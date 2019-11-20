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Что будет, если “совестливый” блогер возглавит РФ. Николай Стариков

20:49. 20 ноября 2019 131 просмотр 18 коммент. Опубликовал:

О пенсионной реформе и других ошибках правительства Медведева

Писатель Николай Стариков о пенсионной реформе и других ошибках правительства Медведева. Почему политтехнологии не работают и надо общаться с людьми напрямую.

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Ненависть. Хроники русофобии, Николай Стариков

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День ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/chto-budet-esli-sovestlivyy-bloger-vozglavit-rf-nikolay-starikov

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Писатель Николай Стариков о пенсионной реформе и других ошибках правительства Медведева. Почему политтехнологии не работают и надо общаться с людьми напрямую. Приобрести книги Николая Старикова без торговой наценки http://bit.ly/2TJwUGe /Поддержать канал ...
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