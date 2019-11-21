Обычные иностранные агенты
16:02. 21 ноября 2019 42 просмотра Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Новшества из Госдумы где принят закон о физлицах-иноагентах.
В соответствии с документом иноагентами могут быть признаны физические лица, которые распространяют материалы СМИ – иностранных агентов или участвуют в их создании, а также получают деньги или имущество из‑за рубежа либо от российских юрлиц, финансируемых из иностранных источников.
Также предусматривается, что СМИ, признанные иностранными агентами, для работы в России обязаны учредить российское юрлицо в статусе иноагента. Все информационные материалы должны содержать пометку, что их распространяет иноСМИ-иноагент.
Такая же ссылка должна использоваться и при цитировании. В случае нарушений ресурс может быть заблокирован.
Минюст России предлагается наделить полномочиями по ведению реестра иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Решение о включении или исключении из этого реестра будет приниматься Минюстом по согласованию с МИД.
http://duma.gov.ru/news/47045/ – цинк
В либеральной среде уже стоит вой, что это копают под блогеров получающих деньги от Ходорковского.
Само решение неожиданностью не стало, так как тенденции по усилению контроля над русским сегментом интернета со стороны правительства прослеживаются уже далеко не первый год.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5442498.html
Кто там интересно раньше кричал про “кровавую гебню”.Как это сборище либеральных спортсменов и бизнесменов,эффективных менеджеров всем рты то позатыкать стремится.