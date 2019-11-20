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ВВП стран до и после уничтожения СССР.

09:39. 20 ноября 2019 136 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

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Шоковая терапия 90ых стала тяжелым ударом не только для России, но и для всех бывших советских республик. Наибольший спад экономического развития пришелся на Грузию (-68%), Таджикистан (-61%) и Азербайджан (-56%), среднее значение для всех 15ти стран - -39%.
 
За расчет взяты данные ВВП (ППС) на душу населения 1990 г (начало отделения республик) и 1995 г (точка наибольшего экономического спада), так же для сравнения приведены данные последующих лет.

Источник: https://t.me/c/1406253433/173

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 22443 19559
    Вячеслав 20 ноября 2019 в 9:51

    С киргизами и таджиками ясно… Но если так чудненько у армян, узбеков и азеров, то чего они к нам-то прутся?

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    1
  • 16406 10251
    Волемир 20 ноября 2019 в 10:32

    По таблице так красиво – рост ВВП в России с 1990 года до 2019 аж на 265% !!!
    Только вот не надо сравнивать с 90-м, ибо это и была яма. Сравните с 1980 годом и получите другие цифры, не в пользу РФ.
    А еще, таблица выражает динамику в долларах. Однако, за период с 1990 года до 2019 доллар тоже подвергся инфляции и если сравнивать цены на золото, то доллар упал в 3,5 раза. Соответственно рост ВВП за этот же период 265% в товарном выражении окажется отрицательным.
    Статисты всегда умели заморочить голову.

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