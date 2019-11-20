Что будет, если “совестливый” блогер возглавит РФ. Николай Стариков
20:49. 20 ноября 2019 131 просмотр 18 коммент. Опубликовал: feedmatic
О пенсионной реформе и других ошибках правительства Медведева
Писатель Николай Стариков о пенсионной реформе и других ошибках правительства Медведева. Почему политтехнологии не работают и надо общаться с людьми напрямую.
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/chto-budet-esli-sovestlivyy-bloger-vozglavit-rf-nikolay-starikov
Как и ожидалось. Стариков тут как тут.
Так Стариков и вы из одного помета.
Нафантазировали. Нет. О нем я писал еще во времена навальнят в августе. Все что писал – подтверждалось. И в этот раз так же.
Ну да,ну да он в отличии от вас не болен,он к кормушке лезет.
Болен я лишь для Вас и тех, кто в это верит.
Если было бы так, то ни кто бы не жаловался на президента.
Как при Ельцыне, даже жаловаться было не на что, потому что ничего не делалось.
Все бы сидели дома, и бокс для них был бы клоунадой.
Стариков все про какие то ошибки талдычит.Какие на хрен ошибки план они выполняют,план.
Если ПЛАН то ты как выпал из плана?
Хороший вопрос.
“Рыбак рыбака видит издалека”. Чёрный кот служил в КГБ, Хохол служит в СБУ, но проживает в РФ. Значит он шпион. Недавно одного украинского шпиона арестовали в Ростове на Дону.
Напутали все. Служил отец, я служил в ВР. Хохол что машина, но порой говорит верно.
Да какой он на хрен шпиен,не берут злобных обизянов в шпиены.
Обизян ты мне льстишь,я их не интересую.
Надо Николаю разъяснить, что никаких ошибок правительство Дмитрия Медведева не делает. Кроме одной – им кто то в свое время сказал, что РФ расшифровывается, как ресурсная федерация.
Ваши фантазии при себе бы оставили.
Вы опять сам с собой? Приятно с
самым умным человеком поговорить?
Это у Вас такая примитивная самозащита что ли? Даже немного забавно – чуть что – включать дурачка.
Можно и так рпасшифровать .
Треть ресурсов ПЛАНЕТЫ……
И есть кому это ЗАЩИЩАТЬ ))
Ах да и есть кому на это позариться…..
Но то такое….
Безнадёжное мероприятие