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Забывчивость Германии

19:47. 21 ноября 2019 204 просмотра 8 коммент. Опубликовал:
Источник: RT @ Александр Сосновский

Как-то Катрин Гиммлер, внучатая племянница того самого Генриха Гиммлера, заканчивая книгу о своей семье, позвонила мне: «Я пишу о семейных реликвиях. Хотела спросить, как русские хранят вещи своих предков? »

Оказалось, что она нашла в сундуках своей тёти футляр от очков рейхсфюрера и очень хотела включить эту деталь в книгу о памяти. Ей хотелось понять, как к этой детали отнесутся те, чьи предки стали жертвами машины смерти, придуманной её дедом.

Я не стал отвечать, что футляры от очков, очки и другие личные вещи 28 млн советских граждан сгорели в огне войны и в топках концлагерей. Всё, что осталось и бережно хранится в семьях, — это память. Промолчал я тогда. А надо было ответить. Потому что в Германии, прикрываясь словами об исторической правде, начали настоящую войну с памятью, меняя и даже извращая прошлое.

Хорошо известная своими выпадами против роли СССР во Второй мировой немецкая газета Die Welt опубликовала большую статью под говорящим названием «С советскими военнопленными обращались как с предателями». И дальше в привычном стиле — псевдонаучная статья о «сталинском кровавом режиме», который упрятал в лагеря миллионы солдат, побывавших в немецком плену. Смысл статьи понятен: не Гитлер был демоном, а Сталин.

Это старая, протухшая утка, которую определённые немецкие историки и СМИ пытаются реанимировать. Вслед за подробным описанием страданий красноармейцев, которые погибли от рук гэбистов, наверняка появятся статьи, которые подробно расскажут, о ком идёт речь. Разумеется, о власовцах, которых, как и бойцов из ОУН-УПА*, немецкие издания называют борцами и против Третьего рейха, и против СССР. Тут не пожалеют красок, чтобы из предателей и карателей слепить образ страдальцев за свободу своих народов.

Сайт «Военное обозрение» указывает, что таких «борцов», носивших немецкую униформу, было около миллиона. Именно эту категорию имеют в виду авторы немецкой газеты. Кстати, замечу, что самую большую долю тех советских граждан, которые носили немецкую форму, составили украинцы и латыши — 250 и 150 тыс. соответственно.

Разумеется, все они были предателями, как бы красиво их сегодня в Европе ни малевали. И то, что большая часть из них были осуждены и попали в лагеря, совершенно справедливо. Попытки газеты Die Welt сделать из них военнопленных и мучеников за свободу своей Родины — это не что иное, как желание переписать историю.

Ведь своя история, история Третьего рейха, в которой 12 млн членов НСДАП при молчаливом согласии остального населения уничтожали, сжигали и расстреливали многие миллионы евреев, русских, цыган, украинцев, поляков, — она страшнее! И очень хочется говорить о ней поменьше.

Однако Die Welt пришлось всё-таки нехотя, но написать правду. Это болезненное признание газета делает, ссылаясь на исследования, сделанные в Германии.

Они пишут, что из пяти миллионов советских солдат, попавших в плен к немцам, три миллиона были замучены, расстреляны, уничтожены в душегубках. А что с пленными немцами? В СССР из трёх миллионов немцев, попавших в советский плен, погибли (в основном от болезней) около миллиона человек. О расстрелах или пытках в советском плену — ни слова, поскольку ни пыток, ни расстрелов немецких пленных (по крайней мере, в массовом порядке) не было. Разумеется, это не касается тех, кто был казнён по приговору суда.

Не могу назвать статью совсем гнилой. Нет, сделана попытка что-то прояснить. Только попытка — и не более. Читатель, конечно, усвоит только большой и яркий заголовок о том, как Сталин уничтожал своих. Совсем недавно эта же газета уже отметилась, написав, что битвы под Прохоровкой не было, а тысячи танков придуманы русской пропагандой.

