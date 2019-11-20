Славяне! Что означало слово slave
axsmyth
Главный вывод: некорректна дефиниция термина "slave", означающая что-то совсем иное, не то, что человек - вещь.
Конечно, дефиниция означала совсем иное. Более того, я бы сказал, что понимание "раба", как вещи, это до сих пор эвфемизм, строго говоря. То есть, буквально ни "раб", ни "slave" не означает собственности или вещности.
Лезем в словарь, отфильтровывая
базар эвфемизмы:
slave to smth. — раб чего-л.
slave to a habit — раб привычки
slave to fashion — раб моды
...
configure drive as a slave — конфигурировать дисковод как подчинённый
Кстати, именно такое понимание master/slave - ведущий/ведомый, начальник/подчинённый является единственным осмысленным значением этих слов.
А я бы даже немного переинтерпретировал в соответствии с вашими находками. Мастер в английском изначально обозначал не хозяина, а старшего. Тогда выйдет, что slave обозначал младшего, по роду или по племени, только и всего. Уважительное "мастер" до сих пор осталось в английском, особенно в американском варианте - мистер. Негры в девятнадцатом все как один называли белых мастерами, старшими. То есть изначально были поставлены в условия младшинства каким-то образом. Скорее всего подчиняясь (to slave) решению старшины (master) племени, повелевшего подчиняться вон тому белому, как старшему.
Мне вот так думается.
ПС.
Не рабы но ВЕДОМЫЕ.Славян ПРИДУМАЛИ латиняне как МЛАДШИХ.
Книга 1877 г. “Причина ненависти англичан к славянским народам”, П.Лукашевич.
https://arttaller.com/books/ist/brit/02.jpg
Мавро Орбини «Историография народа славянского»
Труд учёного и историка Мавро Орбини показывает, что история России много длиннее, чем это сегодня пытается представить современная историческая наука. Папский аббат Мавро Орбини написал свою «Историографию» в 1601 году. Вот небольшой отрывок из неё:
“Русский народ является самым древним на земле народом, от которого произошли все остальные народы. Империя мужеством своих воинов и лучшим в мире оружием тысячелетиями держала всю вселенную в повиновении и покорности. Русские всегда владели всей Азией, Африкой, Персией, Египтом, Грецией, Македонией, Иллирией, Моравией, Шлёнской землёй, Чехией, Польшей, всеми берегами Балтийского моря, Италией и многими другими странами и землями…Именно Русская империя покорила Римское государство, завладела всеми провинциями, разорила сам город Рим, сделав данниками всех римских цесарей. Русская империя во все времена владела Францией и Англией, установила государственность и правление в Испании, владела всеми лучшими землями и провинциями в Европе”.
Екатерина II в своих «Записках касательно русской истории» писала: «… славяне древнее Нестора письменность имели, да оные утрачены и ещё не отысканы и потому до нас не дошли. Славяне задолго до Рождества Христова письмо имели». Павленко Н.А. в фундаментальной монографии «История письма» (Мн., 1987).
“Вы не в церкви, вас не обманут!”
Ильф и Петров
Верить словам священникам в 21м веке как-то странно. Священники всех конфессий – профессиональные обманщики.
У нас в институте работал препод бывший священник. Его студенты по приколу называли отцом Александром )) Уволили из церкви, пришлось искать работу на гражданке ))
А уволили за то, что много задавал вопросов по писаниям “священным”. Найдёт какое-то несоответсвие или абсурд в текстах Библии и обращался по этим вопросам к начальству. Начальство терпело, но не выдержало и уволилии умника ))
Не все подлецы там, как вы думаете ))
Там всё ещё хуже.
То что переведено на славянские НЕ соответствует тому что написано на латыни.
Ну и как обычно ОРИГИНАЛА нет.
там-тадам….
Т.е это ХУДОЖЕСТВЕННОЕ произведение как “Сказка р Кибальчише” и непонячтно кто написал и когда и где рукопись.
Хорошая попытка, но нет. Славяне – это народности с единым мировоззрением и миропониманием. Объединенные генетическим родством.
Мировозрение РАЗНОЕ ибо у южан с северянами оно РАЗНОЕ априоре.
Генетика тоже разная.
Обьединяет греко-кафолическая вера и славянская письменность которая из церкви и пришла.
Итого Славян обьединяет ЦЕРКОВЬ и всё.
И то неочень ибо прямо сейчас сруЦЦЦа вокруг Хохланда ибо святые люди херли
Мы с Вами уже разбирали это. К чему Ваше упорство в самообмане?
Что разбирали?
Божественную сущность?
Иди молись и не лезь в НАУКУ.
Куда мне идти – пожалуй мой выбор. Изучаю по мере понимания и науку и духовность. Еще раз задам вопрос – к чему упорство и потребность убедить других?
В науке НЕТ духовности.
Потому или или.
Или МОЛИТЬСЯ или заниматься бездуховной наукой и СОГЛАШАТЬСЯ с тем что ДОКАЗАНО.
А Вы пытаетесь отвергать любые доводы если они не соответствуют ШАБЛОНАМ в Вашей голове.
