Сводки от ополчения Новороссии 21 ноября 2019

МГБ ДНР сообщает, что полученная сотрудниками ведомства оперативная информация указывает на то, что Киев вынашивает планы «реукраинизации» населения Донбасса.

Как рассказали «Русской Весне» в ведомстве, такие идеи были озвучены в опубликованном в украинских социальных сетях так называемом «проекте государственной стратегии безопасной реинтеграции Донбасса».

Данный документ разрабатывался рабочей группой СНБО Украины и очень чётко раскрывает планы новой украинской власти, которая показывает, что им нужна лишь территория, а всех жителей Донбасса они считают недолюдьми.

Из данного документа вытекает, что любой человек, проживавший на территории ДНР и ЛНР последние 5 лет, однозначно совершил преступление, вопрос только в «степени соучастия».

Поражает цинизм, с которым новая украинская власть делит жителей Донбасса на людей первого и второго сорта.

Кроме того, с целью распространения панических настроений среди населения Республики возможна активизация деятельности на территории ДНР разведывательно-диверсионных групп противника.

В связи с указанным, МГБ ДНР призывает жителей Республики проявлять бдительность и гражданскую сознательность, обращать внимание на подозрительные действия различных лиц.

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