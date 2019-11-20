Сводки от ополчения Новороссии 20 ноября 2019
- 12:06 Народная милиция ДНР отпраздновала День ракетных войск и артиллерии.
- 12:05 Карта обстрелов НМ ЛНР. 20.11.2019.
- 10:36 Народная милиция ДНР и батальон “Ангел” раздали продукты жителям Петровского.
- 10:35 Народная милиция ЛНР представила праздничный видеоролик ко Дню ракетных войск и артиллерии.
- 10:35 Альбом «5 лет на страже Донбасса» передан в библиотеку.
- 09:54 СК завел три новых дела после обстрелов в Донбассе.
- 03:38 Царица войны: артиллерия ДНР и захваченные гаубицы ВСУ (ВИДЕО).
Народная милиция ДНР отпраздновала День ракетных войск и артиллерии
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Карта обстрелов НМ ЛНР. 20.11.2019
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Народная милиция ДНР и батальон “Ангел” раздали продукты жителям Петровского
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Народная милиция ЛНР представила праздничный видеоролик ко Дню ракетных войск и артиллерии
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Альбом «5 лет на страже Донбасса» передан в библиотеку
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
СК завел три новых дела после обстрелов в Донбассе
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Царица войны: артиллерия ДНР и захваченные гаубицы ВСУ (ВИДЕО)
19 ноября в зале отдельного отряда Народной милиции ДНР «Кольчуга» прошло торжественное мероприятие посвященное Дню артиллерии.
Командование НМ ДНР и приглашенные гости, а также юнармейцы поздравили артиллеристов с профессиональным праздником.
После этого был открыт памятник воинам-артиллеристам, вставшим на защиту Донбасса, представляющий собой пушку-гаубицу Д-20, захваченную у ВСУ в ходе Дебальцевской операции 2015 года.
Напомним, что именно так во многом и пополнялись артиллерийскими орудиями подразделения Вооружённых сил Народных Республик Донбасса.
В завершении праздника творческие коллективы Киевского района г. Донецка подготовили для бойцов концертную программу.
Видео предоставлено «Русской Весне» пресс-службой Управления Народной милиции ДНР.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su