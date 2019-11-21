Изготовлена первая партия танков “Армата” для армии России
Первая опытно-промышленная партия танков нового поколения Т-14 “Армата” готова к отправке в войска.
– Ее поставка Вооруженным силам РФ состоится в конце 2019 – начале 2020 года, – рассказал ТАСС на полях авиасалона Dubai Airshow 2019 глава Ростеха Сергей Чемезов.
Танк Т-14 создан Уралвагонзаводом на базе тяжелой гусеничной платформы “Армата”. Помимо него в семейство входят тяжелая БМП Т-15 и бронированная ремонтно-эвакуационная машина Т-16. Танк был впервые показан на параде Победы в Москве в 2015 году. Революционным отличием машины является ее компоновка: экипаж из трех человек размещен в носовой бронекапсуле, башня безлюдна. Управление оружием происходит автоматически. Помимо новой пушки и боеприпасов к ней, также “Армата” получит передовые комплексы динамической и активной защиты. Как утверждают разработчики, танк неуязвим для современных и перспективных средств поражения.
Источник: http://voicesevas.ru/news/48454-izgotovlena-pervaya-partiya-tankov-armata-dlya-armii-rossii.html
На базе чего ?
На базе советского танка Т-95. Только добавили китайскую электронику. Так что ничего нового при Путине не изобрели.
Ну, мне евреи тоже самое говорили. Остается только броня капсулы и снаряды.
От Т-95 там немало отличий.
Добавка не в попад. Вы не военный и не механик.
Солдат бывший. Увлекаюсь и военной техникой. Т-95 был слишком амбициозным проектом. Как и Тополь впрочем.
Я и военный и танкист ))
Т-95 никогда не существовал и не стоял на вооружении.
Это одна из промежуточных заводских моделей.
Макет-платформа один из действующих образцов.
Потому Армата похож и на него и на все танки начиная с первого английского ))
И чё?
Путин сам вообще ничего не изобрёл.
ТАНЦУЙ.
Да и танки такие стали ненужны и Армату собрали только патрию для ПАРАДОВ.
Вас не танками уничтожат.
У «Арматы» имеются исторические прототипы. – https://topwar.ru/30166-prototipy-tanka-armata.html
Самобеглая противотанковая мина БЕЗ ЭЛЕКТРОНИКИ в каналах самонаведения и активации на 6 колёсах с отменной проходимостью может стоить ниже 15 тысяч рублей. Скорость подобных может превышать 15м/с, по асфальту и того более. Ей самой не обязательно взрываться – проехала и если выехать смогла то за следующей миной. Снизу у любых танков против тандемных БЧ нулевая защищённость.
http://cdn8.parkflyer.ru/static/files/euro_hc/www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/subf.jpg
Ваще то еще в советские годы этот проект отклонили именно из-за дистанционно управляемого вооружения,это одна из самых главных уязвимостей таких машин.Для любого танка хватит и простых РПГ вопрос только в том сколько понадобиться попаданий.
Что-то таки е в Сирии не применяют хоть и беспилотники деревянные штампуют активно.