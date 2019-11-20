Мировая война, Нобелевка для Кудрина, Миллионы для Жириновского // Галопом по Европам #119
В этом выпуске:
- В РЖД испугались приватизации электричек;
- Три тысячи канадских кондукторов, машинистов и путевых рабочих начали забастовку после неудачных переговоров с руководством Канадской Национальной Железнодорожной компанией;
- Кудрин обнаружил в закромах у своего бывшего зама Силуанова триллион рублей;
- Бизнесмен и бывший министр Открытого правительтсва Абызов выводил деньги через офшоры;
- Минсельхоз подумывает об ограничении импорта детских молочных смесей;
- Российская академия образования нашла 500 недостатков у ФГОСов – федеральных образовательных стандартов, по которым обучается вся страна;
- 15 тысяч учителей Индианы вышли на митинг перед законодательным собранием этого американского штата;
- Десятки больниц Голландии перестали принимать пациентов – за исключением экстренных случаев;
- Киссинджер предупредил об опасности войны между США и Китаем.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам