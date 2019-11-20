Видеосолянка. 20.11.2019
20:49. 20 ноября 2019 53 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Из накопившихся видео присланных читателями "Рупора Тоталитарной Пропаганды".
1. Африка в эпоху противостояния великих держав
Разбор текущих тенденций передела сфер влияния в Африке.
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2. ВВС Израиля против С-400.
Разбор недавнего фейка про превозмогание ВВС Израиля над С-400.
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3. О качествах воина-разведчика.
"Сибиряк" о качествах военного разведчика.
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4. Сопротивление перевороту в Боливии.
Разбор начавшегося в Боливии сопротивления перевороту. За последние дни к восставшим примкнули группы военных с легкой бронетехникой. Количество жертв продолжает возрастать, фашистский режим практически сразу включил режим полноценного террора против населения.
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5. Как попытки импичмента Трампа влияют на внешнюю политику США.
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6. Вторая чеченская кампания. Настоящая война.
Огромная подборка хроники 1999-2000 годов посвященной 2-й чеченской войне. Существенную часть из показанного, ранее не видел.
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7. Нюрнберг: До и после.
О процессе над главными нацистскими военными преступниками.
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8. Битва за Мидуэй в цвете.
К недавней премьере весьма посредственного фильма про битву у атолла Мидуэй. Цветная хроника тех событий.
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9. Мосты города на Волге.
О мостах, которые строились в Царицыне-Сталинграде-Волгограде. Танцующий мост тоже не забыли.
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10. О неграх и азиатах в вермахте.
О весьма спорных "арийцах" в составе частей вермахта.
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Плюс еще ряд интересных материалов.
1. Башня ветров. Севастополь https://sverdlovskavia.livejournal.com/208994.html Об одном из самых старых зданий Севастополя (на заглавном фото) дошедших до наших дней. Отличные фотографии и отличный рассказ.
2. Без срока давности https://cutt.ly/CeZS2p5 О преступлениях немецко-фашистских захватчиков на территории Псковской области. Глядя в стекленеющие глаза Коли с Уренгоя…
3. Подборка военных миниатюр https://picturehistory.livejournal.com/4909496.html Большая подборка военных миниатюр. Особенно удачными получились на тему Великой Отечественной Войны. Детализация очень высокая.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5440492.html