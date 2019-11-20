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Видеосолянка. 20.11.2019

20:49. 20 ноября 2019 53 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Из накопившихся видео присланных читателями "Рупора Тоталитарной Пропаганды".

1. Африка в эпоху противостояния великих держав


Разбор текущих тенденций передела сфер влияния в Африке.

* * *

2. ВВС Израиля против С-400.



Разбор недавнего фейка про превозмогание ВВС Израиля над С-400.

* * *

3. О качествах воина-разведчика.



"Сибиряк" о качествах военного разведчика.

* * *

4. Сопротивление перевороту в Боливии.



Разбор начавшегося в Боливии сопротивления перевороту. За последние дни к восставшим примкнули группы военных с легкой бронетехникой. Количество жертв продолжает возрастать, фашистский режим практически сразу включил режим полноценного террора против населения.

* * *

5. Как попытки импичмента Трампа влияют на внешнюю политику США.



* * *

6. Вторая чеченская кампания. Настоящая война.



Огромная подборка хроники 1999-2000 годов посвященной 2-й чеченской войне. Существенную часть из показанного, ранее не видел.

* * *

7. Нюрнберг: До и после.



О процессе над главными нацистскими военными преступниками.

* * *

8. Битва за Мидуэй в цвете.



К недавней премьере весьма посредственного фильма про битву у атолла Мидуэй. Цветная хроника тех событий.

* * *

9. Мосты города на Волге.



О мостах, которые строились в Царицыне-Сталинграде-Волгограде. Танцующий мост тоже не забыли.

* * *

10. О неграх и азиатах в вермахте.



О весьма спорных "арийцах" в составе частей вермахта.

* * *

Плюс еще ряд интересных материалов.



1. Башня ветров. Севастополь https://sverdlovskavia.livejournal.com/208994.html Об одном из самых старых зданий Севастополя (на заглавном фото) дошедших до наших дней. Отличные фотографии и отличный рассказ.
2. Без срока давности https://cutt.ly/CeZS2p5 О преступлениях немецко-фашистских захватчиков на территории Псковской области. Глядя в стекленеющие глаза Коли с Уренгоя…
3. Подборка военных миниатюр https://picturehistory.livejournal.com/4909496.html Большая подборка военных миниатюр. Особенно удачными получились на тему Великой Отечественной Войны. Детализация очень высокая.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5440492.html

Метки: Африка, ближний восток, Видео, видеосолянка, ДНР, донбасс, Израиль, история, Россия, США, Украина

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