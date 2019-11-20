Стало известно самое коварное оружие России против «бархатных революций»

Предательство части самой государственной элиты в расчете на плюшки от передела.

Правда, как легко видеть, в России пока все начинает сбоить уже на первом этапе. Спецслужбы и госэлита упорно не желают рисковать страной ради хитрых схем. Профессиональные менеджеры протеста — являются куда более буржуазной, жадной до денег и замкнутой кастой, чем любые госчиновники. Потенциально революционная творческая интеллигенция — тоже совсем не похожа на худеньких «ребят с гитарами, которым нечего терять».

Но самое трагичное — это собственно революционные массы.

Дело даже не в том, что самая «бунтарская» часть российской молодежи принадлежит к самым благополучным слоям российского общества. Это-то как раз никогда не было препятствием. Сколько бы у вас ни было, всегда можно захотеть большего — и захотеть прямо сейчас.

Дело, пожалуй, в том, что самые передовые российские революционеры (что вполне естественно) являются носителями самых передовых западных идей. Так вот: эти передовые идеи, придуманные и практикуемые в несколько иных социальных и климатических условиях, ложатся на нашу реальность из рук вон плохо.

Современные передовые идеи — это целый образ жизни. Комплексный и яркий. Это экологичность, солнечные панели, веганство, скутеры, хождение босиком и протест в форме лежания на проезжей части. Это гей-прайды и MeToo. Это требования безусловного базового дохода и декриминализации наркоты.

Все это довольно неплохо звучит в Нью-Йорке или Калифорнии (в которой, впрочем, тоже уже стонут от наплыва уникальных самодостаточных личностей с наркозависимостью).