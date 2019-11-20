ВВП стран до и после уничтожения СССР.

Шоковая терапия 90ых стала тяжелым ударом не только для России, но и для всех бывших советских республик. Наибольший спад экономического развития пришелся на Грузию (-68%), Таджикистан (-61%) и Азербайджан (-56%), среднее значение для всех 15ти стран - -39%.

За расчет взяты данные ВВП (ППС) на душу населения 1990 г (начало отделения республик) и 1995 г (точка наибольшего экономического спада), так же для сравнения приведены данные последующих лет.

Источник: https://t.me/c/1406253433/173