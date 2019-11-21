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Гаплогруппы евреев и происхождение с точки зрения ДНК-генеалогии.

09:43. 21 ноября 2019 272 просмотра 15 коммент. Опубликовал:

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Среди евреев распространены практически все гаплогруппы, характерные для региона Ближнего Востока и некоторые гаплогруппы, характерные для европейцев. Основными еврейскими гаплогруппами можно назвать 8 - это J1c, J2a, E1b1b1, R1b1a2, G2c, T1, R1a1-Z93, Q1b. Это те гаплогруппы, которые у евреев уже с Ближнего Востока, но после серии "бутылочных горлышек" они приобрели те проценты в их популяции, которые характерны сегодня и приведены ниже. Такие субклады, как I2a2, R1a1-Z280, некоторые субклады J2a были приобретены евреями вероятно в регионе южной и центральной Европы. Важно отметить, что у евреев четко различимы субклады или как их еще называют ветви гаплогрупп, т.е. имея те же гаплогруппы, что и народы Ближнего Востока и Средиземноморья, они тем не менее, имеют свои специфические субклады, что позволяет их хорошо выделять на филогенетическом древе и говорит нам о том, со времен средневековья еврейская диаспора ашкенази была достаточно стабильна в генетическом плане, хоть и находилась в центре Европы. Да, были генетические влияния на евреев уже и в Европе, без этого не обошлось, но по большей части эти влияния не оказали кардинального влияния на генетику евреев. R1a1-Z93 характерный для евреев (и особенно для левитов, но не коэнов) по прежнему дискуссионно относят к хазарскому наследию, но хочу отметить что это совсем не очевидно, и вполне воможно, что происхождение этой линии в среде евреев началось с Ближнего Востока, возможно со времен Вавилонского плена. Точно можно сказать, что еврейские линии R1a1 отличны от европейских и славянских в том числе, и характерны именно для народов Азии и в какой-то степени для Кавказа и Ближнего Востока.

Сами гаплогруппы - это очень древние маркеры, сформировавшиеся задолго до формирования этносов, потому увязывать всю гаплогруппу с народом вкорне некорректно. Не было еще народов в современном понимании 3, 5, 10 тыс. лет назад. Где-то были охотники, где-то охотники-собиратели, с 12 тыс. лет назад появляются первые примитивные неолитические культуры, которым было характерно уже земледелие и скотоводство. Миграции на большинство основных континентов имели специфический набор гаплогрупп в 90% случаев сложенный уже в палеолите, а затем происходила циркуляция внутри континентов Евразии, Австралии, Африки, обоих Америк, хотя иногда миграции выходили и за пределы основного ареала уже в мезолите-палеолите. Первоначально еврейской предположительно была гаплогруппа J1c3d, именно эта гаплогруппа объединяет евреев и арабов по мужской линии, скорее всего именно к ней принадлежал Авраам, Исаак, Яков, если это были исторические фигуры. Гаплогруппа J1c3d путем серии мутаций-снипов (однонуклеотидных полиморфизмов) происходит от J1, а гаплогруппа J1 распространена вокруг всего Средиземного моря, достигая максимума у арабов, в Закавказье, на Кавказе (особенно восточном). Причем у арабов тоже гаплогруппа J1c3d, а на Кавказе и в Закавказье совсем другая линия гаплогруппы J1.
По принадлежности к более недавним родам, каждый возрастом примерно 10-40 тысяч лет, евреи относятся к десяти производным "родам", или как говорят в ДНК-генеалогии, субкладам J1, J2, E1b1b1, R1b1, R1a1, G2, I, Q1b, T, R2. Здесь их порядок приведен уже по оценочной численности евреев в этих гаплогруппах, от большей численности к меньшей. Минорные гаплогруппы и субклады евреев я упоминать не буду. 
Главный вопрос - это как и когда данные субклады стали входить в полигаплогруппный этнос евреев?
На вопрос "Как", ответить сложно - это мог быть и прозелитизм и другие причины. Часто возраст субкладов намного превосходит возраст предполагаемого формирования еврейского этноса или условно разделения предка на евреев и арабов, потому есть разные ветви субкладов, часть из которых характерна для евреев и можно сказать, что часть была с момента образования, а часть привнесена во время исхода из Египта или после Вавилонского пленения. Итак: 

