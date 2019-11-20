Русская традиция боевых искусств. Почему восточные единоборства вытеснили славянские? В.Сундаков

Отрывок интервью Виталия Сундакова телеканалу "Боец". Очень интересно о славянских единоборствах.Что такое русские боевые искусства? Кто их изучает? На эти и другие вопросы мы ответим в статье. Русь испокон веков славилась могучими витязями. В древности славяне занимались различными воинскими искусствами. Сегодня известны боевые практики, которые ранее были доступны лишь специальным службам. Вы слышали когда-нибудь о ратоборцах? Это люди, побеждающие не врагов, а вражду. Они не выигрывают войн, они их прекращают.Русские боевые искусства интересуют многих. Крепью славяно-арийских дружин были люди, владеющие центром Хара, – характерники. Отсюда возникло понятие «харакири» – освобождение жизненной силы при помощи центра Хара, расположенного в области пупка, к Ирию – «к ири», Небесному Славяно-Арийскому царству. Имеет эти же корни и слово «знахарь» – знающий Хару, процесс восстановления, которым должно начинаться любое врачевание. Эти люди владели «казачьим Спасом». До сих пор именуют их в Индии махаратхами – выдающимися воинами (на санскрите «маха» – выдающийся, «ратха» – войско, рать).Не каждому дано изучить русские боевые искусства. Основой практики «Казачий Спас» является дар человека, с помощью которого он может переносить своё сознание на более тонкие уровни бытия – сперва в астральное тело (Навье), затем в ментальное (Клубье), будхическое (Колобье) и, наконец, в деваконическое (Дивье).«Любки» – школа русского воинского искусства. Она состоит из нескольких предприятий, изучающих и преподающих традицию «Владимирские Любки». Своей базовой задачей её основатели видят возрождение воинских умений в России, благодаря которым русских бойцов на протяжении многих веков именуют богатырями. Это мастерство заключается не только в умении профессионально владеть оружием, а ещё и в том, чтобы распоряжаться собой в любых ситуациях, и побеждать своего внутреннего врага, который мешает человеку быть разумным, яростным, достойным.Русские боевые искусства изучают многие специалисты. Что такое буза? Это северо-западная славянская армейская традиция, которая сформировалась в родовых дружинах новгородских кривичей и словен. Её знали кулачные бойцы, которые жили в деревенских артелях до второй половины XX века. Состоит из боевого пляса, способов боя голыми руками и оружием.А сейчас выясним, что такое русский рукопашный бой. Это сражение с применением незримого оружия, которое невозможно обнаружить, пока им не воспользовались, и нельзя отнять, пока боец жив. Основными философскими составляющими системы Кадочникова (рукопашный бой) являются духовные постулаты, осознанное использование правил механики, концепция управления человеческими ресурсами. Духовный источник – краеугольный камень принципов этого сражения.А чем знамениты славянские боевые практики? Сегодня во многих фильмах открыто представлены ранее сверхсекретные экспериментальные психофизиологические работы по изучению практики и теории активации и применения скрытых ресурсов человека, проводившиеся в закрытых военных советских научно-исследовательских институтах.Если вам нравится русский рукопашный бой, изучите его досконально. А что такое УНИБОКС? Это Боевая Универсальная Система – уникальный комплекс занятий, навыков и умений, а также способ их накопления, распространения и применения в рамках заданий, связанных с подготовкой человека к безупречной боевой или любой иной экстремальной активности. Специалист, изучивший методы УНИБОКС, является личностью с гармонично развитой конструкцией таких психофизических свойств, которые гарантируют оперативную реализацию кадровых функций, позволяют порядочно увеличить выносливость, сохранить духовное и физическое здоровье, увеличить «кадровое долголетие».Концепция «Белояр» появилась в результате слияния учений выдающихся умов русской психиатрии – Бехтерева, Выгодского, Лурии, Сеченова – и древних родовых навыков славян. Все теоретические выкладки в науке этих известных людей базируются на простом правиле, которое ведали наши пращуры и растолковывали его в своих былинах и сказаниях: «Каждый помысл завершается перемещением, и каждое движение завершается думой».

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9440127.html