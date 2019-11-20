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Сводки от ополчения Новороссии 20 ноября 2019

10:36. 20 ноября 2019 144 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Народная милиция ДНР отпраздновала День ракетных войск и артиллерии

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Карта обстрелов НМ ЛНР. 20.11.2019

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Народная милиция ДНР и батальон “Ангел” раздали продукты жителям Петровского

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Народная милиция ЛНР представила праздничный видеоролик ко Дню ракетных войск и артиллерии

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Альбом «5 лет на страже Донбасса» передан в библиотеку

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СК завел три новых дела после обстрелов в Донбассе

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
Обстрелы гражданского населения Донбасса со стороны украинских военных стали основанием для возбуждения еще трех уголовных дел, заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко, передает РИА Новости.
Как пояснила Петренко, 31 октября военнослужащие ВС Украины обстреляли из противотанкового ракетного комплекса медицинский автомобиль с эмблемой красного креста. Машина ехала по дороге к селу Белая Каменка Тельмановского района ДНР. Находившиеся в автомобиле двое сотрудников медслужбы были ранены.
Кроме того, 1 и 13 ноября украинские силовики обстреляли из гранатометов, минометов, имеющих высокие поражающие свойства, и огнестрельного оружия объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома по улице Кастальского в поселке шахты “Трудовская” Петровского района, по улице Привокзальной в селе Спартак Ясиноватского района ДНР. Двое гражданских были ранены.

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Царица войны: артиллерия ДНР и захваченные гаубицы ВСУ (ВИДЕО)

Царица войны: артиллерия ДНР и захваченные гаубицы ВСУ (ВИДЕО) | Русская весна

19 ноября в зале отдельного отряда Народной милиции ДНР «Кольчуга» прошло торжественное мероприятие посвященное Дню артиллерии.

Командование НМ ДНР и приглашенные гости, а также юнармейцы поздравили артиллеристов с профессиональным праздником.

После этого был открыт памятник воинам-артиллеристам, вставшим на защиту Донбасса, представляющий собой пушку-гаубицу Д-20, захваченную у ВСУ в ходе Дебальцевской операции 2015 года.

Напомним, что именно так во многом и пополнялись артиллерийскими орудиями подразделения Вооружённых сил Народных Республик Донбасса.

В завершении праздника творческие коллективы Киевского района г. Донецка подготовили для бойцов концертную программу.

Видео предоставлено «Русской Весне» пресс-службой Управления Народной милиции ДНР.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

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