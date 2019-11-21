Древние плотины Испании
12:27. 21 ноября 2019 30 просмотров 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
В свое время я размещал много статей на тему древних гидротехнических сооружений. В частности, было много обзоров на тему водных каналов, построенных по всему миру. Некоторые эксплуатируются до сих пор. Была небольшая статья про плотины в Египте и Индии Но это оказались насыпные плотины
Попалась информация на тему более серьезных гидротехнических сооружений – древних каменных плотин в Испании.
В Испании, в 18 км от Аликанте, находится дамба под называнием Тиби (ее еще называют Дамба Alacantí)
Официальная информация:
Первый камень для постройки был заложен в 1580 году. А через 14 лет строительство дамбы было завершено, т.е. в 1594 году. Сама дамба имеет высоту в 42 метра и ширину местам до 33,70 метра.
Это самое древнее не римское гидротехничекое сооружение в Испании
Ссылка на карту
Дамбу построили очень грамотно. Мало того, что она арочно-гравитационного типа (по современной классификации) – она еще расположена на реке в том месте, где река пересекает высокий скалистый хребет. Плотина своими краями упирается в скалистые берега – а напор воды ее распирает
Продуман сток воды при переполнении водохранилища. На фотографии он виден слева.
Вода с водохранилища стекает на каменные уступы и гасит свою энергию. Очень грамотно – ничего не размывает и на эту систему не потрачены усилия строителей. Возможно, эту систему сделали недавно, т.к. сильных следов водной эрозии на скале за 400 лет не наблюдается. А ранее воду спускали вот с чего:
У основания плотины сделаны какие-то водопропуски. Вероятно, через них сливали воду при переполнении. Работало это так: водозаборная горловина располагалась на проектной отметке на склоне водохранилища. Вода через него проходила и сквозь тело плотины и выходила у подножья с другой стороны.
Представляете уровень расчетов (или опыта строительства?)! Уровень не ниже проектных институтов в СССР. Но только мы строили плотины из железобетона. А здесь каменные блоки и надежность конструкции из них должна быть еще выше!
Скорее всего сейчас этот водосток закрыт, т.к. очень рискованно его эксплуатировать спустя столетия.
Представьте, сколько нужно было вырубить, переместить и уложить блоков?! И все это за 14 лет. Даже во времена СССР при наличии техники бетонные плотины за такой срок не заливали. Что удивительно, через тело плотины не видна фильтрация воды.
Видео с видами водохранилища и самой плотины
Это не единственная древняя плотина в Испании. Следующий объект:
Плотина Pantano de Elche
Цитата:
Плотина имеет изогнутую полусферическую форму , высоту 22 метра и 75 метров в ширину. Построена в 1632 году на реке Виналопо между горой Эльче ( la Sierra de Elche) и Лома де Кастелар (Loma del Castellar).
Ссылка на карту
Тоже арочно-гравитационного типа. А значит, были расчеты ее толщины, радиуса, высоты. На глаз такие объекты не строят. Это еще раз подчеркивает, что в те времена в Испании были инженера, которые могли рассчитать не только проект здания, но и такого грандиозного сооружения, как плотина. Расчет с запасом, т.к. плотина стоит до сих пор.
Удивительно, что вода стекает с плотины. Хотя справа на фотографии тоже видны водопропуски. Они не работают, как и на плотине Тиби. Возможно, было принято решение закрыть их из-за изношенности и риска разрушения плотины. Но не было придумано ничего лучшего, как разрешить воде переливаться через ее край.
Получился водопад. Но он наносит не меньший вред плотине по причине водной эрозии.
Да, вода просто переливается через край плотины. Рано или поздно это может привести к повреждениям блоков и лавинообразному разрушению в паводки. Стоит местным властям задуматься. Примеров разрушения плотин в истории уже много.
Видео похода на эту плотину:
В Испании есть еще более древняя плотина: плотина Almansa
Высота 25 м. Была возведена в 1384 году, несколько раз реконструировалась. Информации про нее нет в рунете.
Испания – не единственная страна с подобными древними плотинами. Они есть и там, где сложные инженерные сооружения появились лишь в 19-20 вв.
Самые древние плотины
***
Дубликат статьи
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Попалась информация на тему более серьезных гидротехнических сооружений – древних каменных плотин в Испании.
