Мифы о КНДР
11:08. 20 ноября 2019 186 просмотров 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
О различных мифах о Северной Корее.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5439164.html
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5439164.html
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Очи, что плачут, не могут видеть ясно. Так же и уши тех, что жалуются, сетуют и слышат только уныние собственного сердца, не могут услышать зова Жизни. И сердце, стучащее в минорной гамме, стучит монотонно: "я, я, я". Такое сердце знает только страх будущего и раздирающую тоску прошедшего. Но текущей минуты, ... оно не в силах ни видеть, ни слышать, ... оно мертво для летящих сейчас мгновений, то есть именно для истинной Жизни.
Зато уютненько.
Всякие статьи любит наш народ.
Любит наш народ всякие статьи.
А еще, если северокорейские новости с радио “Голос Кореи”
https://radiogoloskorei.podster.fm/
в которых рассказывается, например, о победе северокорейцев на футбольном чемпионате мира, про ревизионистских подголосков и империалистических наймитов и т.д., наложить на музыку современного направления, такую как брейкз или драм, то получится зажигательный микс.
http://the-radio.ru/radio/record-breaks-r1362