Хотя чему удивляться? Фракция партии «Альтернатива для Германии» пригласила Вилли Виммера, бывшего статс-секретаря Министерства обороны ФРГ, рассказать в бундестаге о книге про сто лет истории Германии. В книге, которая написана нами в соавторстве, подробно раскрываются механизмы англосаксонского плана по сталкиванию Германии и СССР и то, кто и как помогал Гитлеру напасть на Советский Союз. Но не хотят нынешние руководители Германии слышать и давать другим слушать правду, а не придуманные мейнстримом страшилки про Россию и «кровавого Сталина». Поэтому в зале для выступлений партии было отказано, а старейшему политику, многолетнему члену ХДС и соратнику Гельмута Коля Виммеру предложили выступить… в фойе здания бундестага.

Только слепой не понимает, зачем и почему ведут немецкие СМИ прицельный огонь по истории — своей и российской. Чем больше сомнений будет посеяно в беспредельной вине Германии во Второй мировой, тем проще переложить часть этой вины на русских и Россию. Для этого — замалчивание своих грехов, но зато мощный вброс информации, очень похожей на правду о «плохих русских». Публикуется рассказ о том, что Прохоровки не было, а через пару недель — голливудская история о том, как доблестные польские танкисты уничтожили передовые танковые дивизии «Ваффен СС». Расстрелы красноармейцев — мелким шрифтом, а лагеря Сталина — как машины смерти собственных граждан. И вот уже неискушённый гражданин Европы задаёт вопросы: а был ли Гитлер так плох? Может, СССР страшнее и виноватее?

Давайте откроем все российские архивы военного времени! Пусть немцы сами увидят ВСЮ правду о доблестном вермахте и СС. Чтобы не было искушения извращать историю. Пора дать им правду, которой они желают. Пусть узнают наконец, сколько людей было уничтожено нацистской машиной при поддержке Европы и США. Это будет справедливо и честно.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

Александр Сосновский
Главный редактор немецкого журнала World Economy, публицист, писатель

Источник: https://nstarikov.ru/zabyvchivost-germanii-110558

Метки: чит.клуб

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8 Комментариев » Оставить комментарий


  • 10435 1105
    ХОХОЛ 21 ноября 2019 в 20:39

    Они пишут, что из пяти миллионов советских солдат, попавших в плен к немцам, три миллиона были замучены, расстреляны, уничтожены в душегубках
    ——–
    А те советские солдаты колторые ДО войны в 1937 во время войны и после до 1953 попали в плен к Сталинидзе их было СКОЛЬКО?
    А замучали советские советских СКОЛЬКО?

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    0
    • 5851 5344
      strelezХОХОЛ 21 ноября 2019 в 21:55

      Не надо истерик. Все цифры были многократно озвучены на ЯП и в интернете. Совсем не миллионы.
      Если не получается самому поискать, то к Брахману.
      Сколько платят: Построчно или побуквенно?

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      • 10435 1105
        ХОХОЛstrelez 21 ноября 2019 в 22:03

        Т.е Вы утвеждаете что советские советских замучали меньше чем немецкие советских.
        Но доказательств НЕТ.
        И убитых немецкими совестких только буржуйские начали искать в лесах.
        А до этого советским до убитых совестких и дела не было.
        Валяются по лесам герои и пусть валяются.
        А вот немецкие советских ВСЕХ ДО ЕДИНОГО нашли и похоронили.
        Почему такая разница?

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  • 1797 1473
    Женечка 21 ноября 2019 в 20:57

    В Германии действуют законы против нацизма. Если у российских юристов нет опыта в данном вопросе, давайте подключим евреев-они то в этом вопросе последовательны.

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    -1
  • 6322 5720
    жора шапов 21 ноября 2019 в 21:11

    Немецкие СМИ – не совсем немецкие.

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    1

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