В Испании, в 18 км от Аликанте, находится дамба под называнием Тиби (ее еще называют Дамба Alacantí)
Официальная информация:
Первый камень для постройки был заложен в 1580 году. А через 14 лет строительство дамбы было завершено, т.е. в 1594 году. Сама дамба имеет высоту в 42 метра и ширину местам до 33,70 метра.
Это самое древнее не римское гидротехничекое сооружение в Испании
Ссылка на карту
Дамбу построили очень грамотно. Мало того, что она арочно-гравитационного типа (по современной классификации) – она еще расположена на реке в том месте, где река пересекает высокий скалистый хребет. Плотина своими краями упирается в скалистые берега – а напор воды ее распирает
Продуман сток воды при переполнении водохранилища. На фотографии он виден слева.
Вода с водохранилища стекает на каменные уступы и гасит свою энергию. Очень грамотно – ничего не размывает и на эту систему не потрачены усилия строителей. Возможно, эту систему сделали недавно, т.к. сильных следов водной эрозии на скале за 400 лет не наблюдается. А ранее воду спускали вот с чего:
У основания плотины сделаны какие-то водопропуски. Вероятно, через них сливали воду при переполнении. Работало это так: водозаборная горловина располагалась на проектной отметке на склоне водохранилища. Вода через него проходила и сквозь тело плотины и выходила у подножья с другой стороны.
Представляете уровень расчетов (или опыта строительства?)! Уровень не ниже проектных институтов в СССР. Но только мы строили плотины из железобетона. А здесь каменные блоки и надежность конструкции из них должна быть еще выше!
Скорее всего сейчас этот водосток закрыт, т.к. очень рискованно его эксплуатировать спустя столетия.
Представьте, сколько нужно было вырубить, переместить и уложить блоков?! И все это за 14 лет. Даже во времена СССР при наличии техники бетонные плотины за такой срок не заливали. Что удивительно, через тело плотины не видна фильтрация воды.
Видео с видами водохранилища и самой плотины
Это не единственная древняя плотина в Испании. Следующий объект:
Плотина Pantano de Elche
Цитата:
Плотина имеет изогнутую полусферическую форму , высоту 22 метра и 75 метров в ширину. Построена в 1632 году на реке Виналопо между горой Эльче ( la Sierra de Elche) и Лома де Кастелар (Loma del Castellar).
Ссылка на карту
Тоже арочно-гравитационного типа. А значит, были расчеты ее толщины, радиуса, высоты. На глаз такие объекты не строят. Это еще раз подчеркивает, что в те времена в Испании были инженера, которые могли рассчитать не только проект здания, но и такого грандиозного сооружения, как плотина. Расчет с запасом, т.к. плотина стоит до сих пор.
Удивительно, что вода стекает с плотины. Хотя справа на фотографии тоже видны водопропуски. Они не работают, как и на плотине Тиби. Возможно, было принято решение закрыть их из-за изношенности и риска разрушения плотины. Но не было придумано ничего лучшего, как разрешить воде переливаться через ее край.
Получился водопад. Но он наносит не меньший вред плотине по причине водной эрозии.
Да, вода просто переливается через край плотины. Рано или поздно это может привести к повреждениям блоков и лавинообразному разрушению в паводки. Стоит местным властям задуматься. Примеров разрушения плотин в истории уже много.
Видео похода на эту плотину:
В Испании есть еще более древняя плотина: плотина Almansa
Высота 25 м. Была возведена в 1384 году, несколько раз реконструировалась. Информации про нее нет в рунете.
Испания – не единственная страна с подобными древними плотинами. Они есть и там, где сложные инженерные сооружения появились лишь в 19-20 вв.
Самые древние плотины
***
Дубликат статьи
Использование материалов журнала для youtube-каналов – только с разрешения и согласования с автором (с).
Группы в соцсетях и другие площадки, где выкладываются ссылки на материалы журнала:
ВК-sibved
ФБ-sibved
Яндекс.Дзен
Телеграмм
Раз официальная наука утверждает, что основы физики открыл Исаак Ньютон, то таких сооружений не может быть возведено раньше его открытия. А раз их не может быть, значит их нет. А раз их нет, то это не плотина, а случайным образом сложившиеся после землетрясения камни.
А если серьезно, то странно: плотины датированы, а Рим, Афины, Пальмира построенные по той же технологии вдруг стали 4-2 тыс летними.
“тут играть, тут не играть, а тут рыбу заворачивали”