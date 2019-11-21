Сводки от ополчения Новороссии 21 ноября 2019
- 18:02 Киевские силовики продолжают наращивать силы в районе линии соприкосновения сторон – НМ ЛНР.
- 18:01 Участились случаи преступлений украинских военнослужащих в отношении мирных жителей – НМ ДНР.
- 11:10 Украинские спецслужбы готовят «реукраинизацию» Донбасса, — МГБ ДНР (ВИДЕО).
- Вчера 20:59 Житель Горловки: “Стреляют каждый день, но убегать мы никуда не будем!”.
Киевские силовики продолжают наращивать силы в районе линии соприкосновения сторон – НМ ЛНР
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Участились случаи преступлений украинских военнослужащих в отношении мирных жителей – НМ ДНР
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Украинские спецслужбы готовят «реукраинизацию» Донбасса, — МГБ ДНР (ВИДЕО)
МГБ ДНР сообщает, что полученная сотрудниками ведомства оперативная информация указывает на то, что Киев вынашивает планы «реукраинизации» населения Донбасса.
Как рассказали «Русской Весне» в ведомстве, такие идеи были озвучены в опубликованном в украинских социальных сетях так называемом «проекте государственной стратегии безопасной реинтеграции Донбасса».
Данный документ разрабатывался рабочей группой СНБО Украины и очень чётко раскрывает планы новой украинской власти, которая показывает, что им нужна лишь территория, а всех жителей Донбасса они считают недолюдьми.
Из данного документа вытекает, что любой человек, проживавший на территории ДНР и ЛНР последние 5 лет, однозначно совершил преступление, вопрос только в «степени соучастия».
Поражает цинизм, с которым новая украинская власть делит жителей Донбасса на людей первого и второго сорта.
Кроме того, с целью распространения панических настроений среди населения Республики возможна активизация деятельности на территории ДНР разведывательно-диверсионных групп противника.
В связи с указанным, МГБ ДНР призывает жителей Республики проявлять бдительность и гражданскую сознательность, обращать внимание на подозрительные действия различных лиц.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Житель Горловки: “Стреляют каждый день, но убегать мы никуда не будем!”
К оглавлению | Источник: www.youtube.com