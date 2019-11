Славяне! Что означало слово slave

axsmyth

Главный вывод: некорректна дефиниция термина "slave", означающая что-то совсем иное, не то, что человек - вещь.

Конечно, дефиниция означала совсем иное. Более того, я бы сказал, что понимание "раба", как вещи, это до сих пор эвфемизм, строго говоря. То есть, буквально ни "раб", ни "slave" не означает собственности или вещности.

Лезем в словарь, отфильтровывая базар эвфемизмы:

slave to smth. — раб чего-л.

slave to a habit — раб привычки

slave to fashion — раб моды

configure drive as a slave — конфигурировать дисковод как подчинённый

Кстати, именно такое понимание master/slave - ведущий/ведомый, начальник/подчинённый является единственным осмысленным значением этих слов.

А я бы даже немного переинтерпретировал в соответствии с вашими находками. Мастер в английском изначально обозначал не хозяина, а старшего. Тогда выйдет, что slave обозначал младшего, по роду или по племени, только и всего. Уважительное "мастер" до сих пор осталось в английском, особенно в американском варианте - мистер. Негры в девятнадцатом все как один называли белых мастерами, старшими. То есть изначально были поставлены в условия младшинства каким-то образом. Скорее всего подчиняясь (to slave) решению старшины (master) племени, повелевшего подчиняться вон тому белому, как старшему.

Мне вот так думается.

Не рабы но ВЕДОМЫЕ.Славян ПРИДУМАЛИ латиняне как МЛАДШИХ.