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Основатель ВК и Telegram призвал пользователей удалить WhatsApp со смартфонов

10:23. 21 ноября 2019 166 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Основатель ВК и Telegram призвал пользователей удалить WhatsApp со смартфонов | Русская весна

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей WhatsApp удалить приложение со своих смартфонов после новостей об обнаружениях в нем уязвимостей.

«В мае я предсказал, что уязвимости в WhatsApp будут выявляться, а серьезные проблемы в области безопасности будут следовать одна за другой, как было раньше», — написал Дуров в своем Telegram-канале.

По его словам, новые уязвимости WhatsApp делают открытыми персональные данные пользователей для хакеров и государственных учреждений.

«Все, что нужно было сделать хакеру, это отправить вам видео, и все ваши данные оказались во власти злоумышленника», — добавил он.

Дуров подчеркнул, что WhatsApp «не только не защищает сообщения пользователей, но и используется в качестве троянского коня, чтобы следить за фото и видео, которые пользователи хранят за пределами WhatsApp».

По его мнению, причина в том, что Facebook, которому принадлежит мессенджер, участвует в программе Агентства нацбезопасности США по сбору данных о населении (PRISM).

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Источник: https://rusvesna.su/news/1574320986

Метки: Новости

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