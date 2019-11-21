Вассерман прокомментировал слова Столтенберга

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в своем недавнем интервью заявил, что Альянсу следует налаживать отношения с Россией, однако не нужно идти наперекор принципам и безопасности.

«Я твердо верю, что мы должны стремиться к улучшению отношений с Москвой; но мы не можем жертвовать нашими принципами или нашей безопасностью», – заявил Столтенберг в интервью El Pais.

Стоит ждать антироссийское заявление от НАТО

Главным принципом, через который никак не может переступить НАТО – это представление России как внешнего врага. Об этом в комментарии для «Слово и Дело» рассказал публицист, журналист и интеллектуал Анатолий Вассерман. По его мнению, налаживание отношений с Россией обесценит сам Североатлантический договор.

«Североатлантический договор подписан в 1949 году. Он считается оборонительным, но в 1949 году не было у стран, вошедших в договор, никаких реальных врагов, поэтому врагом назначили Россию, в тот момент называемую Советским союзом. Вся история пакта – это история борьбы против всего, что могло бы в той или иной мере оказаться полезно России. Сейчас, если реально наладить отношения с Российской Федерацией, смысл этого договора окончательно будет утрачен», — поясняет Вассерман.

Интеллектуал убежден, что за этим заявлением Столтенберга стоит ждать реальных действий, но вопреки словам, сказанным в интервью, направлены они будут против России.

«Я даже не сомневаюсь, что за этим заявлением последуют конкретные действия, а именно поиск очередных поводов для антироссийской истерики. Весь смысл существования Североатлантического договора в том, чтобы держать европейские страны под контролем Соединенных Штатов Америки под предлогом русской угрозы», – отмечает собеседник «Слово и Дело».

Руководство НАТО вынуждено делать такие заявления, чтобы в итоге показать себя с хорошей стороны. По словам Вассермана, вся ситуация должна сложиться таким образом, чтобы в конце концов в НАТО могли сказать: «Мы вот к этим русским со всей душой, а они все еще хотят жить своим умом».

«Я ожидаю, что за этим заявлением последуют какие-нибудь очередные истерики на тему, например, русских подводных лодок в территориальных водах Швеции. Но Швеция в НАТО не входит, поэтому НАТО формально не отвечает за истерики шведских политиков, и это очень удобно. Или очередной рассказ о том, как русские хакеры двумя десятками сообщений в Facebook добились радикального изменения результатов голосования в какой-нибудь стране. По ныне действующей в Демократической партии США легенде, таких вот двух десятков сообщений хватило, чтобы американцы избрали Трампа. Или еще какая-нибудь антирусская ахинея. К сожалению, фантазия лжецов гораздо богаче реальной жизни. Поэтому предсказать, что придумают на этот раз, я не берусь, но что-то придумают явно», – резюмирует Вассерман.

Источник: https://vassermans.ru/com/vasserman-prokommentiroval-slova-stoltenberga/