дворец; и они отнимают у соседа дворец и вселяются в него, но того, что искали, не находится и во дворце.

— Фёдор Филиппович Конюхов