Глупо. Истинная духовность и есть наука. И для всех она лишь миф и сказки, пока человек не осознает вполне типичную научную причинно-следсвенную связь в духовности.
2+2=4
В чём духовность?
В чём духовность ядерного реактора или химического расствора?
Чем духовно электричество или закон Бернули?
Духовность для тех кто не может ПОНЯТЬ науку потому пусть молится если никому не мешает.
В этом:
Биополе по закону Менделеева – Клайперона.
Кратко можно сказать, что биополе человека – это микролептонный газ, и поэтому к нему применимы термодинамические законы для идеальных газов.
В общем виде такой закон называется законом Менделеева – Клайперона.
https://www.astromeridian.ru/magic/biopole_cheloveka.html
Вас опять обманули.
Вы бы не ленились, почитали бы. И Вам откроется совершенно иной мир, который из мифов вдруг превратится в науку, которую, при должной прилежности, Вы будете изучать “запоем”.
У славян не было рабства… В полон (плен) они брали врагов во время битв, сами в полон попадали… Но когда пленники отрабатывали нанесённый урон, их отпускали и многие оставались жить вместе со славянами… Рабство появилось позже славян и не в их Державе… Славяне – славящие Бога и Предков. ”И мы шли, и не были нахлебниками, а были Славянами – Русами, которые Богам славу поют и потому – суть Славяне”. Книга Велеса.
“Ты – раб Божий” – сказали мне люди, похожие на рабов.
“Ты – дитя Богов” – сказали мне люди, похожие на Богов.
***
Основа земной жизни ДНК – правовитковая спираль, она закручена по ходу движения Солнца, а все агенты Сетха – адепты Мрака и Смерти, они Черные и Левые. Ибо все эти три религии – религии некрофилии и жизнеотрицания. А у левитов спираль закручена наоборот – против движения Солнца…
…Славяне – славящие Бога и Предков…
Как много в этой фразе. Перефразирую – славящие Правь и Навь. Оба не физических мира, связанных с Явью.
«Ведь Бог – и един, и множествен. И пусть никто не разделяет того множества, и не говорит, что мы имеем многих богов». «Велесова книга».
Тут речь идет о проявлении божественного в разных уровнях. Посмотрите на Кришну у индийцев – эта странность изображения несет в себе именно этот смысл.
В чём заключается, по-твоему, странность?
В многоликости, в том числе и в виде животных. В то же время индийцы охватили то живое, что им было известно.
Они и нашего Крышеня под Кришну перестроили, и слова в наших Ведах на свой лад переделали… Что с них взять – азиаты…
А что им оставалось после того, как Рама или Ра пришел к ним? Есть мысли что он, и его сотоварищи были теми самыми Девами, которые изгнали более старых Богов, отправив их в пустыни арабские.
Славянин – славящий ”Ян” и ”Ин”, т.е. славящий Всевышнего во всех проявлениях: ”ян” – положительная, мужская, солнечная, созидательная энергия Всевышнего, ”ин” – отрицательная, женская, лунная, разрушительная энергия Всевышнего. Т.е. это не национальность, а скорее вероисповедание. ”Мы славим Бога и никогда Его ни о чём не просим – поэтому мы суть Славяне”.
И славили они не просто Навь, а Славь – Светлую Навь – нижний Небесный божественный уровень, где обитают Души наших Предков, живущих в Дивьих (деваконических) телах…
Давайте с логикой. Женская, разрушительная. Что может мужчина без женщины? Сможет ли оставить потомство? Нет. Мужчина и женщина в энергетическом плане – это синий и зеленый поток энергии, точнее преобладание данных потоков в мужчине (синий) – Разум, и зеленый в женщине – Жизнь. Женщина дарует жизнь лишь благодаря мужчине. Разум в жизни для существования.
На одной логике далеко не уедешь…
Идите дальше по моей мысли и разложите спектр на потенциал смешения в синий и зеленый – это частоты, ибо свет имеет волновую теорию.
Ещё славили Злявь и Шмлявь.
)))
Угу. Еще у человека и всего остального есть биополе, зафиксированное и изучаемое учеными. https://www.astromeridian.ru/magic/biopole_cheloveka.html
Биополе это тепловое излучение тела человека.
Есть такое и у мыши и у собаки.
Потому если НЕ ПОНИМАЕТЕ то молитесь это не запрещено.
Это свекрхдуховно .
Нет, читайте ссылку.
Как до Вас дойдет, что все эти “дома” “гороскопы” и т.д. не более чем расчетная система координат для вполне физических явлений – пишите по теме. А пока ищите. Это полезно для саморазвития.
До него ничего и никогда не доходит… Споря с ним, ты начинаешь уподобляться ему же…
Гермафродит Хохол рождён бы лохом –
Извилины его покрыты мохом…
Их две всего лишь у него
Вот и мычит он оттого…
Он сам двух слов связать не может -
То глюки по ночам тревожат,
Метеоризм вдруг навестит,
Запор замучил, ларингит…
Ему здоровье бы поправить,
Захлопнуть пасть и всем не гадить…