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Мифы о КНДР

11:08. 20 ноября 2019 186 просмотров 2 коммент. Опубликовал:


О различных мифах о Северной Корее.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5439164.html

Метки: азия, Видео, ким чен ын, Китай, кндр, сахнин, северная корея, США, южная корея

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