J1c3d – большая часть с момента формирования
I2c - достоверно не установить, но вероятно на начальном этапе формирования
G2с – достоверно не установить, но вероятно на начальном этапе формирования
E1b1b1 – древняя гаплогруппа и разные субклады могли войти в разное время. Вероятно большая часть после исхода из Египта
J2a – большая часть на начальном этапе, часть после Вавилонского пленения и часть уже в Европе
R1b – достоверно не установить, но вероятно на начальном этапе формирования, а часть уже в Европе
T1 – достоверно не установить, но вероятно на начальном этапе формирования
R1a1 – Возможно после Вавилонского пленения, и возможно позже от хазар
Q1b – Возможно после Вавилонского пленения, и возможно позже от хазар
R2 – вероятно из среды европейских цыган в Средневековье
Это и есть основные выводы, все остальное это сбор, подготовка и анализ данных из ДНК-генеалогических проектов евреев.  
 

Распространение гаплогрупп среди евреев по информации FTDNA

гаплогруппа J1c3d - 17.3%,
гаплогруппа E1b1b1 - 18.2%,
гаплогруппа J2a4 - 16.3%,
гаплогруппа R1b - 14.9%,
гаплогруппа I - 3.9%,
гаплогруппа Q1b - 3.6%,
гаплогруппа J2b - 4.2%,
гаплогруппа G (G1,G2a,G2c) - 7.5%,
гаплогруппа R2 - 1.6%,
гаплогруппа R1a1 - 7.9%,
гаплогруппа T1 - 3.1%,
гаплогруппа E1(xE1b1b1) - 1.4%


Наиболее распространенной гаплогруппой коэнов и предположительно "первоначально еврейской" (Y-гаплогруппой Авраама) считается гаплогруппа J1c3d

Источник: http://haplogroup.narod.ru/jew.html

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15 Комментариев » Оставить комментарий


  • 12225 7367
    Maleos 21 ноября 2019 в 10:15

    Интересно, чойта блэккет так старается доказать, что евреи люди как люди, когда сами они, как ху..и на блюде и говорят наоборот “Израиль и народы мира – разделены как два вида https://toldot.ru/tv/video/video_13914.html – “с точки зрения Торы отделены друг от друга как два почти разных вида” – цитата, начиная с 22 минуты”. Раббай говорит буквально: “Со стороны человеческой природы они (евреи и НЕевреи) кажутся одинаковыми, но с точки зрения Торы отделены друг от друга как два почти разных вида”! ..?
    Или
    Библия. Синоидальный перевод: Книга Эсфири, глава абзац 13. http://саморазвитие1.рф/Hrist/bible/b_s20.html “…во всех племенах вселенной замешался один враждебный народ, по законам своим противный всякому народу, постоянно пренебрегающий царскими повелениями, дабы не благоустроялось безукоризненно совершаемое нами соуправление. Итак, узнав, что один только этот народ всегда противится всякому человеку, ведет образ жизни, чуждый законам, и, противясь нашим действиям, совершает величайшие злодеяния, чтобы царство наше не достигло благосостояния…”

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  • 10402 1112
    ХОХОЛ 21 ноября 2019 в 10:18

    Бессовестно печальная ГЛУПОСТЬ.
    Гаплогруупы только у МАЛЬЧИКОВ еврейство передают ДЕВОЧКИ.
    Потому полный БРЕД.
    Вот и вся “наука”.
    Специальная “наука” для Шариковых.

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  • 10402 1112
    ХОХОЛ 21 ноября 2019 в 10:55

    Наверно интересно проверить гаплогруппу Тойота или Газпром или Мерседес ))
    Юдас это финансовая копрорация в срелние века.
    Проверьте гаплогруппу Сбербанка))

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