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Славяне! Что означало слово slave

10:39. 20 ноября 2019 308 просмотров 34 коммент. Опубликовал:

axsmyth
Главный вывод: некорректна дефиниция термина "slave", означающая что-то совсем иное, не то, что человек - вещь.

Конечно, дефиниция означала совсем иное. Более того, я бы сказал, что понимание "раба", как вещи, это до сих пор эвфемизм, строго говоря. То есть, буквально ни "раб", ни "slave" не означает собственности или вещности.

Лезем в словарь, отфильтровывая базар эвфемизмы:
slave to smth. — раб чего-л.
slave to a habit — раб привычки
slave to fashion — раб моды
...
configure drive as a slave — конфигурировать дисковод как подчинённый

Кстати, именно такое понимание master/slave - ведущий/ведомый, начальник/подчинённый является единственным осмысленным значением этих слов.
А я бы даже немного переинтерпретировал в соответствии с вашими находками. Мастер в английском изначально обозначал не хозяина, а старшего. Тогда выйдет, что slave обозначал младшего, по роду или по племени, только и всего. Уважительное "мастер" до сих пор осталось в английском, особенно в американском варианте - мистер. Негры в девятнадцатом все как один называли белых мастерами, старшими. То есть изначально были поставлены в условия младшинства каким-то образом. Скорее всего подчиняясь (to slave) решению старшины (master) племени, повелевшего подчиняться вон тому белому, как старшему.

Мне вот так думается.

 

ПС.

 

Не рабы но ВЕДОМЫЕ.Славян ПРИДУМАЛИ латиняне как МЛАДШИХ.

 

Источник: https://chispa1707.livejournal.com/3242653.html

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34 Комментария » Оставить комментарий


  • 4123 3077
    Oleg 20 ноября 2019 в 10:54

    Книга 1877 г. “Причина ненависти англичан к славянским народам”, П.Лукашевич.
    https://arttaller.com/books/ist/brit/02.jpg

    Мавро Орбини «Историография народа славянского»
    Труд учёного и историка Мавро Орбини показывает, что история России много длиннее, чем это сегодня пытается представить современная историческая наука. Папский аббат Мавро Орбини написал свою «Историографию» в 1601 году. Вот небольшой отрывок из неё:
    “Русский народ является самым древним на земле народом, от которого произошли все остальные народы. Империя мужеством своих воинов и лучшим в мире оружием тысячелетиями держала всю вселенную в повиновении и покорности. Русские всегда владели всей Азией, Африкой, Персией, Египтом, Грецией, Македонией, Иллирией, Моравией, Шлёнской землёй, Чехией, Польшей, всеми берегами Балтийского моря, Италией и многими другими странами и землями…Именно Русская империя покорила Римское государство, завладела всеми провинциями, разорила сам город Рим, сделав данниками всех римских цесарей. Русская империя во все времена владела Францией и Англией, установила государственность и правление в Испании, владела всеми лучшими землями и провинциями в Европе”.

    Екатерина II в своих «Записках касательно русской истории» писала: «… славяне древнее Нестора письменность имели, да оные утрачены и ещё не отысканы и потому до нас не дошли. Славяне задолго до Рождества Христова письмо имели». Павленко Н.А. в фундаментальной монографии «История письма» (Мн., 1987).

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    2
    • 1758 1438
      ЖенечкаOleg 20 ноября 2019 в 11:32

      “Вы не в церкви, вас не обманут!”
      Ильф и Петров
      Верить словам священникам в 21м веке как-то странно. Священники всех конфессий – профессиональные обманщики.

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      2
      • 4123 3077
        OlegЖенечка 20 ноября 2019 в 11:42

        У нас в институте работал препод бывший священник. Его студенты по приколу называли отцом Александром )) Уволили из церкви, пришлось искать работу на гражданке ))
        А уволили за то, что много задавал вопросов по писаниям “священным”. Найдёт какое-то несоответсвие или абсурд в текстах Библии и обращался по этим вопросам к начальству. Начальство терпело, но не выдержало и уволилии умника ))
        Не все подлецы там, как вы думаете ))

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      • 10343 1113
        ХОХОЛЖенечка 20 ноября 2019 в 13:22

        Там всё ещё хуже.
        То что переведено на славянские НЕ соответствует тому что написано на латыни.
        Ну и как обычно ОРИГИНАЛА нет.
        там-тадам….
        Т.е это ХУДОЖЕСТВЕННОЕ произведение как “Сказка р Кибальчише” и непонячтно кто написал и когда и где рукопись.

