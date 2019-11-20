Сводки от ополчения Новороссии 20 ноября 2019

19 ноября в зале отдельного отряда Народной милиции ДНР «Кольчуга» прошло торжественное мероприятие посвященное Дню артиллерии.

Командование НМ ДНР и приглашенные гости, а также юнармейцы поздравили артиллеристов с профессиональным праздником.

После этого был открыт памятник воинам-артиллеристам, вставшим на защиту Донбасса, представляющий собой пушку-гаубицу Д-20, захваченную у ВСУ в ходе Дебальцевской операции 2015 года.

Напомним, что именно так во многом и пополнялись артиллерийскими орудиями подразделения Вооружённых сил Народных Республик Донбасса.

В завершении праздника творческие коллективы Киевского района г. Донецка подготовили для бойцов концертную программу.

Видео предоставлено «Русской Весне» пресс-службой Управления Народной милиции ДНР.

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