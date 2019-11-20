ВВП стран до и после уничтожения СССР.
09:39. 20 ноября 2019 136 просмотров 2 коммент. Опубликовал: Владимир
Шоковая терапия 90ых стала тяжелым ударом не только для России, но и для всех бывших советских республик. Наибольший спад экономического развития пришелся на Грузию (-68%), Таджикистан (-61%) и Азербайджан (-56%), среднее значение для всех 15ти стран - -39%.
За расчет взяты данные ВВП (ППС) на душу населения 1990 г (начало отделения республик) и 1995 г (точка наибольшего экономического спада), так же для сравнения приведены данные последующих лет.
Источник: https://t.me/c/1406253433/173
С киргизами и таджиками ясно… Но если так чудненько у армян, узбеков и азеров, то чего они к нам-то прутся?
По таблице так красиво – рост ВВП в России с 1990 года до 2019 аж на 265% !!!
Только вот не надо сравнивать с 90-м, ибо это и была яма. Сравните с 1980 годом и получите другие цифры, не в пользу РФ.
А еще, таблица выражает динамику в долларах. Однако, за период с 1990 года до 2019 доллар тоже подвергся инфляции и если сравнивать цены на золото, то доллар упал в 3,5 раза. Соответственно рост ВВП за этот же период 265% в товарном выражении окажется отрицательным.
Статисты всегда умели заморочить голову.