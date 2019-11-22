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80 лет назад нынешние министры РФ мели бы дворы. Евгений Спицын

21:33. 22 ноября 2019 86 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Почему не работают проекты Путина

Известный историк Евгений Спицын рассказывает о готовящейся книге и отвечает на вопросы аудитории. 

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Хрущёвская слякоть. Советская держава в 1953−1964 годах, Евгений Спицын

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День ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/80-let-nazad-nyneshnie-ministry-rf-meli-by-dvory-evgeniy-spitsyn

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Евгений Спицын. 80 лет назад нынешние министры РФ мели бы дворы
Известный историк Евгений Спицын рассказывает о готовящейся книге и отвечает на вопросы аудитории. Приобрести книги Е. Ю. Спицына без торговой наценки http://bit.ly/2wRwaawПоддержать передачи Е. Ю. Спицына можно по ссылке http://bit.ly/2I9FL1B Сайт ДеньТВ...
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