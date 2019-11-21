Мораль от Моралеса

Вроде бы безупречный прагматизм Кремля, который никому ничего не платит за красивые глаза и правильные слова, на деле иногда приводит к существенным издержкам и потерям.

10 ноября президент Боливии Эво Моралес ушёл в отставку из-за массовых протестов, вызванных нарушениями на всеобщих выборах, прошедших 20 октября. Обязанности президента приняла на себя второй вице-спикер сената Жанин Аньес.

Что же на самом деле произошло в Боливии?

Казалось бы, ответ прост. Очередная «цветная революция», подготовленная и осуществлённая американскими спецслужбами, которые таким образом «взяли реванш» за провал в Венесуэле, где им не удалось при помощи Хуана Гуаидо сместить наследника Уго Чавеса Николаса Мадуро.

Но почему левый лидер и любимец индейцев Боливии Эво Моралес, который, вне всякого сомнения, был наиболее успешным правителем левого и антиамериканского толка во всей Латинской Америке, так легко сдался перед лицом уличных толп и предательства собственных силовых структур? Ведь именно он за 14 лет своего правления сумел в три раза поднять ВВП Боливии и вдвое снизить число жителей, живущих за чертой бедности. Ведь именно он, первый президент-индеец в истории этой латиноамериканской страны, был и остаётся кумиром индейского большинства её населения. Ведь именно он дважды уверенно переизбирался на высший государственный пост и сделал это в третий раз, получив 47% голосов избирателей — на 10,5% больше, чем его главный оппонент Карлос Меса. Его партия «Движение к социализму» одержала бесспорную победу и на выборах в парламент, получив 67 депутатских мандатов из 130, и на выборах в сенат, где преимущество ещё более убедительное: 21 место из 36.

Кстати, поводом для «выборных» протестов стали сбои в электронной системе подсчёта голосов, которые и вызвали обвинения в фальсификации результатов, — ещё одна наглядная иллюстрация к тезису о «кибервойнах» как одной из самых эффективных конфликтных технологий современности.

Все попытки Моралеса выйти на диалог с оппозицией и представителями Организации американских государств (ОАГ) не принесли успеха. Вал обвинений нарастал, а действия силовых структур против протестующих только разжигали конфликт. Когда протесты парализовали столицу, Моралесу был предъявлен ультиматум силовых структур страны, руководители которых потребовали от президента, ставшего, по их мнению, «нелегитимным», уйти в отставку и покинуть страну. Те боевые части, которые 14 лет верой и правдой служили Моралесу и делу Боливарианской революции с антиамериканским подтекстом, оказались участниками заговора. Все соратники Моралеса, занимавшие ключевые посты в государстве, как один, отказались исполнять обязанности президента, пока дело не дошло до самой высокопоставленной оппозиционерки Жанин Аньес.

Такие события не происходят спонтанно. И решение Моралеса подписать полную и безоговорочную капитуляцию, то есть уйти в отставку и покинуть страну свидетельствует о том, что выбора у него не было. И громадная поддержка со стороны рядовых боливийцев, которая проявилась массовыми протестами сторонников Моралеса и уличными столкновениями с сотнями жертв, в данном случае, видимо, ничего не значила.

Отсюда следует целый ряд вопросов. Прежде всего, как сформировалась или изменилась подобная ситуация внутри силовых элит и почему у президента, занимавшего свой пост, повторю, целых 14 лет, в критический момент не оказалось поддержки со стороны своих силовиков? Ответ на него, скорее всего, будет тривиальным: Моралес излишне полагался на свои экономические и социальные успехи и на свою популярность. Его оптимизм исходил из того факта, что Боливию ждёт новый расцвет и рывок вперёд благодаря разработке лития на солончаке Уюни, где, по оценкам экспертов, сконцентрировано около 80% мировых запасов этого металла, необходимого для производства электрических аккумуляторов, «солнечных панелей» и прочих гаджетов остромодной сегодня «зелёной энергетики». Именно это обстоятельство, видимо, является ключевым для понимания судьбы Моралеса. Его многолетняя политическая ориентация на Китай и Россию, видимо, оказалась недостаточной для реальной поддержки со стороны двух этих стран перед лицом активности американского «глубинного государства» и стоящих за ним транснациональных корпораций, вложивших через спецслужбы США огромные деньги в мобилизацию боливийской городской «массовки» и подкуп силовиков. Условия, на которых Моралес был готов передать в руки КНР «литиевый актив» Боливии, в Пекине вполне могли посчитать завышенными, а потому отказать ему в поддержке. Стоит напомнить, что 11 июля 2019 года, ещё до всяких массовых выступлений оппозиции, президент Боливии посетил с визитом Россию, где состоялись его переговоры с Путиным. Это было время, когда Николас Мадуро при поддержке Москвы и Пекина успешно отбил попытки США сместить его и захватить контроль над венесуэльской нефтью. Видимо, Моралес рассчитывал заручиться такой же поддержкой со стороны России. Но ничего подобного не произошло, стороны не пришли к консенсусу относительно «цены вопроса».

Возможно, этим обстоятельством объясняется и фигура умолчания боливийской проблемы лидерами Китая и России на недавнем бразильском саммите БРИКС, и признание МИДом РФ законности вступления Жанин Аньес в полномочия и.о. президента Боливии, несмотря на оговорку о том, что события в этой латиноамериканской стране «развивались по сценарию государственного переворота».

Как-то всё это слишком похоже на ситуацию с Ливией и с президентом Медведевым, который фактически «дал добро» на уничтожение Ливийской Джамахирии и убийство Муаммара Каддафи. И на украинскую ситуацию с «евромайданом» и Виктором Януковичем.

Вот так американский ковбой и выигрывает политические партии в странах «третьего мира»: в Боливии, на Украине и на Ближнем Востоке, — за счёт своей динамики (спецслужбы США уже давно действуют без оглядки на президента, правительство и конгресс) и безоглядной наглости. А вроде бы безупречный прагматизм Кремля, который никому ничего не платит за красивые глаза и правильные слова, на деле иногда приводит к существенным издержкам и потерям. Конечно, ситуация в Боливии не испорчена безнадёжно и безвыходно — так что Моралес, получивший политическое убежище в Мексике (кстати, полностью подчинённой «глубинному государству» США) ещё может вернуться к власти, как через 17 лет вернулся Даниэль Ортега в Никарагуа. Но «мораль от Моралеса», несомненно, повлияет на отношение к России не только в Латинской Америке, но и во всём мире: оно станет более рациональным и расчётливым, «только бизнес, ничего личного».

Источник: https://nstarikov.ru/moral-ot-moralesa-110580