Русская традиция боевых искусств. Почему восточные единоборства вытеснили славянские? В.Сундаков
19:28. 20 ноября 2019 163 просмотра 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
Отрывок интервью Виталия Сундакова телеканалу "Боец". Очень интересно о славянских единоборствах.
Что такое русские боевые искусства? Кто их изучает? На эти и другие вопросы мы ответим в статье. Русь испокон веков славилась могучими витязями. В древности славяне занимались различными воинскими искусствами. Сегодня известны боевые практики, которые ранее были доступны лишь специальным службам. Вы слышали когда-нибудь о ратоборцах? Это люди, побеждающие не врагов, а вражду. Они не выигрывают войн, они их прекращают.
Крепь
Русские боевые искусства интересуют многих. Крепью славяно-арийских дружин были люди, владеющие центром Хара, – характерники. Отсюда возникло понятие «харакири» – освобождение жизненной силы при помощи центра Хара, расположенного в области пупка, к Ирию – «к ири», Небесному Славяно-Арийскому царству. Имеет эти же корни и слово «знахарь» – знающий Хару, процесс восстановления, которым должно начинаться любое врачевание. Эти люди владели «казачьим Спасом». До сих пор именуют их в Индии махаратхами – выдающимися воинами (на санскрите «маха» – выдающийся, «ратха» – войско, рать).
«Казачий Спас»
Не каждому дано изучить русские боевые искусства. Основой практики «Казачий Спас» является дар человека, с помощью которого он может переносить своё сознание на более тонкие уровни бытия – сперва в астральное тело (Навье), затем в ментальное (Клубье), будхическое (Колобье) и, наконец, в деваконическое (Дивье).
«Любки» – школа русского воинского искусства. Она состоит из нескольких предприятий, изучающих и преподающих традицию «Владимирские Любки». Своей базовой задачей её основатели видят возрождение воинских умений в России, благодаря которым русских бойцов на протяжении многих веков именуют богатырями. Это мастерство заключается не только в умении профессионально владеть оружием, а ещё и в том, чтобы распоряжаться собой в любых ситуациях, и побеждать своего внутреннего врага, который мешает человеку быть разумным, яростным, достойным.
Буза
Русские боевые искусства изучают многие специалисты. Что такое буза? Это северо-западная славянская армейская традиция, которая сформировалась в родовых дружинах новгородских кривичей и словен. Её знали кулачные бойцы, которые жили в деревенских артелях до второй половины XX века. Состоит из боевого пляса, способов боя голыми руками и оружием.
Система Кадочникова
А сейчас выясним, что такое русский рукопашный бой. Это сражение с применением незримого оружия, которое невозможно обнаружить, пока им не воспользовались, и нельзя отнять, пока боец жив. Основными философскими составляющими системы Кадочникова (рукопашный бой) являются духовные постулаты, осознанное использование правил механики, концепция управления человеческими ресурсами. Духовный источник – краеугольный камень принципов этого сражения.
Боевая система спецназа
А чем знамениты славянские боевые практики? Сегодня во многих фильмах открыто представлены ранее сверхсекретные экспериментальные психофизиологические работы по изучению практики и теории активации и применения скрытых ресурсов человека, проводившиеся в закрытых военных советских научно-исследовательских институтах.
УНИБОКС
Если вам нравится русский рукопашный бой, изучите его досконально. А что такое УНИБОКС? Это Боевая Универсальная Система – уникальный комплекс занятий, навыков и умений, а также способ их накопления, распространения и применения в рамках заданий, связанных с подготовкой человека к безупречной боевой или любой иной экстремальной активности. Специалист, изучивший методы УНИБОКС, является личностью с гармонично развитой конструкцией таких психофизических свойств, которые гарантируют оперативную реализацию кадровых функций, позволяют порядочно увеличить выносливость, сохранить духовное и физическое здоровье, увеличить «кадровое долголетие».
«Белояр»
Концепция «Белояр» появилась в результате слияния учений выдающихся умов русской психиатрии – Бехтерева, Выгодского, Лурии, Сеченова – и древних родовых навыков славян. Все теоретические выкладки в науке этих известных людей базируются на простом правиле, которое ведали наши пращуры и растолковывали его в своих былинах и сказаниях: «Каждый помысл завершается перемещением, и каждое движение завершается думой».
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9440127.html
В промоушене UFC российские спортсмены представлены исключительно выходцами из русских боевых искусств. Нурмагомедов – казачий спас, Волков – белоярец, Валентина Шевченко закончила школу “Любки”. Но самого главного нашего характерника в промоушен не взяли. Говорят, в Прайде на допинге сидел.
Всё враньё.
Были боевые пратики которы все заточены на убийство потому не имеют спортивного применения.
А все спортивные единоборства шоу и клоунада.
Особенно бокс.
Драка мягкими подушками это АГА….
КРУТЬ!!!!
Ну и дибильное КАРАТЭ глупое и смешное.
Есть ещё русский рукопашный бой и Фёдор сумел выделить спортивную составляющую.
Её тоже не много.
Один раз уже писал про это, повторю ещё раз.
Передача была на ТВ с Турчиновым про людей с неординарными взглядами на жизнь ))
А сейчас серьёзно. Передача шла тогда ближе к полуночи и больше повтора нигде не видел. Если увидите, буте добры дайте ссылку.
Насчёт Каратэ и др. подобных искусств Цель и Квинтэссенция их – духовное развитие.
В той передаче вышел на сцену к Турчинову среднего роста крепкого телосложения боец в чёрном костюме, похожим на кимоно. Далее Турчинов открыл рот и больше не мог его закрыть, как и остальные кто наблюдал за бойцом.
Боец ударом ладони разрубал ……. МОРСКИЕ СТАЛЬНЫЕ ЦЕПИ!!! Самая тонкая была с мизинец, самая толстая с большой мужской палец на руке!!!
Это одно из ЧУДЕС, которые довелось видеть в жизни не только мне, но кто наблюдал с открытым ртом.
Единственное, что мне удалось найти на эту тему это каратист из Чехии, если не изменяет память разрубал ребром ладони цепь чуть потоньше мизинца руки.
Добавлю, что в моих глазах Брюс Ли, Ван Дам высокого уровня, но на несколько ступеней ниже.