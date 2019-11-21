СССР скатился. О ситуации в мире в 1990 году.
22:51. 21 ноября 2019 49 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В дополнение к материалу о причинах гибели СССР по мнению Ким Ир Сена https://colonelcassad.livejournal.com/5437464.html (статья по ссылке написана в 1992 году). Здесь же статья все того же Ким Ир Сена 1990 года, на эту же тему, хотя СССР еще существовал.
О ситуации в мире в 1990 году
Сейчас американцы направляют острие атак против тех стран, где ослаблена воля людей. Раньше в мире существовали две сверхдержавы: одна из них – Советский Союз, другая – Соединенные Штаты Америки. Теперь Советский Союз перестал быть сверхдержавой, осталась только одна – США. СССР скатился на положение спутника США. Не случайно Буш панибратски похлопывает Горбачева по спине.
После того, как Советский Союз был выброшен из числа сверхдержав, империалисты США ведут себя все наглее и циничнее. До чего распоясались они, лишний раз свидетельствует хотя бы следующий факт. Как только американский президент вернулся к себе после переговоров на Мальте, США совершили агрессию против Панамы, вслед за этим разоружили Никарагуа. На днях американцы, движимые хищным желанием обладать нефтяными ресурсами Саудовской Аравии, свили себе гнездо в этой стране, используя ситуацию в Персидском заливе. В Хельсинки Буш встретился с Горбачевым. Это не просто потому, что Бушу Горбачев по душе. Буш имел встречу с Горбачевым именно для того, чтобы Советский Союз не ставил палки в колеса американской тележке, которая катилась на землю Саудовской Аравии. Горбачев послушно поддакивал американскому дядюшке, уступая любым его амбициям. Вот каким неприглядным оказался в конце концов Советский Союз – бывшая, можно сказать, коммунистическая держава!
Спрашивается: с какой стати суждено Советскому Союзу быть столь жалким? Суть дела в том, что КПСС лишилась своей силы. Что касается Коммунистической партии Советского Союза, то она была основана Лениным. Ленин, очистив РСДРП от меньшевиков, основал партию коммунистов. Она привела Октябрьскую социалистическую революцию к победе, более 70 лет направляла строительство социализма в СССР. Однако, увы, на XXVIII съезде КПСС было решено отказаться от руководящего статуса в отношении Советской власти. Это, в конечном счете, означает, что она не должна вмешиваться в проведение Горбачевым, ставшим президентом, политики «реформ» и «перестройки». Партия рабочего класса может осуществлять политическое руководство обществом, лишь держа власть в своих руках. КПСС, называвшаяся ранее большевистской, отказалась от своей руководящей роли в отношении Советской власти. В результате она в один прекрасный день стала бессильной, лишилась функции политического руководства обществом.
Ни в коем случае нельзя ослаблять партию. Мы со своей стороны намерены еще более цементировать партию, а также непрерывно укреплять и народную власть. Вы проанализировали причины поражения социализма в странах Восточной Европы. Считаю Ваш взгляд правильным. В этих странах говорить-то говорили, что строят у них социализм. Но на деле они его строили не по-своему. В Восточной Европе трудно найти такую страну, которая совершила бы революцию собственными силами. Почти все эти страны не сумели осуществить революцию своими силами. Власть они установили благодаря освобождению их советскими войсками, строили социализм по советскому стандарту. И вполне естественно: развалился Советский Союз – и все они рухнули.
… Когда-то я в Пекине встретился с Хрущевым. Тогда я пригласил его в КНДР. А он говорит: «Не могу». Я спрашиваю его: почему? Отвечает: «Поеду в Корею – мне придется ругать США, а я этого сделать не могу; недавно я был в Америке, там мы с Эйзенхауэром целовались – и, значит, мне негоже в Корее бранить Соединенные Штаты». И Горбачев тоже не посетил нашу страну. Полетел в Южную Корею и там выпрашивал доллары. Насколько бедным оказался! Выпрашивал, увы, у такой же попрошайки, южнокорейской марионетки! Те доллары, которые выклянчил Горбачев, – не из кармана Южной Кореи, это доллары США. Деньжата в карманах южнокорейских марионеток, право же, из банков США, Великобритании, Канады, Германии и других стран. В сегодняшнем номере газеты «Нодон синмун» опубликована статья нашего обозревателя. В ней рассказывается, как променяли на доллары «дипломатические отношения». И вам не мешало бы прочесть эту публикацию. Итак, нашу страну никогда не посещал никто из всех, сменявших друг друга Генеральных секретарей ЦК КПСС. И это, я бы сказал, слава богу, если глядеть сквозь призму нынешних дней.
… Мы неизменно пронесем в твердых руках красное знамя – знамя революции в Азии. Об этом вы можете не беспокоиться. И если в Латинской Америке Куба будет неизменно и высоко нести это знамя, то можно будет защищать и продвигать вперед дело социализма. В странах Латинской Америки, я думаю, живы все коммунистические партии. Сейчас они активно поднимаются на борьбу за то, чтобы с честью выполнять свои обязанности. Это дело похвальное. Я глубоко уверен в том, что впредь в Азии и в Латинской Америке еще энергичнее развернется борьба за социализм. Эта борьба возобновится и в Европе. И в Африке надо защитить красное знамя – знамя революции, не бросить его.
Ким Ир Сен
https://vk.com/wall-156278021_10784 – цинк
http://www.korean-books.com.kp/ru/ – по ссылке можно найти различные работы северо-корейских вождей
Насчет циничности и наглости, это он еще не дожил до пика американской гегемонии, когда никаких сдерживающих ограничителей для американского империализма не осталось. Ну а Куба выжила в 90-е и по-прежнему являются для американцев костью в горле, как впрочем и Северная Корея, где партия также смогла пережить крах СССР.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5443604.html