Гаплогруппы евреев и происхождение с точки зрения ДНК-генеалогии.

Среди евреев распространены практически все гаплогруппы, характерные для региона Ближнего Востока и некоторые гаплогруппы, характерные для европейцев. Основными еврейскими гаплогруппами можно назвать 8 - это J1c, J2a, E1b1b1, R1b1a2, G2c, T1, R1a1-Z93, Q1b. Это те гаплогруппы, которые у евреев уже с Ближнего Востока, но после серии "бутылочных горлышек" они приобрели те проценты в их популяции, которые характерны сегодня и приведены ниже. Такие субклады, как I2a2, R1a1-Z280, некоторые субклады J2a были приобретены евреями вероятно в регионе южной и центральной Европы. Важно отметить, что у евреев четко различимы субклады или как их еще называют ветви гаплогрупп, т.е. имея те же гаплогруппы, что и народы Ближнего Востока и Средиземноморья, они тем не менее, имеют свои специфические субклады, что позволяет их хорошо выделять на филогенетическом древе и говорит нам о том, со времен средневековья еврейская диаспора ашкенази была достаточно стабильна в генетическом плане, хоть и находилась в центре Европы. Да, были генетические влияния на евреев уже и в Европе, без этого не обошлось, но по большей части эти влияния не оказали кардинального влияния на генетику евреев. R1a1-Z93 характерный для евреев (и особенно для левитов, но не коэнов) по прежнему дискуссионно относят к хазарскому наследию, но хочу отметить что это совсем не очевидно, и вполне воможно, что происхождение этой линии в среде евреев началось с Ближнего Востока, возможно со времен Вавилонского плена. Точно можно сказать, что еврейские линии R1a1 отличны от европейских и славянских в том числе, и характерны именно для народов Азии и в какой-то степени для Кавказа и Ближнего Востока.



Сами гаплогруппы - это очень древние маркеры, сформировавшиеся задолго до формирования этносов, потому увязывать всю гаплогруппу с народом вкорне некорректно. Не было еще народов в современном понимании 3, 5, 10 тыс. лет назад. Где-то были охотники, где-то охотники-собиратели, с 12 тыс. лет назад появляются первые примитивные неолитические культуры, которым было характерно уже земледелие и скотоводство. Миграции на большинство основных континентов имели специфический набор гаплогрупп в 90% случаев сложенный уже в палеолите, а затем происходила циркуляция внутри континентов Евразии, Австралии, Африки, обоих Америк, хотя иногда миграции выходили и за пределы основного ареала уже в мезолите-палеолите. Первоначально еврейской предположительно была гаплогруппа J1c3d, именно эта гаплогруппа объединяет евреев и арабов по мужской линии, скорее всего именно к ней принадлежал Авраам, Исаак, Яков, если это были исторические фигуры. Гаплогруппа J1c3d путем серии мутаций-снипов (однонуклеотидных полиморфизмов) происходит от J1, а гаплогруппа J1 распространена вокруг всего Средиземного моря, достигая максимума у арабов, в Закавказье, на Кавказе (особенно восточном). Причем у арабов тоже гаплогруппа J1c3d, а на Кавказе и в Закавказье совсем другая линия гаплогруппы J1.

По принадлежности к более недавним родам, каждый возрастом примерно 10-40 тысяч лет, евреи относятся к десяти производным "родам", или как говорят в ДНК-генеалогии, субкладам J1, J2, E1b1b1, R1b1, R1a1, G2, I, Q1b, T, R2. Здесь их порядок приведен уже по оценочной численности евреев в этих гаплогруппах, от большей численности к меньшей. Минорные гаплогруппы и субклады евреев я упоминать не буду.

Главный вопрос - это как и когда данные субклады стали входить в полигаплогруппный этнос евреев?

На вопрос "Как", ответить сложно - это мог быть и прозелитизм и другие причины. Часто возраст субкладов намного превосходит возраст предполагаемого формирования еврейского этноса или условно разделения предка на евреев и арабов, потому есть разные ветви субкладов, часть из которых характерна для евреев и можно сказать, что часть была с момента образования, а часть привнесена во время исхода из Египта или после Вавилонского пленения. Итак:



J1c3d – большая часть с момента формирования

I2c - достоверно не установить, но вероятно на начальном этапе формирования

G2с – достоверно не установить, но вероятно на начальном этапе формирования

E1b1b1 – древняя гаплогруппа и разные субклады могли войти в разное время. Вероятно большая часть после исхода из Египта

J2a – большая часть на начальном этапе, часть после Вавилонского пленения и часть уже в Европе

R1b – достоверно не установить, но вероятно на начальном этапе формирования, а часть уже в Европе

T1 – достоверно не установить, но вероятно на начальном этапе формирования

R1a1 – Возможно после Вавилонского пленения, и возможно позже от хазар

Q1b – Возможно после Вавилонского пленения, и возможно позже от хазар

R2 – вероятно из среды европейских цыган в Средневековье

Это и есть основные выводы, все остальное это сбор, подготовка и анализ данных из ДНК-генеалогических проектов евреев.



Распространение гаплогрупп среди евреев по информации FTDNA

гаплогруппа J1c3d - 17.3%,

гаплогруппа E1b1b1 - 18.2%,

гаплогруппа J2a4 - 16.3%,

гаплогруппа R1b - 14.9%,

гаплогруппа I - 3.9%,

гаплогруппа Q1b - 3.6%,

гаплогруппа J2b - 4.2%,

гаплогруппа G (G1,G2a,G2c) - 7.5%,

гаплогруппа R2 - 1.6%,

гаплогруппа R1a1 - 7.9%,

гаплогруппа T1 - 3.1%,

гаплогруппа E1(xE1b1b1) - 1.4%





Наиболее распространенной гаплогруппой коэнов и предположительно "первоначально еврейской" (Y-гаплогруппой Авраама) считается гаплогруппа J1c3d

Источник: http://haplogroup.narod.ru/jew.html