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  • 4321 1809
    BlackCat 20 ноября 2019 в 10:59

    Хорошая попытка, но нет. Славяне – это народности с единым мировоззрением и миропониманием. Объединенные генетическим родством.

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    0
    • 10343 1113
      ХОХОЛBlackCat 20 ноября 2019 в 13:25

      Мировозрение РАЗНОЕ ибо у южан с северянами оно РАЗНОЕ априоре.
      Генетика тоже разная.
      Обьединяет греко-кафолическая вера и славянская письменность которая из церкви и пришла.
      Итого Славян обьединяет ЦЕРКОВЬ и всё.
      И то неочень ибо прямо сейчас сруЦЦЦа вокруг Хохланда ибо святые люди херли

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  • 22467 19575
    Вячеслав 20 ноября 2019 в 11:18

    У славян не было рабства… В полон (плен) они брали врагов во время битв, сами в полон попадали… Но когда пленники отрабатывали нанесённый урон, их отпускали и многие оставались жить вместе со славянами… Рабство появилось позже славян и не в их Державе… Славяне – славящие Бога и Предков. ”И мы шли, и не были нахлебниками, а были Славянами – Русами, которые Богам славу поют и потому – суть Славяне”. Книга Велеса.

    “Ты – раб Божий” – сказали мне люди, похожие на рабов.
    “Ты – дитя Богов” – сказали мне люди, похожие на Богов.
    ***
    Основа земной жизни ДНК – правовитковая спираль, она закручена по ходу движения Солнца, а все агенты Сетха – адепты Мрака и Смерти, они Черные и Левые. Ибо все эти три религии – религии некрофилии и жизнеотрицания. А у левитов спираль закручена наоборот – против движения Солнца…

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    1
    • 4321 1809
      BlackCatВячеслав 20 ноября 2019 в 11:29

      …Славяне – славящие Бога и Предков…
      Как много в этой фразе. Перефразирую – славящие Правь и Навь. Оба не физических мира, связанных с Явью.

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      -1
      • 22467 19575
        ВячеславBlackCat 20 ноября 2019 в 11:34

        «Ведь Бог – и един, и множествен. И пусть никто не разделяет того множества, и не говорит, что мы имеем многих богов». «Велесова книга».

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      • 22467 19575
        ВячеславBlackCat 20 ноября 2019 в 11:52

        Славянин – славящий ”Ян” и ”Ин”, т.е. славящий Всевышнего во всех проявлениях: ”ян” – положительная, мужская, солнечная, созидательная энергия Всевышнего, ”ин” – отрицательная, женская, лунная, разрушительная энергия Всевышнего. Т.е. это не национальность, а скорее вероисповедание. ”Мы славим Бога и никогда Его ни о чём не просим – поэтому мы суть Славяне”.

        И славили они не просто Навь, а Славь – Светлую Навь – нижний Небесный божественный уровень, где обитают Души наших Предков, живущих в Дивьих (деваконических) телах…

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        • 4321 1809
          BlackCatВячеслав 20 ноября 2019 в 11:57

          Давайте с логикой. Женская, разрушительная. Что может мужчина без женщины? Сможет ли оставить потомство? Нет. Мужчина и женщина в энергетическом плане – это синий и зеленый поток энергии, точнее преобладание данных потоков в мужчине (синий) – Разум, и зеленый в женщине – Жизнь. Женщина дарует жизнь лишь благодаря мужчине. Разум в жизни для существования.

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        • 4321 1809
          BlackCatВячеслав 20 ноября 2019 в 12:01

          Идите дальше по моей мысли и разложите спектр на потенциал смешения в синий и зеленый – это частоты, ибо свет имеет волновую теорию.

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      • 10343 1113
        ХОХОЛBlackCat 20 ноября 2019 в 14:00

        Ещё славили Злявь и Шмлявь.
        )))

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        -1

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